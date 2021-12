Antrenorul Mircea Oprea, favorit pentru a prelua Unirea Alba Iulia!

După căpitanul Alexandru Giurgiu, un alt echipier al Unirii Alba Iulia pune degetul pe rană. Este vorba despre atacantul Răzvan Fetița, cel mai experimentat echipier al “alb-negrilor”, ce a împlinit 30 de ani în luna noiembrie.

Folosit în acest campionat de antrenorul Valentin Sinescu în postura de vârf împins, în lipsă de soluții, Fetița a realizat o dublă, la Jucu, în prima victorie stagională, 4-2 cu Sănătatea Cluj, meci în care a purtat banderola de căpitan în absența lui Giurgiu.

“M-am săturat de păcăleală, de un an de zile sunt doar promisiuni. Puteam pleca în vară, dar nu regret că am rămas, în ciuda acestor rezultate dezamăgitoare și a problemelor financiare, pentru că am avut foarte multe de învățat de la profesorul Valentin Sinescu”, a spus Răzvan Fetița, ajuns în “alb-negru” la începutul anului 2019.

*Sărbători fără bani

Chiar dacă oficialii uniriști promiteau că încearcă să plătească o parte dintre salarii în preajma Sărbătorilor de iarnă, acest lucru nu s-a produs. Situația pare fără ieșire, iarăși se așteaptă ca în vară, cu sufletul la gură, transferul lui Nicolae Stanciu, mutare anunțată în aceste zile de agentul AnaMaria Prodan, pentru a se evita dezastrul.

Unirea Alba Iulia a încheiat anul în postura de “lanternă roșie”, cu doar 8 puncte, amenințată cu o retrogradare rușinoasă, iar antrenorul Valentin Sinescu a anunțat că nu mai continuă în asemenea condiții. Ținând cont de problemele existente există șanse ca majoritatea jucătorilor să plece, o dezertare masivă, în discuție fiind Al. Giurgiu, Fetița, dar și fotbaliști din alte zone precum Mocanu, Bartok, Ciorgovean, S. Tineiu sau Cl. Morariu, iar lucrurile să se agraveze și mai mult.

“Dacă nu se lămuresc treburile, ne luăm traista și plecăm. În principiu nu aș mai vrea să mai stau. Aștept oferte de la echipe din oraș și din Alba pentru nu doresc să mai joc departe de casă, cu toate că au mai fost propuneri și din alte zone. Nu convine nimănui că ne chinuim în asemenea hal, că nu sunt bani la Unirea! În 2021 eu am luat 3 salarii și jumătate, restanțe din 2020, deci s-au strâns 12 luni neachitate!”, a încheiat Fetița, ce a mai jucat în Alba la Performanța Ighiu (2015-2018), plecând apoi 6 luni la CNS Cetate Deva.