ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 5 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 5 aprilie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Primăria Daia Română organizează concurs în vederea ocupării unui post vacant de Mediator școlar (COD COR 235911) în cadrul Echipei comunitare integrate pentru derularea proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile “Furnizare de servicii integrate în comunitățile rurale – facilitarea accesului persoanelor vulnerabile la servicii de bază eficiente și de calitate”, finanțat din Fondul Social European Plus, prin Programul Incluziune si Demnitate Socială 2021 – 2027, Prioritatea 4: Sprijinirea comunităților rurale fără acces sau cu acces limitat la servicii sociale

Durata timpului de lucru: 2 ore pe zi – 10 de ore pe săptămână, pe perioada de implementare a proiectului;

Concursul de recrutare se va organiza în data de 29.04.2026, ora 10:00, proba scrisă, și în data de 05.05.2026, ora 10:00, interviul, la Primăria Comunei Daia Romînă, str. Principală, nr. 326, Daia Română.

CONDIȚII SPECIFICE DE PARTICIPARE:

• Constituie un avantaj experiența în cadrul proiectelor educaționale și/sau la nivelul comunității ≤ 1 an;

• Constituie un avantaj absolvirea unui curs organizat în cadrul programelor Phare;

• Constituie avantaj implicarea/coordonarea proiectelor desfasurate la nivel national/international; ;

• Constituie avantaj domiciliul în UAT pentru care aplică;

Studii de specialitate (alternativ):

1. Studii universitare cu diplomă de licență a oricărei specializări, urmate de un curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării;

2. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat a liceului pedagogic, specializarea mediator școlar;

3. Studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat a oricărui profil liceal, urmate de un curs de formare profesională cu specializarea de mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei și Cercetării.

Disponibilitate pentru deplasări

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator (necesitate şi nivel): Office, Excel,Word, Power Point – utilizator elementar

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare:

• competențe de comunicare scrisă şi verbală, de relaționare;

• moralitate, corectitudine, deschidere și flexibilitate în relațiile interumane;

• perseverenţă, consecvenţă, abilităţi pentru munca în condiții de stres, în situaţii de urgenţă sau neprevăzute;

• analiza problemelor specifice mediului şcolar;

• atenție la detalii;

• atitudine pozitivă, motivatoare;

• competențe de integrare TIC în educație.

Limbi străine solicitate: constituie un avantaj cunoașterea culturii comunității locale în care își desfășoară activitatea.

ATRIBUȚIILE POSTULUI

• facilitează dialogul școală-familie-comunitate;

• contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în comunitate și a respectului școlii față de comunitate;

• monitorizează copiii de vârstă preșcolară din comunitate, care nu sunt înscriși la grădiniță, și sprijină familia/susținătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru înscrierea acestora în învățământul preșcolar;

• monitorizează copiii de vârstă școlară din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși niciodată la școală, propunând conducerii școlii soluții optime pentru recuperarea lor și facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ (înscrierea în învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în Programul „A doua șansă“ etc.);

• asigură consiliere educațională elevelor gravide și elevilor părinți;

• desfășoară consiliere administrativă cu privire la drepturile educaționale și cele privind starea de sănătate, inclusiv cu sprijinul unui mediator sanitar;

• asigură participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul preuniversitar obligatoriu, încurajând implicarea părinților în educația copiilor și în viața școlii și facilitând colaborarea dintre echipa comunitară integrată, familie, comunitate și școală;

• se implică în informarea și susținerea familiilor pentru accesarea burselor și a altor forme de sprijin financiar acordat elevilor prin unitățile de învățământ;

• sprijină organizarea de programe-suport pentru îmbunătățirea performanțelor școlare (programe de recuperare, programe de intervenție personalizată, programe de tip „A doua șansă“, „Școala de după școală“ etc.);

• furnizează alte tipuri de intervenții care sunt în relație cu aria medierii școlare pentru eliminarea/reducerea stării de sărăcie și excluziune socială

Alte atribuții (specifice în cadrul proiectului):

• derularea de activități de identificare a persoanelor vulnerabile, prin diverse mecanisme –screening, sesizări, referire;

