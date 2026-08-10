10-13 august 2026 | Lotul reprezentativ ISU Alba, la etapa națională a Concursurilor Profesioniste pentru Situații de Urgență: „Mult succes, băieți”

Eclipsa de Soare din 12 august 2026: Zonele din România unde se va vedea cel mai bine. Unde nu va fi vizibilă Pe 12 august 2026, românii vor avea ocazia să urmărească eclipsa parțială de Soare, însă fenomenul nu va putea fi vizibil din toate regiunile țării. Cele mai bune condiții de observare a fenomenului […]