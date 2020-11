Anul 2020, un dezastru pentru industria turistică din România. Precizările președintelui ANAT

Anul acesta a fost un dezastru total pentru industria turistică din țara noastră, caracterizat de principiul „scapă cine poate”, iar 2021 va fi dominat de incertitudini până când vom şti ceva clar şi concret referitor la evoluţia pandemiei, este de părere preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Dumitru Luca, potrivit Agerpres.

„Destinaţiile interne spre care se mai îndreaptă acum românii sunt cele în general căutate în sezonul rece: staţiunile montane şi pensiunile din zonele rurale; hotelurile de oraş sunt într-o mare suferinţă pentru că nu mai există evenimente, citybreak-uri, iar călătoriile de business au fost drastic limitate.

De asemenea, suferă mult hotelurile din staţiunile balneare din cauza restricţionării centrelor de spa & welness. Suntem însă oricum departe de potenţial şi de nivelul anilor trecuţi, este greu de crezut că la gradele de ocupare actuale structurile de cazare îşi acoperă costurile de operare. Există, după părerea mea, două motive pentru care acestea au ales să funcţioneze în aceste condiţii: riscul de a ‘ieşi complet din piaţă’ şi evitarea unor pierderi mai mari în caz de închidere – mai ales de pierdere a resursei umane”, susţine Dumitru Luca într-o declaraţie pentru AGERPRES privind perspectivele turismului românesc pe termen scurt.

Acesta subliniază că nici pe plan extern „lucrurile nu stau prea grozav”, în condiţiile în care Bulgaria, una dintre cele mai populare destinaţii, indiferent de sezon, se confruntă cu creşterea numărului de cazuri pozitive, iar autorităţile române au introdus obligativitatea carantinării turiştilor care se întorc din această ţară.

„Aceasta a gestionat foarte bine sezonul de vară, a venit cu un set de măsuri pentru pregătirea celui de iarnă însă, pe fondul creşterii numărului de cazuri pozitive din ultimele două săptămâni, autorităţile noastre au luat decizia de a-i introduce în carantină pe cei care s-ar întoarce de acolo. Sperăm să se schimbe lucrurile curând, pentru a nu compromite sărbătorile. Turcia e, probabil, singura destinaţie accesibilă. Pentru cei cu bugete mai generoase există pe piaţă oferte exotice tentante, cu sau fără obligaţia testării: Egipt, Dubai, Zanzibar, unele insule caraibiene”, spune Luca.

În opinia sa, turiştii români şi-au schimbat obiceiurile de rezervare, fiind evidentă o teamă sporită, nu neapărat de a călători, ci de a mai face rezervări şi planuri cu anticipaţie. El spune că în prezent predomină rezervările „last minute”, iar pentru cele cu oarecare anticipaţie avansurile sunt tot mai mici.

„Se scapă însă din vedere avantajele rezervărilor din timp, când ai mai multe opţiuni, dar şi tarife sensibil mai mici; riscurile pot fi acoperite printr-o simplă poliţă de asigurare care costă numai câteva zeci de lei (unele agenţii chiar o includ în pachet), iar riscul de insolvenţă al agenţiei este oricum acoperit – ceea ce nu se întâmplă atunci când îţi creezi pachete ‘pe cont propriu’. Pe de altă parte, pe măsură ce se restrânge sau dispare conceptul ‘early booking’, ne vom lua adio de la reducerile consistente pe care le aducea acesta”, explică preşedintele ANAT.

Dacă vorbim de lunile următoare, Dumitru Luca susţine că agenţiile de turism se vor descurca foarte greu, fiind o perioadă plină de incertitudini, deocamdată fără niciun sprijin financiar concret din partea autorităţilor şi „realmente greu de anticipat”.

„Care este cel mai rău, dar şi cel mai bun scenariu pentru turişti? Dar pentru hotelieri şi agenţii? Să începem cu scenariul optimist: aşteptăm cu toţii un semn, fie că s-a plictisit virusul de noi şi pleacă pe o altă planetă, fie că în ritmul anual de îmbolnăviri în câteva luni vom trece cu toţii prin el şi ne vom imuniza în masă, fie va apărea mult-aşteptatul vaccin… În oricare din aceste variante povestea asta va mai dura cel mult 6 luni şi atunci ne putem gândi deja la sezonul de vară 2021. Să ne amintim că anul trecut, pe vremea asta, vânzările pentru vară erau în toi. Vor începe vânzările pentru sezonul următor şi, odată cu ele, revirimentul. Un lucru e cert: lumea abia aşteaptă să-şi facă din nou planuri de vacanţă”, spune el.

Cum vor fi sărbătorile de iarnă în acest an şi în special Revelionul în România?

„Sperăm din toată inima să nu fim nevoiţi să facem aceste sărbători în grupuri de câte patru şi la ora 23:00 să se dea stingerea. Pentru asta e nevoie ca noi toţi să arătăm că suntem responsabili şi că putem respecta reguli de bun simţ, iar autorităţile să vină cu un set de măsuri rezonabile, adaptate acelor zile. Nu trebuie să omorâm nici operatorii, nu trebuie nici să luăm toate bucuriile oamenilor. Trebuie doar găsit un echilibru”, a răspuns preşedintele ANAT.

