Antrenorul Alex Pelici s-a despărțit de CSM Unirea Alba Iulia!!! Se pregătește instalarea lui Dragoș Militaru la echipa de pe primul loc în Seria 7 a Ligii 3

Antrenorul Alexandru Pelici s-a despărțit de divizionara terță CSM Unirea Alba Iulia, formație care iernează pe prima poziție a Seriei 7 din eșalonul terț. Anunțul a fost făcut de clubul din Cetatea Marii Uniri, iar în aceste zile se așteaptă instalarea oficială a noului principal, respectiv Dragoș Militaru!

În semn de solidaritate, a plecat și Bogdan Petric, team managerul grupării albaiuliene.

Este confirmarea oficială a plecării lui Pelici de la gruparea „alb-negrilor, după mai bine de 2 ani, mutare care se prefigura în ultima perioadă, ținând cont de fricțiunile existente între conducerea tehnică și cea administrativă.

„Colaborarea dintre CSM Unirea Alba Iulia și antrenorul principal Alex Pelici a ajuns astăzi la final, pe cale amiabilă, prin acordul ambelor părți. Îi mulțumim lui Alex Pelici pentru munca depusă, profesionalismul și implicarea de care a dat dovadă pe durata mandatului său și îi dorim mult succes în cariera viitoare! Totodată, mulțumim și preparatorului fizic Bogdan Ungureanu pentru contribuția adusă echipei noastre și îi urăm succes în continuare. Detalii privind conducerea tehnică pentru perioada următoare vor fi comunicate în cel mai scurt timp”, a anunțat CSM Unirea Alba Iulia.

