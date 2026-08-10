Foto | Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul Academiei Tehnice Militare

Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul Academiei Tehnice Militare

Setarea unor obiective îndrăznețe și îndeplinirea acestora a fost parcursul pe care absolventul colegiului militar albaiulian Albert Agud l-a urmat încă de la admiterea în colegiul militar. Timp de patru ani s-a concentrat asupra lucrurilor care au contat cu adevărat, a încercat să își depășească limitele și să devină în fiecare zi o versiune mai bună decât cea de ieri, iar fiecare pas pe care l-a făcut l-a apropiat de rezultatul dorit.

Albert va studia din toamnă la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate”, specializare la care a fost admis primul. Nota maximă 10 la cele trei discipline ale testului de verificare a cunoștințelor în vederea admiterii în academie și media de repartiție 9,83 demonstrează că perseverența, disciplina și dorința de a reuși sunt factorii care fac diferența atunci când îți dorești cu adevărat să îți îndeplinești obiectivele.

„Această performanță reliefează faptul că munca asiduă, conturată de pasiune și de dorința nemărginită de autodepășire, constituie cea mai bună rețetă pentru atingerea succesului. Încă din clasa a IX-a am depus un efort considerabil în ceea ce privește ascensiunea pe scara valorilor, ghidându-mi parcursul în colegiul militar după principiul de a deveni cu 1% mai bun în fiecare zi. Totodată, am acordat un interes deosebit consolidării cunoștințelor și valorificării sfaturilor primite de la îndrumătorii mei, acestea contribuind semnificativ la materializarea idealului care s-a creionat în mintea mea odată cu debutul acestei călătorii. Însă disciplina, perseverența și ambiția au transformat dificultatea acestui parcurs într-un succes incontestabil, oferindu-mi o deosebită bucurie, însoțită de privilegiul de a rosti cu mândrie: am reușit!”, a spus Albert.

„Felicitări pentru reușită, Albert, mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.

sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia

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