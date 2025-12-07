ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 7 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 1 (un) post de medic specialist în specialitatea psihiatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de psihiatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post vacant, pe perioadă determinată, la structura Sectia Medicina Interna.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): 01.01.2026-03.08.2026( sau pana la revenirea titularului postului din concediu crestere si ingrijire copil).

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (5 zile lucrătoare de la afişare):.10.12.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Asistent medical generalist pl post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Camera de Garda.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: PL

4. Scopul principal al postului: Rezolvarea problemelor actuale si potentiale ale pacientului in functie de nevoile sale biofiziologice, psihologice, socio-culturale si spirituale.

5. Numărul de posturi: 1

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.17.12.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma studii postliceale sanitare si diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist pl

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: minim 3 ani in specialitate.

*SPITALUL ORASENESC CUGIR cu sediul în CUGIR strada N BALCESCU nr. 5 județul ALBA organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022.

1. Nivelul postului*: execuţie

2. Denumirea postului: Infirmier debutant post unic vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura Compartiment Ortopedie-Traumatologie.

3. Gradul/Treapta profesional/profesională: Debutant

4. Scopul principal al postului: Asigurarea nevoilor fundamentale ale pacientului

( confortul fizic si nevoile fiziologice ale persoanei ingrijite).

5. Numărul de posturi: 1

Durata timpului de lucru (doar în cazul angajărilor pe perioadă determinată): ……….

Dosarele de concurs se depun la Spitalul Orasenesc Cugir, str N Balcescu, nr 5 compartimentul resurse umane/alt departament, tel. 0786225608 persoana de contact Uritescu Cristian email: [email protected]

Termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):.17.12.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

*Primăria Comunei Sălciua organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, Compartiment Gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălciua.

Conditii specifice (confom fișei postului):

– studii medii/gimnaziale;

– posedă permis de conducere categoria D sau D1;

– posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;

– posedă card tahograf valid;

– Aviz psihologic și aviz medical pentru conducător auto persoane, eliberat de un cabinet medical autorizat de Ministerul Transporturilor.

Informații suplimentare privind concursul pot fi solicitate la sediul Primăriei Comunei Sălciua, din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 258788740 sau pe pagina de internet: https://comunasalciua.ro.

*Primăria comunei Ciuruleasa, județul Alba, organizează concurs recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, 8h/zi, 40 h/săptămână) – ȘOFER -(deservire microbuz școlar), treapta profesională I, nivelul studiilor medii/gimnaziale, în cadrul Compartimentului Deservire microbuz școlar ( post în afara organigramei) – POST UNIC.

Condiții specifice de participare la concurs prevăzute în fișa de post:

1. Studii medii/ gimnaziale

2. Permis de conducere categoria: B/BE/C/,CE/D;

3. Atestat profesional pentru conducătorii auto care efectuează transport auto de persoane, în termen de valabilitate;

4. Card tahograf valid;

5. Aviz psihologic și aviz medical pentru conducător auto persoane, eliberat de un cabinet medical autorizat de Ministerul Transporturilor;

6. Vechime minimă ca și conducător auto în transportul rutier – 3 ani.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, județul Alba sau la telefon 0733983217.

*Primăria comunei Ciuruleasa, județul Alba, organizează concurs recrutare pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacantă, pe perioadă nedeterminată, 8h/zi, 40 h/săptămână) – ȘOFER -(buldoexcavator), treapta profesională I, nivelul studiilor medii/gimnaziale, în cadrul Compartimentului Administrativ POST UNIC.

Condiții specifice de participare la concurs prevăzute în fișa de post:

1.Studii medii/ gimnaziale

2.Permis de conducere categoria: B/BE/C/,CE,;

3.Vechime minimă în muncă – 3 ani.

4. Disponibilitate pentru intervenție imediată la orice oră în cazul situațiilor de urgență.

Informații suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Ciuruleasa, județul Alba sau la telefon 0733983217.

*Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează concurs pentru ocuparea în cadrul Serviciului Public de Gospodărire locală a orașului Cugir –Compartiment Salubritate din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de muncitor calificat II – 1 post .

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: muncitor calificat II

STUDII ADMISE:

– studii :profesionale/generale/medii;

– de preferință vechime/experiență – minimum 1 an;

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.primariacugir.ro . Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăria Cugir, str. I.L.Caragiale nr. 1 – tel. 0258/751001 int. 115.

