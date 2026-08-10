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10-13 august 2026 | Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți”

Ioana Oprean

Publicat

acum 16 ore

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Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți”

Lotul reprezentativ al ISU Alba participă, în perioada 10–13 august la Concursurile Serviciilor Profesioniste pentru Situații de Urgență – etapa națională.

Această etapă națională este organizată de ISU Mureș.

Evenimentul reunește cele mai bine pregătite loturi din alte 11 județe, având ca principal scop dezvoltarea și perfecționarea deprinderilor specifice intervențiilor în situații de urgență.

„Conducerea și colectivul ISU Alba le urează mult succes colegilor și suntem siguri că rezultatele vor fi pe măsura efortului depus în pregătirea pentru competiție.

Mult succes băieți!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.

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