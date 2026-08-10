Foto | Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul Academiei Tehnice Militare
Albert Agud, absolvent al Colegiului Militar din Alba Iulia, admis primul la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate” din cadrul Academiei Tehnice Militare
Setarea unor obiective îndrăznețe și îndeplinirea acestora a fost parcursul pe care absolventul colegiului militar albaiulian Albert Agud l-a urmat încă de la admiterea în colegiul militar. Timp de patru ani s-a concentrat asupra lucrurilor care au contat cu adevărat, a încercat să își depășească limitele și să devină în fiecare zi o versiune mai bună decât cea de ieri, iar fiecare pas pe care l-a făcut l-a apropiat de rezultatul dorit.
Albert va studia din toamnă la Academia Tehnică Militară „Ferdinand I” București la specializarea „Comunicații pentru apărare și securitate”, specializare la care a fost admis primul. Nota maximă 10 la cele trei discipline ale testului de verificare a cunoștințelor în vederea admiterii în academie și media de repartiție 9,83 demonstrează că perseverența, disciplina și dorința de a reuși sunt factorii care fac diferența atunci când îți dorești cu adevărat să îți îndeplinești obiectivele.
„Această performanță reliefează faptul că munca asiduă, conturată de pasiune și de dorința nemărginită de autodepășire, constituie cea mai bună rețetă pentru atingerea succesului. Încă din clasa a IX-a am depus un efort considerabil în ceea ce privește ascensiunea pe scara valorilor, ghidându-mi parcursul în colegiul militar după principiul de a deveni cu 1% mai bun în fiecare zi. Totodată, am acordat un interes deosebit consolidării cunoștințelor și valorificării sfaturilor primite de la îndrumătorii mei, acestea contribuind semnificativ la materializarea idealului care s-a creionat în mintea mea odată cu debutul acestei călătorii. Însă disciplina, perseverența și ambiția au transformat dificultatea acestui parcurs într-un succes incontestabil, oferindu-mi o deosebită bucurie, însoțită de privilegiul de a rosti cu mândrie: am reușit!”, a spus Albert.
„Felicitări pentru reușită, Albert, mult succes în continuare!”, au transmis reprezentanții colegiului militar albaiulian.
sursa: Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Actualitate
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă Pe 12 august 2026, românii vor avea ocazia să urmărească eclipsa parțială de Soare, însă fenomenul nu va putea fi vizibil din toate regiunile țării. Cele mai bune condiții de observare a fenomenului […]
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali Județul Alba își păstrează o poziție importantă în comerțul exterior al României, Germania fiind de departe principalul partener comercial. În primele patru luni ale anului 2026, companiile din Alba au realizat exporturi de peste 1,09 miliarde de euro […]
10-13 august 2026 | Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți”
Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți” Lotul reprezentativ al ISU Alba participă, în perioada 10–13 august la Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – etapa națională. Această etapă națională este organizată de ISU Mureș. Evenimentul reunește cele mai bine pregătite loturi din alte […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă
Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va...
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali
Germania domină categoric comerțul internațional al județului Alba: Italia, Franța și Ungaria completează lista principalilor parteneri comerciali Județul Alba își...
Știrea Zilei
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027
Consiliul Județean Alba pune la bătaie peste 17 milioane de lei pentru deszăpezirea drumurilor județene în iarna 2026-2027 Consiliul Județean...
Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei, fără TVA
Nodul Rutier Cugir mai așteaptă: De ce a fost prelungită din nou licitația de aproape 150 de milioane de lei,...
Curier Județean
VIDEO | Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia
Incendiu de vegetație uscată la Drâmbar: Intervin pompierii din Alba Iulia Un incendiu de vegetație uscată a izbucnit luni după-masa,...
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă așteptăm la donare”
10 august 2026 | CTS Alba, apel URGENT la DONARE DE SÂNGE pentru grupele A pozitiv și A negativ: „Vă...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea să-și piardă locul de muncă din cauza opririi transportului public metropolitan
Corneliu Mureșan, PSD Alba: Ion Dumitrel și PNL – groparii locurilor de muncă din Alba. Mii de oameni ar putea...
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce stadiu este proiectul
Rețeaua de apă, extinsă în comuna Bistra: Peste 4 kilometri de conducte noi și aproape 100 de branșamente. În ce...
Opinii Comentarii
Ajutoare pentru pensionari în 2026. Cine primește bani în decembrie, fără să depună cerere
Bani în plus pentru pensionari în 2026. Cine primește ajutor la pensie în decembrie, fără să depună cerere Pensionarii cu...
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie
Discoteca ’80 revine la Cluj-Napoca, în „BTarena”. O seară cu hituri legendare și artiști care au făcut istorie Iubitorii muzicii...