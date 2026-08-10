Economie

Anunț de mediu: solicitare obținere acord de mediu pentru „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ A-FRAME”, comuna Arieşeni, sat. Bubești, Nr. 75A

Ioana Oprean

Publicat

acum 17 ore

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De

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Ciupa Adrian Nicolae domiciliat în Municpiul Beiuş, Str. Republicii nr. 12, Judeţul Bihor, titular al proiectului: ”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ A-FRAME”, propus a fi amplasat în jud. Alba, Comuna Arieşeni, Sat. Bubești Nr. 75A sau identificat prin NR. CAD. 70126, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba şi la sediul în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului: jud. Bihor, Municpiul Beiuş, Str. Republicii nr. 12.

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