Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și a suferit răni la cap
Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și a suferit răni la cap
Un bărbat de 39 de ani, din Vințu de Jos, a fost reținut pentru 24 de ore după ce, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții în contradictoriu, ar fi împins un alt bărbat, care a căzut și a suferit leziuni la nivelul capului.
Conform IPJ Alba, la data de 6 septembrie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un bărbat, în vârstă de 39 de ani, din localitatea Vințu de Jos, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de lovirea sau alte violențe.
Din cercetări a reieșit că, în seara zilei de 5 septembrie 2026, în jurul orei 22.00, bărbatul, în vârstă de 39 ani, pe fondul consumului de alcool și al unor discuții purtate în contradictoriu, în timp ce se afla pe raza localității Vințu de Jos, l-ar fi împins pe un bărbat, în vârstă de 52 de ani, din localitatea Vințu de Jos, iar acesta ar fi căzut și a suferit leziuni în zona capului.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de lovirea sau alte violențe, în vederea stabilirii împrejurărilor în care s-a petrecut evenimentul.
Secțiune Știri sub articolul principal
Știri recente din categoria Curier Județean
7 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri acționează astăzi, 7 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba. Sistemul de monitorizare […]
VIDEO | Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice”
Prichindeii de la Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia la începutul unui nou an școlar: ,,Emoții pentru toată lumea, atât pentru copii, cât și pentru cadrele didactice” Luni, 7 septembrie 2026, Grădinița cu P.P. nr. 9 din Alba Iulia și-a deschis porțile pentru un nou an de învățământ. Pentru cei mici, începutul de […]
VIDEO | Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început
Emoții, flori și bucuria revederii în prima zi de școală la Colegiul HCC din Alba Iulia. Clopoțelul a anunțat începutul unui nou an de studiu, cu speranțe, entuziasm și responsabilitate unui nou început Luni, 7 septembrie 2026, curtea Colegiului Național „Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia a prins din nou viață. Elevi, profesori și […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
7 septembrie 2026 | 7,15% dobândă, zero impozit: Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă TEZAUR
7,15% dobândă, zero impozit: Ministerul Finanțelor deschide o nouă rundă TEZAUR Ministerul Finanțelor lansează luni, 7 septembrie 2026 o nouă...
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic”
România a intrat oficial în stagflație: „Îngheț economic” România a intrat, oficial, în stagflație, cu o stagnare a activității economice...
Știrea Zilei
Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști
Gesturi obscene pe Bulevardul Transilvaniei din Alba Iulia: Bărbat din Ocna Mureș, reținut de polițiști Un bărbat de 55 de...
Video | Accident rutier la Sebeș: O mașină a „zburat” într-un perete al unui magazin din zona giratoriului de la Petrom
Accident rutier la Sebeș: O mașină a “zburat” într-un magazin din zona giratoriu Petrom Un accident rutier s-a produs luni,...
Curier Județean
7 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier
Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier Polițiștii rutieri...
Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și a suferit răni la cap
Bărbat din Vințu de Jos, reținut după ce s-a îmbătat și a împins un alt bărbat: Victima a căzut și...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație
Corneliu Mureșan: Administrația județeană condusă de domnul Ion Dumitrel, repetentă la capitolul strategii și proiecte pentru educație A sunat clopoțelul,...
Foto | Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării
Centru multifuncțional destinat activităților sportive, educative și culturale pentru copii, la Sebeș: A fost predat amplasamentul în vederea edificării Joi,...
Opinii Comentarii
Mesaje de SFANTA MARIA 2026. Urări şi felicitări pe care le poţi transmite persoanelor care îşi serbează onomastica
Mesaje de Sfânta Maria 2026 • Urări de ”la mulți ani” de Sfântă Marie Mică • SMS şi felicitări de ziua...
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta a III-a ar fi fost ţinut prizonier Cloşca
Poarta a IV-a a Cetății Alba Iulia, locul real al captivităţii lui Horea, contrar ideii acreditate. În celula din Poarta...