• elaborarea de rapoarte lunare de activitate, după modelul furnizat de UJSS, privind implementarea activității de mediere școlară în cadrul ECI;

• participarea la schimburi de experiență și întâlniri locale între lucrătorii comunitari, diverși profesioniști, membri ai structurilor comunitare consultative, reprezentanți ai primăriilor etc;

• identificarea de inițiative complementare derulate la nivel comunitar în sfera de activitate, precum și facilitarea cooperării cu alți actori de pe plan local;

• participarea la întâlniri periodice (lunare/trimestriale) de instruire și supervizare a membrilor echipei comunitare (în ceea ce privește implementarea instrumentului informatic SCI de identificare și monitorizare a persoanelor vulnerabile, centralizarea și validarea datelor culese la nivel local prin aplicația SCI și raportarea lor lunară în cadrul rapoartelor lunare de activitate; asigurarea managementului de caz și furnizării de servicii sociale cu precădere a celor din pachetul minim de servicii generat de aplicația SCI și în maniera integrată cu ceilalți prestatori de servicii); crearea, activarea și mobilizarea structurilor comunitare consultative (SCC), prin susținerea implicării membrilor SCC în soluționarea cazurilor identificate prin aplicația SCI;

• participarea la evenimentele de informare și comunicare organizate în cadrul proiectului; facilitarea diseminării informațiilor cu privire la proiect și a instrumentelor elaborate în cadrul proiectului la nivelul DGASPC / AJPIS/CJRAE/DSP și a rezultatelor aplicării acestora;

• asigurarea aplicării la nivel județean a mecanismului operațional de colaborare interinstituțională și de coordonare a serviciilor comunitare integrate (având în vedere prevederile Ordinului nr. 2.555/2023/25.017/2.485/4.490/2024 privind modificarea Ordinului ministrului muncii și justiției sociale, al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale nr. 393/630/4.236/2017 pentru aprobarea Protocolului de colaborare în vederea implementării serviciilor comunitare integrate necesare prevenirii excluziunii sociale și combaterii sărăciei);

• comunicarea cu reprezentanții autorităților administrației publice locale pentru a se asigura de sustenabilitatea activităților din proiect, prin participarea la identificarea unor oportunități de finanțare nerambursabilă și scrierea de proiecte la nivel local.

Calendarul de desfășurare al concursului:

– Publicarea anuntului de concurs: 03.04.2026

– Perioada de depunere a dosarelor: 06.04.2026 – 21.04.2026, in intervalul orar 9:00 – 15:00, la sediul institutiei, str. Principala, nr. 326, loc. Daia Romana

– Selectia dosarelor: 22.04.2026, ora 10:00

– Afisarea rezultatelor selectiei dosarelor: 22.04.2026, ora 15:00, la sediul institutiei si pe pagina de internet a institutiei

– Depunerea contestatiilor la selectia dosarelor: 23.04.2026, pana la ora 15:00

– Solutionarea contestatiilor la selectia dosarelor si afisarea rezultatelor: 24.04.2026 ora 15:00

– Proba scrisa: 29.04.2026, ora 10:00, la sediul institutiei, str. Principala, nr. 326, loc. Daia Romana

– Afisarea rezultatelor probei scrise: 29.04.2026, ora 14:00

– Depunerea contestatiilor la proba scrisa: 30.04.2026, pana la ora 14:00

– Solutionarea contestatiilor la proba scrisa si afisarea rezultatelor: 04.05.2026, ora 15:00

– Proba de interviu: 05.05.2026, ora 10:00

– Afisarea rezultatelor probei interviu: 05.05.2026, ora 14:00

– Afisarea rezultatelor finale ale concursului: 05.05.2026, ora 15:00

Condițiile de participare la concurs și bibliografia se afișează la sediul Primăriei Daia Română și pe site-ul primariei: www.primariadaiaromana.ro la secțiunea de concursuri, relații suplimentare se pot obține și la nr. de telefon: 0258/763101.

