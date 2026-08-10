Albaiulianul Marcel Rusu, la Corvinul Hunedoara – antrenor cu portarii în cadrul Academiei grupării din Superligă! „O parte din suflet mi-a rămas la Unirea Alba Iulia”, spune Rusu

Marcel Rusu a activat din iarnă, după îndepărtarea lui Pelici, la echipa feminină a CSM Unirea Alab Iulia, care s-a desființat după încheierea stagiunii, a doua consecutivă pe prima scenă.

„O parte din suflet mi-a rămas la Unirea Alba Iulia, unde am activat neîntrerupt din 2013, până în prezent. Am mâncat o pâine la acest club,m au fost și perioade bune, când ami primit cozonac, au fost și momente în care nu am mâncat deloc. Acum mintea și preocupările se îndreaptă spre noul meu proiect, la Corvinul Hunedoara. Am mai plecat în 2005, cu Pelici, de la Unirea, dar m-am întors 8 ani mai târziu”, a spus Rusu.

Marcel Rusu se va ocupa de pregătirea portarilor la grupele mari ale „corbilor albaștri” și de programul tuturor portarilor din cadrul Centrului de copii și juniori al proaspăt prim0divizionarei

Albaiulianul Marcel Ioan Rusu (58 de ani) este, în acest moment, singurul antrenor din județul Alba posesor al licenței B UEFA pentru pregătirea portarilor. Rusu, fost goalkeeper la Unirea Alba Iulia și Minaur Zlatna (din 1992), s-a specializat, firesc, în acest domeniu.

Rusu se identifică cu gruparea din Cetatea Marii Uniri, alături de care s-a petrecut parte însemnată din viață și carieră (a mai jucat la Incov Alba Iulia și Mecanica Alba Iulia). A fost instalat ca antrenor principal al „alb-negrilor” în 2022, în momente critice din punct de vedere financiar! A făcut parte din lotul Unirii Alba Iulia care a promovat în Divizia B în 1988, ultima promovare uniristă pe a doua scenă!

Are Licența A din 2004 și a fost considerat mereu varianta „la îndemână”, soluția optimă cu curtea proprie, acceptând să lucreze și în condiții vitrege, în diverse funcții (antrenor secund, cu portarii, șef al centrului de copii și juniori, antrenor principal). A mai activat, ca antrenor, la Minaur Zlatna, CSM Reșița, Forex Brașov și Sticla Arieșul Turda

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