Anunț de mediu: solicitare obținere acord de mediu pentru „CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ A-FRAME”, comuna Arieşeni, sat. Bubești, Nr. 75A
Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu.
Ciupa Adrian Nicolae domiciliat în Municpiul Beiuş, Str. Republicii nr. 12, Judeţul Bihor, titular al proiectului: ”CONSTRUIRE CASĂ DE VACANŢĂ A-FRAME”, propus a fi amplasat în jud. Alba, Comuna Arieşeni, Sat. Bubești Nr. 75A sau identificat prin NR. CAD. 70126, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu.
Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului: loc. Alba Iulia, str. Lalelelor nr. 7B, jud. Alba şi la sediul în zilele de luni – joi, între orele 8.00-16.00 şi vineri între orele 8.00-14.00 şi la sediul titularului: jud. Bihor, Municpiul Beiuş, Str. Republicii nr. 12.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Economie
Comunicat de presă – 6 august 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale Ştefan cel Mare Cetatea de Baltă”
Comuna CETATEA DE BALTĂ anunță finalizarea proiectului cu titlul „Dotarea cu mobilier, materiale didactice şi echipamente digitale a Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” Cetatea de Baltă” cod F-PNRR-Dotari-2023-6195, Investiția parte din PNRR Componenta C15: Educație Reforma 4. Crearea unei rute profesionale complete pentru învățământul tehnic superior Investiția 9. Asigurarea echipamentelor și a resurselor tehnologice digitale pentru unitățile de […]
Comunicat de presă – 5 august 2026: Lansarea proiectului cu titlul „Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă”
25.07.2026 Comunicat de presă – lansare proiect „Panouri Fotovoltaice Autonome: Energia Viitorului pentru o Românie Sustenabilă” Apel de proiecte: PFM/322/PFM_P1/NA – Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile Scopul proiectului: Realizarea unei capacități noi de producere a energiei electrice din surse regenerabile solare, cu o […]
Comunicat de presă – 31 iulie 2026: Finalizarea proiectului cu titlul „DIGITALIZAREA COMPANIEI ALTERNATIV INSTAL PROIECT SRL”
Comunicat de presă „PNRR: Fonduri pentru România modernă și reformată!” ALTERNATIV INSTAL PROIECT SRL Alba Iulia, județul Alba anunță finalizarea implementării proiectul „DIGITALIZAREA COMPANIEI ALTERNATIV INSTAL PROIECT SRL” finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, PILONUL III – Creștere inteligentă, sustenabilă și favorabilă incluziunii, inclusiv coeziune economică, locuri de muncă, productivitate, competitivitate, cercetare, dezvoltare […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va...
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali Județul Alba își...
Știrea Zilei
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027 Consiliul Județean...
Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei, fără TVA
Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei,...
Curier Județean
VIDEO | Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia
Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-masa,...
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă așteptăm la donare”
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...