*Primăria Bucium organizează în data 29.04.2026, la sediul său, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă de 40 ore/săptămână, a postului vacant contractual de infirmieră, din cadrul Locuinței maxim protejata pentru pentru persoane adulte cu dizabilități Bucium.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul contractual vacant de infirmiera sunt urmatoarele:

-absolvent liceu (adeverință sau diplomă de Bacalaureat);

-curs infirmieră;

-disponibilitate program flexibil;

-vechime în muncă minim 5 ani.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei comunei Bucium, sat.Bucium, nr.25, sala de ședințe.

Concursul pentru ocupare a postului de infirmieră va consta în 3 etape succesive, după cum urmează:

a) selecția dosarelor de înscriere, care se face la sediul primăriei –în 22.04.2026, cu afișare rezultat în 22.04.2026 la ora 15.00;

b) proba scrisă se va susține la sediul primăriei, la sala de ședinţe, în data de 29.04.2026, ora 11.00;

c) proba interviu se va susține la sediul primăriei, la sala de ședințe, în data de 07.05.2026, începând cu ora 10.00.

Candidații nemulțumiți pot face contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data şi ora afişării rezultatului fiecărei probe la sediul primăriei, sub sancțiunea decăderii din acest drept. Rezultatul la eventualele contestații se va comunica în termen de o zi de la expirarea termenului pentru depunerea contestațiilor.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admiși la etapa precedentă.

Sunt declarați admisi la fiecare probă candidații care au obținut minimum 50 de puncte.

Nota finală se calculează ca medie aritmetică a notelor obţinute la probele de concurs.

CALENDARUL DE DESFǍȘURARE A CONCURSULUI – POST INFIRMIERĂ

1 Publicare anunț 03.04.2026

2 Depunere dosare candidați 21.04.2026

3 Selecție dosare 22.04.2026

4 Afișare rezultate selecție dosare 22.04.2026 ora 14:00

5 Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 23.04.2026,ora 16:00

6 Solutionare și afișarea rezultatului contestațiilor 24.04.2026,ora 14:00

7 Susținere probă scrisă- 29.04.2026, ora 11:00

8 Afișare rezultat probă scrisă 29.04.2026,ora 16:00

9 Depunere contestații privind rezultatele probei scrise 30.04.2026, ora 16:00

10 Soluționare şi afișarea rezultatului contestațiilor 04.05.2026,ora 16:00

11 Susținere probă interviu 07.05.2026 ora 10

12 Afișare rezultat probă interviu 07.05.2026 ora 16.00

13 Depunere contestații privind rezultatele probei interviu 08.05.2026 ,ora 16:00

14 Soluționare si afișarea rezultatului contestațiilor 11.05.2026 ora 14.00

15 Afișare rezultat final 11.05.2026,ora 16:00

Odată cu înscrierea la concurs,candidații vor primi un număr de identificare care va reprezenta numărul de înregistrare al dosarului de concurs depus la institutie. Pe tabelele ce vor fi afișate, cu rezultatele probelor de concurs, precum si rezultatul de la selecția dosarelor,fiecare candidat va fi individualizat cu numărul de identificare acordat.

Bibliografia, tematica, actele necesare pentru participarea la concurs și atribuțiile stabilite în fișa postului precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se pot obține de pe site-ul instituției: www.comunabucium.ro la secțiunea Anunțuri sau de la Primăria comunei Bucium, sat.Bucium, nr.25, birou registratura.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Stare civila, resurse umane si relatii cu publicul – telefon 0258784112 interior 14.

Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 21.04.2026, ora 16.00.

*Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni organizează concurs pentru ocuparea postului contractual de execuție Spălător vase mari, cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată.

Dosarele de înscriere se depun la sediu instituţie. Informaţii la tel: 0258771232 sau la sediul instituţiei.