Comisia de Turism Intern a ANAT s-a întâlnit în aceste zile cu reprezentanţii autorităţilor locale ale staţiunilor turistice de interes naţional, principala temă fiind stabilirea măsurilor ce vor fi implementate în staţiuni pentru siguranţa turiştilor, în timpul sezonului de iarnă. În acest context, Luca susţine că trebuie stabilit un set rapid de protocoale care să sporească încrederea turiştilor în destinaţiile interne.

„Acum, la deschiderea sezonului de iarnă, încercăm să nu se repete ce s-a întâmplat înaintea sezonului de vară, când industria turistică românească s-a confruntat cu lipsa unor măsuri coerente. Trebuie să stabilim un set rapid de protocoale care să sporească încrederea turiştilor în destinaţiile interne. Dat fiind conjunctura actuală, românii călătorind mai mult ca oricând în propria ţară, mesajul comun al industriei turistice şi al autorităţilor trebuie să fie că destinaţiile turistice interne sunt suficient de pregătite prin măsurile adoptate”, a menţionat el.

Legat de incoming, vocea oficială a agenţiilor de turism din România, afirmă că şi în condiţii de normalitate era o adevărată aventură să faci incoming în România, în condiţiile în care din circa 2.000 de agenţii de turism licenţiate, numai câteva zeci (adică 3-4%) făceau incoming.

„Oamenii aceştia chiar sunt eroi, au supravieţuit până acum doar din resurse proprii, în condiţiile unei activităţi zero şi anulării tuturor acţiunilor din 2020. Şi nu este vina lor. Odată cu ei suferă ghizii de turism, transportatorii turistici, producătorii şi negustorii de artizanat, precum şi mulţi, mulţi alţii despre care nimănui nu-i pasă. Dacă ar fi să caracterizez anul 2020, care de-abia aşteptăm cu toţii să treacă, a fost un dezastru total şi, mai nou, caracterizat de principiul ‘Scapă cine poate’. 2021 va fi dominat de incertitudini până în momentul în care vom şti ceva clar şi concret referitor la evoluţia pandemiei”, a concluzionat şeful ANAT.

În acelaşi ton, Traian Bădulescu, consultant în turism, susţine că toate domeniile din industria turismului au fost afectate în acest an, iar în astfel de vremuri oamenii simt nevoia mai mult ca oricând de o „umbrelă”, de un sprijin.

„Trăim, probabil, cele mai pline de incertitudine vremuri din era contemporană, pentru că ne confruntăm cu un virus despre care încă nu ştim cum va evolua. De ce să nu recunoaştem, ne-a luat cam pe toţi pe nepregătite – o vorbă veche folosită la noi, la români, atât de către guvernanţi, cât şi uneori de toată lumea. În astfel de vremuri, oamenii simt nevoia mai mult ca oricând de o ‘umbrelă’, de un sprijin, această ‘umbrelă’ putând însemna cineva care să aibă grijă de tine în calitate de angajator, consultant, medic, avocat etc. Aproape toate domeniile au fost afectate, însă industria ospitalităţii, a turismului, a fost una dintre cele mai grav afectate, alături de industria transportului de persoane. Acum se observă din ce în ce mai mult, şi în turism, nevoia de consultanţă, dar şi nevoia de flexibilitate. Cred că a sosit vremea agenţiilor de turism care oferă într-adevăr consultanţă. Ele s-ar putea să supravieţuiască şi să se dezvolte după ameliorarea sau chiar încetarea pandemiei. Fireşte, dacă va sosi concret şi sprijinul mult aşteptat din partea statului, sprijin care este acordat deja în Europa occidentală şi în alte ţări. Orice afacere legală care dovedeşte că a avut de suferit independent de voinţa ei merită şi trebuie sprijinită în aceste vremuri”, a declarat, pentru AGERPRES, Traian Bădulescu.

La ora actuală, numărul de destinaţii ale românilor s-a diminuat considerabil, din cauza restricţiilor de călătorie. România a ajuns, în acest an, opţiunea numărul unu a românilor şi mai mult decât înainte, afirmă consultantul.

„Spun asta pentru că, potrivit statisticilor oficiale, întotdeauna mai mulţi români au călătorit în propria ţară. În medie, 8-9 milioane de români consumau, an de an, nopţi de cazare în România şi circa 3 milioane în alte ţări. Românii nu şi-au pierdut dorinţa de a călători şi nu vor dori niciodată să renunţe la libertatea de călătorie, chiar dacă trebuie să respecte regulile şi măsurile impuse de pandemia Covid-19. Virusul există, este printre noi, numărul de cazuri creşte şi probabil că va trebui să trăim cu această pandemie. Însă orice deplasare efectuată responsabil poate contribui la o stare psihică şi de sănătate mai bună. Un mediu steril şi statul permanent în casă în niciun caz nu te pot imuniza”, explică acesta.

