ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

* Școala Gimnazială Drașov, județul Alba sediul în Alba Iulia, Str. Principală Nr. 98, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor

3. Numărul de posturi: 1 posturi normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) studii medii;

b) vârsta minimă 18 ani;

c) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie

CALENDARUL CONCURSULUI:

1. Depunerea dosarelor de către candidaţi (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov ) 8 septembrie – 19 septembrie 2025, între orele 10:00 – 12:00;

2. Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 22 septembrie 2025

3. Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 23 septembrie 2025, între orele. 10:00 – 14:00;

4. Soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 23 septembrie 2025, până în ora 16:00;

5. Proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 10:00 (candidaţii trebuie să se prezinte cu C.I cu 15 minute înainte de ora stabilită);

6. Afişarea rezultatelor privind proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 15:00;

7. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov) – 24 septembrie 2025 ora 15:00-16:00;

8. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 25 septembrie 2025 ora 15:00.

9. Proba practică – 26 septembrie 2025 ora 10:00;

10. Afişarea rezultatelor privind proba practică 26 septembrie 2025 ora 15:00.

11. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 26 septembrie 2025 ora 15:00-16:00.

12. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 26 septembrie 2025 ora 17:00;

13. Probă interviu 29 septembrie 2025 ora 10:00.

14. Afişarea rezultatelor finale ale concursului – 29 septembrie 2025 ora 14:00.

Candidatul declarat admis se va prezenta la post în data de 1 octombrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială Drașov, str. Principală, nr. 98 (baza sportivă) sau la tel. 0258764020 în intervalul orar 9:00 – 13:00

*Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs, în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractual vacante:

– două posturi contractual vacante cu normă întreagă, de medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

– doua posturi contractual vacante cu normă întreagă, de medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență, în cadrul UPU- perioadă nedeterminată;

Condiţiile specifice de participare la concurs:

a) Pentru medic specialist confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– certificat de medic specialist în specialitatea medicină de urgență;

– vechime în specialitate: stagiu de rezidențiat terminat.

b) Pentru medic rezident anul V confirmat în specialitatea medicină de urgență

– diplomă de licență în medicină;

– promovarea examenului de verificare a cunoștințelor prevăzute de curriculum de pregătire aferent anului de formare;

– adeverință de confirmare ca medic rezident aflat în ultimul an de pregătire, confirmat în specialitatea medicină de urgență

Concursul va avea loc la sediul Spitalului Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revolutiei 1989, nr.23, Alba Iulia, și va consta în următoarele etape:

1. selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin;

2. proba scrisă (proba B);

3. proba clinică sau practică în funcţie de specificul postului publicat la concurs (proba C).

Calendarul desfășurării concursului/examenului

– Perioada depunere dosare concurs: 03.09.2025-16.09.2025

– Selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin: 17.09.2025-18.09.2025

– Afișare rezultat la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 18.09.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatul la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 19.09.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la selecţia dosarelor pentru înscriere (A) şi pentru stabilirea punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr. 3 la ordin depuse de candidați: 22.09.2025

– Desfășurare probă scrisă: 06.10.2025

– Afișare rezultate probă scrisă: 06.10.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba scrisă: 07.10.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba scrisă: 08.10.2025

– Desfășurare probă clinică/practică: 09.10.2025

– Afișare rezultate probă clinică/practică: 09.10.2025

– Depunerea contestaţiilor privind rezultatele la proba clinică/ practică: 10.10.2025

– Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor la proba clinică/ practică: 13.10.2025

– Afişarea rezultatului final al concursului: 14.10.2025

Formularul de înscriere, tematica și bibliografia se pot ridica și de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului și pot fi descărcate și de pe site-ul spitalului www.spitalalba.ro – secțiunea Anunțuri concursuri resurse.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul resurse umane și relații cu publicul al spitalului – telefon 0258/820825, interior 146.

*UM. 02435 Sebeș organizaeză concursul de încadrare, pe durată nedeterminată, a unui post vacant de personal civil contractual cu studii superioare, de execuție, de ANALIST PROGRAMATOR GR. IA în compartimentul comunicații și informatică

Principalele cerințe ale postului:

Studii universitare de licență, de lungă durată, într-unul din domeniile informatică sau ingineria sistemelor și calculatoare, atestate cu diplomă de licență.

Rezultatul selecției dosarelor de concurs se va afișa în data de 19.09.2025, la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, și pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, până la ora 16.00.

Eventualele contestații privind rezultatul selecției dosarelor de concurs se depun la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, în data de 22.09.2025, în intervalul orar 08.00-15.00, persoană de contact, secretarul comisiei de contestație, tel: 0258.731.905, int. 136.

Rezultatul soluționării contestațiilor cu privire la selecția dosarelor de concurs se va afișa la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, și pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 23.09.2025, până la ora 16.00.

Tipul probelor de concurs, locul, data și ora desfășurării acestora:

Proba scrisă se desfășoară la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, în data de 24.09.2025, ora 12.00.

