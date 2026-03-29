ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 29 martie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 29 martie 2026 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj organizează concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a 3 posturi de asistent medical generalist după cum urmează:

– 1 post asistent medical generalist – cabinet diabet nutriție și boli metabolice

– 1 post asistent medical generalist – cabinet oftalmologie

– 1 post asistent medical generalist – cabinet pneumologie

Conditii specifice pentru ocuparea postului de asistent medical generalist:

– nivelul studiilor – diplomă de bacalaureat, diplomă de școală sanitară postliceală în specialitatea medicină generală,/ diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

– copie certificat de membru O.A.G.M.M.R.;

– adeverința pentru participare la concurs eliberată de O.A.G.M.M.R

– vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, la sediul spitalului Municipal Blaj, pe site-ul instituției www.spitalbla.ro/Anunțuri și/sau, email [email protected] si numarul de telefon 0258710941, int. 197.

*SPITALUL MUNICIPAL SEBES – DIRECTOR FINANCIAR-CONTABIL

DENUMIREA POSTULUI: Director financiar-contabil

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de conducere

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Comitet director

DURATA TIMPULUI DE MUNCĂ: 8 ore/zi; 40 ore/săptămână

PERIOADA: determinată – 3 ani

Condiții specifice:

– sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic;

– au cel puţin 2 ani vechime în specialitatea studiilor;

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu.

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ Str. Șurianu Nr. 41 Jud Alba

Telefon: 0258731712 e-mail: [email protected]

*Primăria Comunei Bucium, cu sediul în com.Bucium, sat.Bucium, nr.25, jud.Alba , organizează în data 17.04.2026, la sediul său, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, a postului vacant de instalator si a postului contractual de administrator, pe perioada determinata cu durată normală a timpului de muncă, de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, din cadrul Serviciului Public de Apa si Canalizare Bucium.

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul contractual vacant de instalator sunt urmatoarele:

-absolvent invatamant profesional sau liceal;

– vechime in munca: minim 3 ani;

– carnet de conducere categoria B

-vechime in specialitate:nu se solicita;

– curs calificare instalator- prezinta certificat sau adeverinta (certifica faptul ca este inscris la curs de instalator);

-disponibilitate program flexibil

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul contractual temporar vacant de administrator sunt urmatoarele:

-absolvent studii superioare in domeniul mecanic, tehnic, masini miniere sau minier;

-vechime in munca: minim 10 ani;

-vechime in specialitate:nu se solicita;

– disponibilitate program flexibil

Relaţii suplimentare se pot obţine de la compartimentul Stare civila, resurse umane si relatii cu publicul – telefon 0258784112 interior 14.

*COMUNA DAIA ROMANA – ASISTENT MEDICAL COMUNITAR COD COR 325301

-1 post Asistent Medical Comunitar COD COR (325301)

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE

Studii de specialitate – absolvirea liceului sanitar, studii postliceale sanitare sau învățământ universitar în specializarea „asistență medicală“

Perfecționări:

• Cunoştinţe de operare pe calculator: nivel minim

• Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu este cazul

Cerinţe specifice: Certificat de membru al O.A.M.G.M.A.M.R. și Aviz anual O.A.M.G.M.A.M.R.

• specializarea în asistență medicală comunitară reprezintă un avantaj însă nu constituie o condiție eliminatorie. Personalul încadrat pe proiect va beneficia de cursul de specializare în asistență medicală comunitară. Posturile de asistent medical comunitar vacante pot fi ocupate de specialitățile de asistent medical, conform competențelor dobândite în baza titlului oficial de calificare, doar de către moașe sau asistenți medicali absolvenți de studii sanitare într-o specializare de profil clinic, astfel cum sunt acestea definite la art. 207, alin. (3) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, respectiv: asistent medical generalist, asistent medical obstetrică-ginecologie / moașă, asistent medical de pediatrie și asistent medical de ocrotire.

Conditiile de participare la concurs si bibliografia se afisaza la sediul Primariei Daia Romana si pe site-ul primariei: www.primariadaiaromana.ro la sectiunea de concursuri, relatii suplimentare se pot obtine si la nr. de telefon: 0258/763101.

*SPITALUL MUNICIPAL SEBES – Medic specialist – specialitatea pneumologie

DENUMIREA POSTULUI: medic specialist în specialitatea pneumologie

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Dispensar T.B.C.

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 6 ore pe zi; 30 ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţii specifice de participare la concurs/examen:

-Studii superioare certificate prin diplomă de licenţă în medicină;

-Certificat de medic specialist, confirmat în specialitatea pneumologie

SPITALUL MUNICIPAL SEBEȘ Str. Șurianu Nr. 41 Jud. Alba

[email protected] Telefon: 0258.731712

*PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ, județul ALBA, publică anunțul privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie vacante

Funcția publică scoasă la concurs:

– Inspector, COMPARTIMENT CONTABILITATE – 394815

Condiții pentru ocuparea postului

Pentru Inspector – 394815 – Clasa I, Grad asistent, COMPARTIMENT CONTABILITATE

Studii de specialitate:

– studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă

Domeniu de studiu: Ştiinţe economice (Ramura de știință)

Vechime minimă în specialitatea studiilor 1 an

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/saptamâna

Persoane de contact: Saraten Maria – Manuela , Inspector , 0766396539, [email protected]

*Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs în baza HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a art. XXII pct.2 lit.a din OUG nr. privind unele măsuri fiscal-bugetare, în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, de muncitor calificat, treapta I – pozitia 9 in statul de functii in cadrul Compartimentului Autoritate tutelara al Directiei de Asistență Socială Abrud.

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Studii de specialitate: studii medii .

– Perfecționări (specializări) : conform fisei postului candidatii la concurs trebuie să dețină certificat de calificare profesională sau diplomă de absolvire care atestă pregătirea în următoarele domenii: electric / electrotehnic și mecanic;

– Vechime în profesie necesare ocupării postului: minim 3 ani;

Relații suplimentare detaliate pot fi obtinute la Primaria Orasului Abrud – Compartiment Resurse umane, tel 0258780519, e-mail [email protected]

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – Manager Spitalul Municipal Blaj – Persoană fizică

Tema proiectului de management este ,, Performanța clinică și financiară a activităților Spitalului Municipal Blaj”.

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Municipal Blaj, str. Poet Andrei Mureșanu, nr. 16, loc. Blaj, jud. Alba, în Sala Raport de Gardă.

Relații suplimentare se pot obține, la numărul de telefon 0258710941, interior 197, luni – vineri, între orele 08:00 – 14,00 sau la adresa de e-mail: [email protected]

*SCOALA GIMNAZIALĂ HOREA – SOFER, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura administrativ nedidactic , Numărul de posturi: 0,5

Condiţii specifice de participare la concurs:

1) permis de conducere categoria B,D;

2) atestat profesional pentru transportul public de persoane în termen de valabilitate;

3) aviz psihologic și vizită medicală la zi eliberate de un cabinet medical specializat în ceea ce privește examinarea conducătorilor auto;

4)nivelul studiilor: studii generale

5)vechime: nu se solicita.

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SCOALA GIMNAZIALĂ HOREA HOREA , cu sediul în LOC. HOREA, JUD. ALBA, STR. NICOLA VASILE URSU, NR. 22, compartimentul secretariat, persoana de contact: OARGA ANA-ILEANA, email: [email protected].

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI