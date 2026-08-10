ITM Alba: Amenzi de 8.000 de lei și 22 de avertismente după controalele din perioada 3-7 august 2026. Ce nereguli au descoperit inspectorii de muncă

Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 8.000 de lei în urma controalelor din perioada 3-7 august 2026.

Prin Programul cadru de acțiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2026, aprobat de către conducerea Inspecției Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activității inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării și a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .

Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancționarea muncii nedeclarate și subdeclarate.

Rezultatele obținute la nivelul județului Alba, în perioada 03.08.2026-07.08.2026, în activitatea de control, sunt redate mai jos.

În domeniul relaţiilor de muncă:

Total unităţi controlate: 16

Nr. de salariați ai angajatorilor controlați: 89

– femei: 36

Număr deficienţe constatate: 42

Nr.sancțiuni aplicate angajatorilor: 1

– 1 avertisment

Principalele deficienţe constatate în controale :

-angajatorii nu au transmis în REGES ONLINE, datele referitoare la repartizarea programului de lucru;

-nu se conduce corect evidența timpului lucrat;

-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;

-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;

-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;

-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;

-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;

-dosarele personale sunt incomplete;

-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;

-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;

-contractele individuale de muncă nu conțin clauze referitoare la data plății salariului;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

Nr. total unităţi controlate: 17

Număr deficienţe constatate: 31

Număr de măsuri dispuse: 31

Angajatori sancționați: 7

Nr. sancţiuni aplicate: 23

– 2 amenzi – 8000 lei

– 21 avertismente

Principalele deficienţe stabilite în controale :

-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.

-Lipsa evaluării riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.

-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.

-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.

-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementări din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.

-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.

-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.

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