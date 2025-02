Antrenorul Alexandru Pelici (CSM Unirea Alba Iulia), concluziile stagiului din Antalya: „Ne-am văzut plusurile și minusurile în aceste jocuri amicale”

Divizionara CSM Unirea Alba Iulia a încheiat meciurile amicale din stagiul de pregătire din Antalya, bilanțul celor 4 jocuri de verificare disputate cuprinzând, în ordine, două remize cu același scor, 1-1, cu cu FK Decic (campioana din Muntenegru) și Vardak Skopje (prima ligă din Macedonia de Nord), respectiv două eșecuri, 3-4 cu formația elvețiană FK Kreuzlingen (lider într-una din cele 3 serii din eșalonul terț din Țara Cantoanelor) și 0-1 cu Kepez Belediyespor (liga a doua din Turcia).

Cu toate că nu s-a realizat nicio victorie, antrenorul Alexandru Pelici consideră că meciuri amicale au oferit o serie de concluzii legate de momentul actual al pregătirii, înaintea primului joc oficial din 2025, care este peste două săptămâni, 23 februarie, barajul din Cupa României, cu ACSM Reșița, în deplasare.

„O perioadă utilă de pregătire, am avut parte de vreme și terenuri bune. Am fost jocuri de verificare bune, cu adversari care ne-au pus în dificultate, lucru care ne ajută să ne vedem plusurile și minusurile”, a declarat Alexandru Pelici.

Citește și: CSM Unirea Alba Iulia – Kepez Belediyespor 0-1 (0-0), „alb-negrii” – eșec în ultimul joc de verificare din Antalya

În privința lotului, după o săptămână, Călugăr și Ardeiu au revenit în țară după prima săptămână a stagiului, pentru exemenele școlare, iar în finalul cantonamentului și Răzvan Fetița a fost nevoit să se întoarcă mai devreme în România, din cauza unui eveniment nefericit în familie.

„Nu am avut jucători cu accidentări grave, asta e un lucru bun, au fost doar mici probleme cu Tănase, Blănaru și Ardei, pe care sperăm să îi recuperăm cât de repede posibil. În afară de aceștia, au fost cei doi jucători under care au plecat mai devreme din cantonament pentru școală. Nu în ultimul rând, am mai avut o problemă personală a unui jucător, Fetița, care a avut un necaz mare în familie și pe această cale vreau să-l asigurăm de tot sprijinul și susținerea echipei. Suntem alături de el și familia lui”, a mai adăugat principalul grupării albaiuliene.

*Integrarea celor 5 nou-veniți

În efectivul deplasat în Antalya, în al treilea stagiu de pregătire extern din ultimul an, s-au regăsit și 5 jucători înregimentați în această iarnă, Bălgrădean, Lazăr, Golofca, Vidrăsan și Andreaș.

„Jucătorii nou veniți sunt în grafic, nu sunt probleme de integrare, au fost bine primiți de grup, sperăm să înțeleagă cât mai rapid ceea ce ne dorim de la ei. În ceea ce privește jocurile de pregătire de până acum, am încercat să dăm minute tuturor jucătorilor, săptămâna viitoare vom mai avea două partide de pregătire în urma cărora vom încerca să conturam un prim unsprezece în vederea confruntării de la Reșița”, a concluzionat Alexandru Pelici. CSM Unirea Alba Iulia va reveni în România duminică, 9 februarie, după 13 zile petrecute în Turcia și va întâlni Viitorul Sântimbru (12 februarie) și CSC Ghiroda și Giarmata Vii (15 februarie).

Foto: CSM Unirea Alba Iulia

