Foto | Alba Iulia, din nou pe harta transplantului de organe: Un donator a oferit șansa la viață pentru 4 pacienți

Alba Iulia, din nou pe harta transplantului de organe: Un donator a oferit șansa la viață pentru 4 pacienți

La Spitalul Județean Alba Iulia a avut loc o prelevare de organe și țesuturi de la un donator în vârstă de 38 de ani, aflat în moarte cerebrala, pentru care familia si-a dat acordul.

În urma acestui gest nobil, s-au realizat doua transplanturi renale la Institutul Clinic de Urologie și Transplant Renal ICUTR Cluj.

Întrucât nu au fost pacienți compatibili pe teritoriul României, cordul și plămânii au fost oferiți către centrele din străinătate prin FOEDUS, iar prelevarea a fost efectuată de specialiști din centre din Berlin și Zurich. Iar grefa hepatică, in urma evaluarii pe aparatul de perfuzie ex-situ LiverAssists, nu a fost eligibila pentru transplant.

Este prima prelevare efectuată la Alba Iulia din ultimii 15 ani. Această premieră se datorează echipei tinere și competențe nou înființate la Spitalul Alba Iulia, compusă din: dr. Silviu Tuzes, coordonator intraspitalicesc, dr. Mihaela Dimache KDP, asistente medicale Diana Stanciu și Laura Guia, motiv pentru care centrul a devenit de curând eligibil pentru acreditare de către Agenția Națională de Transplant.

sursa: Agenția Națională de Transplant

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