Termenul de depunere a dosarelor: 21.04.2026, ora 15:00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii generale

Calificarea în domeniul de bucătar constituie avantaj.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

-Data postării/publicării anunțului 3 aprilie 2026

-Data limită de depunere a dosarelor 21 aprilie 2026, ora 15:00

-Selecția dosarelor 22 aprilie 2026, ora 12:00

-Afișarea selecției dosarelor 22 aprilie 2026, ora 13:00

-Termen limită contestații ref la selecția dosarelor 23 aprilie 2026, ora 13:00

-Afișarea rezultatelor la contestații 24 aprilie 2026, ora 13:00

-Proba scrisă 29 aprilie 2026, ora 09:00

-Afișarea rezultatelor la proba scrisă 29 aprilie 2026, ora 13:00

-Termen limită contestații la proba scrisă 30 aprilie 2026, ora 13:00

-Afișarea rezultatelor la contestații ref proba scrisă 30 aprilie 2026, ora 15:00

-Proba practică 4 mai 2026, ora 09:00

-Afișarea rezultatelor proba practică 4 mai 2026, ora 11:00

-Termen limită contestații la proba practică 4 mai 2026, ora 13:00

-Afișarea rezultatelor la contestații ref proba practică 4 mai 2026, ora 15:00

-Interviul 5 mai 2026, ora 09:00

-Afișarea rezultatelor la proba de interviu 5 mai 2026, ora 11:00

-Termen limită contestații la proba de interviu 5 mai 2026, ora 13:00

-Afișarea rezultatelor la contestații la proba de interviu 5 mai 2026, ora 15:00

-Afișare rezultat final 5 mai 2026, ora 15:30

*Școala Gimnazială ,,Ion Agârbiceanu” Bucium organizează concurs pentru ocuparea post contractual de execuție de Administrator financiar, pe perioadă nedeterminată, 0,25 normă.

Dosarele de înscriere se depun la secretariatul instituției. Informații la tel: 0799921671.

Dosarele de concurs pot fi depuse de la data publicării anunțului pâna în data de 21.04.2026 (inclusiv), între orele 09:00 – 13:00, la sediul instituției.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii superioare de specialitate în domeniul economic, cu diplomä de licentă.

2. Vechime în specialitatea studiilor: minim 5 ani.

3. Alte condiții:

a) cunoștințe de operare pe calculator : Word, Excel programe specifice domeniului financiar-contabil la nivel de instituții publice internet (navigare poștă electronică), platforma S.I.C.A.P., sistemul de raportare Forexebug, etc..

b) cunoștințe de utilizare a platformelor naționale PATRIMVEN, SIIIR.

c) cunoștințe de operare utilizare a programului EDUSAL.

d) abilități de comunicare, relaționare si rezistentă la stres.

Procedura de selecţie:

• Selecţia dosarelor de înscriere se notează cu admis/respins;

• Proba scrisă – maxim 100 de puncte;

• Interviu – maxim 100 de puncte.

Comisia de concurs va selecta dosarele depuse pe baz îndeplinirii condiţiilor de participare. Doar candidaţii admişi în urma acestei selecţii pot participa la proba scrisă.

Notă: Punctajul minim de promovare a fiecărei probe este de 50 de puncte. Candidaţii care nu au obţinut minim 50 de puncte la o probă de concurs nu pot participa la următoarea probă.

Calendarul de desfäșurare a concursului, respectiv data limită până la care se pot depune dosarele de concurs:

-Data postării/ publicării anunțului 03.04.2026 –

-Perioada de depunere a dosarelor (la sediul instituției) 06.04.2026-21.04.2026 09:00-13:00

-Selecția dosarelor 22.04.2026 10:00

-Afisarea selecției dosarelor 22.04.2026 14:00

-Depunere contestații selecție dosare 23.04.2026 08:00-12:00

-Afisarea rezultatelor contestații selecție dosare 24.04.2026 15:00

-Proba scrisă (la sediul instituției) 29.04.2026 09:00

-Afișarea rezultatelor la proba scrisă 29.04.2026 14:00

-Depunere contestații la probă scrisă 30.04.2026 08:00-12:00

-Afișarea rezultatelor contestații probă scrisă 04.05.2026 15:00

-Probă interviu (la sediul instituției) 06.05.2026 09:00

-Afisarea rezultatelor la proba de interviu 06.05.2026 14:00

-Afisarea rezultatelor finale 07.05.2026 10:00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, persoană de contact: Tiutiu Camelia, funcția secretar; tel. 0799921671, e-mail: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI