Antrenorii și preparatorii fizici din România, obligați să dețină un aviz psihologic pentru a profesa

Aviz psihologic obligatoriu pentru antrenorii și preparatorii fizici din România

Agenția Națională pentru Sport (ANS) a finalizat procedura și măsurile de control privind existența avizului psihologic.

Asta conform modificării Legii 69/2000 – Legea educației fizice și sportului.

Potrivit noilor prevederi, antrenorii, instructorii sportivi și preparatorii fizici au obligația de a deține un aviz psihologic valabil, cu o durată de 2 ani.

„Este foarte important ca fiecare specialist din domeniul sportiv să aibă acest aviz psihologic. Ne-am preocupat să elaborăm metodologia în acest scop și vom duce la îndeplinire atât controlul, cât și verificarea existenței acestui aviz”, a declarat președintele Agenției Naționale de Pentru Sport, Bogdan-Constantin Matei.

„Prin aceste măsuri dorim să consolidăm siguranța, profesionalismul și calitatea pregătirii sportive din România.

Reamintim: avizul psihologic este obligatoriu și trebuie reînnoit o dată la 2 ani”, precizează ANS.

