ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
O instituție publică din Alba anunță posturi vacante la data de 12 aprilie 2026 și organizează concurs în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
Muncitor calificat II – Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba
Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile Legii nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir –Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : muncitor calificat II – 1 post .”
- Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare
- Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: muncitor calificat II
STUDII ADMISE:
– studii :profesionale/generale/medii;
– de preferință vechime/experiență – minimum 1 an;
III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :
Afișare anunț concurs 07/04.2026
Depunere dosare înscriere 07/04/2026 -22/04/2026
Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 23/04/2026, ora 13:30
Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 24/04/2026 , ora 13.30
Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 27/04/2026, ORA 13,30
Proba practică 29/04/2026 ora 10:00
Afișare rezultate proba practică 29/04/2026, ora 14:00
Depunere contestații proba practică 30/04/2026 ora 14.00
Soluționare contestații proba practică și afișare rezultate contestații 04/05/2026, ora 14:00
Proba interviu 05/05/2026, ora 09,00
Afișare rezultate proba de interviu 06/05/2026, ora 16,00
Depunere contestații pentru proba interviu 07/05/2026, ora 16,00
Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 11/05/2026 ora 11,00
Afișare rezultate finale 11/05/2026
- Dosarul de concurs : conform HG nr.1336/2022
.BIBLIOGRAFIE/Tematica:pe site-ul instituției
- Atribuțiile principale ale postului unic de: muncitor calificat II cu normă întreagă pe site-ul instituției
Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2026: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 12 aprilie 2026. Calendarul examenelor și condițiile...