În opinia sa, în prezent, cu anumite excepţii, turiştii nu mai rezervă pe termen mediu şi lung, pentru că nu se ştie ce destinaţii îşi vor mai închide graniţele pentru noi şi nu se ştie nici ce restricţii vor mai fi adoptate în România. Însă turiştii încă fac rezervări.

„Situaţia se schimbă de la lună la lună şi ne-am obişnuit cu toţii cu această realitate. Probabil că peste o lună sau la începutul anului voi avea mai multe răspunsuri sau alte răspunsuri. Atât turistul, cât şi firmele de turism şi de transport dau dovadă de mult mai multă flexibilitate în privinţa anulărilor, reprogramărilor sau a returnării banilor. Turistul trebuie să conştientizeze că are un credit la agenţie sau la hotel, de care va beneficia. De amintit că majoritatea agenţiilor de turism primesc vouchere de vacanţă pentru turism intern, turistul putând beneficia şi de pachete turistice care să includă mai multe componente (transport, excursii etc.) plătind cu aceste vouchere. Dacă o unitate de cazare nu acceptă vouchere de vacanţă, turiştii pot achiziţiona această cazare de la o agenţie care are contract cu acel hotel, cele două entităţi juridice urmând să se deconteze între ele. Turiştii realizează, în prezent, că şi dacă îşi rezervă este posibil, independent de voinţa lor, a agenţiilor sau a hotelurilor, să nu ajungă la destinaţie. Tocmai de aceea apelează în continuare la agenţiile de turism şi se interesează de condiţiile solicitate de structurile de cazare. Unele hoteluri acceptă returnarea banilor în caz de forţă majoră, altele recomandă reprogramarea”, subliniază Bădulescu.

Acesta a făcut şi un top al destinaţiilor de iarnă şi de sărbători solicitate de români în contextul actual, cu regulile actuale, cu sărbători atipice, respectiv cu mai toate pieţele de Crăciun din România şi din Europa închise şi fără târguri, concerte, evenimente sau petreceri.

„Cele mai solicitate destinaţii sunt pensiunile rurale, vilele şi pensiunile din zonele de turism rural şi din staţiunile montane. Principalele regiuni sunt Bran-Moieciu, Valea Prahovei, urmate de Maramureş, Bucovina, Mărginimea Sibiului, Apuseni şi alte zone cu turism rural dezvoltat. Urmează staţiunile montane, precum Sinaia, Predeal, Poiana Braşov, Buşteni, Păltiniş. Apoi, mai ales pentru Revelion, sunt solicitate şi staţiunile balneare precum Covasna, Băile Herculane, Băilr Felix sau Băile Tuşnad, cu menţiunea că bazele de tratament, dar şi centrele interioare de wellness şi spa sunt închise. Aici turiştii merg acum mai ales pentru relaxare şi agrement. O menţiune specială pentru Delta Dunării, unde mai multe hoteluri şi pensiuni îşi aşteaptă turiştii de Crăciun şi de Revelion”, a mai spus el.

Pe plan extern, de departe, Turcia a ajuns destinaţia numărul 1, deoarece aici nu există restricţii majore la ora actuală şi nu este necesar nici test PCR pentru trecerea graniţei. La fel şi Istanbul a ajuns la ora actuală oraşul numărul 1 pentru city break-uri, urmat de regiunea Antalya. Pe de altă parte, sunt solicitate circuite Istanbul – Cappadocia – Antalya.

În opinia sa, Bulgaria ar fi rămas destinaţia externă numărul 1 în această iarnă pentru turiştii români, dar în prezent situaţia rămâne dificilă din cauza carantinării. Alte destinaţii solicitate şi pentru care sunt cereri de Revelion sunt Egipt şi Dubai, chiar dacă turistul are obligativitatea efectuării testului PCR. Chiar şi în această perioadă, noiembrie-decembrie, sunt români care, pe lângă Turcia, aleg Egipt (operat cu curse charter) şi Dubai.

De asemenea, Bădulescu spune că putem vorbi şi de câteva destinaţii exotice precum Tanzania, Mexic, Maldive, Cuba sau Republica Dominicană. În privinţa Greciei, care este la ora actuală în lockdown, turiştii se interesează în continuare de destinaţia Creta.

În concluzie, iarna aceasta românul se va relaxa în România cel mai mult la pensiuni, conace, hoteluri tip boutique şi chiar cabane – redescoperind din plin aceste structuri de cazare mici şi cochete, situate în cadre naturale de excepţie – sau în hotelurile din Istanbul, Antalya, Dubai ori Hurghada, şi în cazul în care va fi eliminată carantina – Bansko, Boroveţ, Balcik sau Nisipurile de Aur.

În ceea ce priveşte incoming-ul, respectiv sosirea turiştilor străini, după cum o spun statisticile, la ora actuală acest domeniu este aproape inexistent.

„Cred că ar trebui începute de pe acum campanii puternice de promovare pentru anul viitor şi pentru anii care vin. O destinaţie se promovează din timp pentru a se dezvolta. Din cauza lipsei incoming-ului suferă enorm, la ora actuală, multe hoteluri din marile oraşe şi din staţiuni, restaurantele, barurile dar mai ales ghizii de turism”, a concluzionat Traian Bădulescu.

