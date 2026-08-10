Alba Iulia va găzdui Campionatul European de șah dezlegări în 2027

Veste extraordinară pentru sportul din județul Alba parvenită luni, 10 august 2026.

Alba Iulia va găzdui Campionatul European de șah dezlegări în 2027!

În perioada 28–30 mai 2027, Alba Iulia va găzdui Campionatul European de Șah Dezlegări (rezolvări de problemede șah), organizat de Academia de Șah Mihnea Costachi în colaborare cu Federația Română de Șah.

Decizia a fost luată la Congresul Mondial de Compoziție Șahistă care se desfășoară în perioada 8-15 august la Magdeburg (Germania).

Este a doua mare competiție internațională de șah dezlegări găzduită de Alba Iulia, după Campionatul Mondial de anul trecut.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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