Rezultatele la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, și pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 25.09.2025, până la ora 16.00.

Eventualele contestații privind rezultatele probei scrise se depun la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, în data de 26.09.2025, în intervalul orar 08.00-15.00.

Rezultatele soluționării contestațiilor cu privire la proba scrisă se afișează la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, si pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 29.09.2025, până la ora 16.00.

Interviul se desfășoară la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, în data de 30.09.2025, ora 12.00.

Rezultatele la interviu se afișează la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, și pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 01.10.2025, până la ora 16.00.

Eventualele contestații privind rezultatele la interviu se depun la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, în data de 02.10.2025, în intervalul orar 08.00-15.00.

Rezultatele soluționării contestațiilor privind rezultatele la interviu se afișează la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, și pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 03.10.2025, până la ora 16.00.

Rezultatele finale ale concursului se afișează la sediul U.M. 02435, strada Călărași, nr. 74, Sebeș, jud. Alba, pe pagina de internet cpmm.mapn.ro, rubrica Informații de interes public / Carieră/Anunțuri, în data de 06.10.2025, până la ora 16.00.

* Casa Județeană de Pensii Alba organizează concurs în cadrul Compartimentului Financiar –Contabilitate – Direcția Economică evidență contribuabili pentru ocuparea unui post contractual de execuție, de consilier gradul II.

Concursul constă în susţinerea următoarelor probe, la Sediul Casei Județene de Pensii Alba, str. Tudor Vladimirescu,nr. 61, județul Alba:

-proba scrisă va avea loc în data de 23 septembrie 2025 începând cu ora 11.00 ;

-interviul se va susține în termen de maxim 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise;

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării, respectiv de la data de 02.09.2025 până la data de 15.09.2025, inclusiv, de luni până joi, în intervalul orar 08.00 – 16.00 și vineri în intervalul orar 08.00 – 13.00, la Sediul Casei Județene de Pensii Alba, str. Tudor Vladimirescu, nr. 61,Alba –Iulia, la secretarul comisiei de concurs.

În vederea participării la concurs, candidații trebuie să îndeplinească cumulative următoarele condiții:

II. Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant, conform fișei postului: Consilier gradul II la Compartimentul financiar contabilitate.

Durată timp de muncă: 8h/zi – 40h/săptămână, perioada nedeterminată;

Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul: științe economice.

Vechime în specialitatea studiilor: 1 ani;

Competențe digitale: utilizarea suitei Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Access, Publisher) -Nivel utilizator începător.

Modalitate de verificare a competenței specifice-Document sau documente ce atestă competența specifică.

Relatii suplimentare detaliate privind atributiile postului, bibliografia si continutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispozitie,pe site-ul institutiei si la sediul Casei Judetene de Pensii Alba, [email protected], tel. 0258 811531

*Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Str. Gabriel Bethlen, nr. 6, Alba Iulia, jud. Alba, organizeaza concurs pentru ocuparea unei functii contractual vacante in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile Ordonanței de Urgență nr. 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: Auditor gr. I (S) – COR 241306

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Compartimentul Audit Intern

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: Nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă în domeniul ştiinţe economice , știinte juridice sau știinte administrative ( diplomă de licență+master pentru candidații care au absolvit ciclul I+II Bologna sau diplomă echivalentă celor două cicluri în cazul candidaților care au absolvit anterior sistemului Bologna, potrivit prevederilor Art. 57(2) din Legea învățământului superior nr.199/2023);

– curs absolvit de Auditor intern în sectorul public, cod COR 241306 de minimum 40 de ore de instruire;

– deținerea avizului favorabil al Serviciul Audit Public Intern din cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetarii, conform prevederilor Ordinului M.E.N. nr. 5509/2017;

– vechime în specialitatea postului, pe funcții ce necesită studii superioare de lungă durată : minimum 6 ani si 6 luni;

– nu a fost sancționat disciplinar în ultimii 5 ani.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anuntului 01.09.2025

2. Data limita pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, cu sediul în Str. Gabriel Bethlen, nr. 6, Alba Iulia, jud. Alba 15.09.2025, ora 16.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 16.09.2025 – 17.09.2025

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 17.09.2025, ora 16.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 18.09.2025, orele 08.00 – 16.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 19.09.2025, ora 16.00

7. Susţinerea probei scrise 23.09.2025, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.09.2025, ora 16.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 24.09.2025, orele 08.00 – 16.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.09.2025, ora 16.00

11. Susţinerea interviului 26.09.2025, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 26.09.2025, ora 16.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 29.09.2025, orele 08.00 – 16.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 30.09.2025, ora 14.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 30.09.2025, ora 16.00

Informații suplimentare se pot obține de la sediul instituției, de pe website: www.uab.ro – informare publică – posturi vacante didactic auxiliare si nedidactic, persoană de contact: Marcu Dan Cosmin, funcția administrator financiar, având numărul de telefon 0258/806276.

