Curier Județean

Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și a suferit răni la cap

Bogdan Ilea

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Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și a suferit răni la cap

Un bărbat de 39 de ani, din Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții în contradictoriu, ar fi împins un alt bărbat, care a căzut și a suferit leziuni la nivelul capului.

Conform IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.

Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 5 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, bărbatul, în vârstă de 39 ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla pe raza localității Vințu de Jos, l-ar fi împins pe un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Vințu de Jos, iar acesta ar fi căzut și a suferit leziuni în zona capului.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.

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