*LICEUL „CORNELIU MEDREA” ZLATNA cu sediul în ZLATNA, str. Tudor Vladimirescu nr. 14 , județul ALBA, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuție;

2. Nivel studii : superioare

3. Denumirea postului: ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU, post UNIC VACANT, pe perioadă nedeterminată.

4. Numărul de posturi: 1 post normă întreagă

5. DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână.

Condiții specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: îndeplinirea condițiilor prevăzute de legislația in vigoare pentru funcția de inginer/subinginer, economist;

2. Cunoștințe de utilizare și operare PC: Excel ,Word, baze de date, internet;

3. Spirit organizatoric, abilitați de comunicare și relaționare. capacitate de gestionare a timpului;

4. Disponibilitate la timp de lucru prelungit;

5. Cunoașterea și aplicarea legislației in vigoare;

6. Vechime in muncă: minim 9 ani

*Grădinița cu Program Prelungit Nr. 8 Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.23, organizează concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de Magazioner (1 normă) pe perioadă nedeterminată și Bucătar (1 normă) pe perioadă determinată (6 luni cu posibilitate de prelungire), în conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022 privind Regulamentul-cadru pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante corespunzătoare funcțiilor contractuale din sectorul bugetar.

Denumirea postului Norma Durata timpului de lucru Durata contractului

Magazioner 1 normă 8 h/zi,

40 h/ săptămână Nedeterminată

Bucătar 1 normă 8 h/zi,

40 h/ săptămână Determinată

Nivelul posturilor: funcții de execuție

Gradul/Treapta profesional/profesională: 0

Structura postului: Compartimentul nedidactic

Condiții specifice: necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

• Nivelul studiilor: minim școală profesională sau învățământ liceal/profesional finalizat cu diplomă;

• Cunoștințe privind normele de igienă și curățenie în spații colective;

• Curs de igienă valabil;

• Capacitate de muncă fizică, atenție la detalii, spirit de responsabilitate;

• Disponibilitate pentru un program flexibil, la nevoie;

• Are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestat pe baza fișei de examen medical;

• Experiența într-o grădiniță, pe post de îngrijitor sau similar cu postul pentru care candidează, constituie avantaj. Se dovedește prin adeverință sau copie contract de muncă.

Pentru înscrierea la concurs, candidații vor depune dosarele, în zilele lucrătoare, la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 8, din Alba Iulia, str. Mihai Viteazul, nr.23

*Școala Gimnazială „Nicolae Drăgan” cu sediul în Galda De Jos, str. Principală nr. 247, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual, conform H.G. nr. 1336/08.11.2022:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: muncitor necalificat cu atribuții de îngrijitor școală, post vacant, pe perioadă nedeterminată.

3. Numărul de posturi: 1 post 0,5 normă

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Medii

2. Vechime în muncă: Minim 5 ani

3. Alte condiții: DOMICILIUL IN APROPIEREA UNITĂȚII ȘCOLARE – ȘCOALA PRIMARĂ OIEJDEA

Dosarele de înscriere se depun la secretariat instituţie. Informaţii la tel: 0258846123 sau la sediul instituţiei.

*Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan”, Alba Iulia, județul Alba – MUNCITOR CALIFICAT, post vacant, pe perioadă nedeterminata, la structura ADMINISTRATIV , numărul de posturi: 1;

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate: gimnaziale/medii;

2. Perfecționări (specializări): diplomă sau calificare profesională în cel puțin unul din domeniile: construcții civile, instalații (gaze, apă, tehnico-sanitare);

3. Abilități, calități și aptitudini necesare: cunoştinţe specifice locului de muncă şi în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă şi PSI;

4. Vechime: 5 ani

Relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: SEMINARUL TEOLOGIC ORTODOX „SFÂNTUL SIMION ȘTEFAN” ALBA IULIA , cu sediul în ALBA IULIA, B-DUL TRANSILVANIEI NR. 36 A, compartimentul resurse umane/, persoana de contact: POPA NICOLETA, telefon 0723927235, email: [email protected].

*Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba – 1 post vacant arhivist debutant, S – Compartiment – Resurse Umane, norma intreaga, durata nedeterminata– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de scurta durata, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul fundamental al științelor umaniste și arte, ramura de știință istorie,studii economice, juridice

– atestat/ curs de perfecționare în domeniul arhivistic;

– Cunoștințe de operare/programare pe calculator: competențe de tehnoredactare și control asupra tehnologiei computerizate (competențe Word, Excel, PowerPoint, comunicare email/internet etc.)

– concurs pentru ocuparea postului

1 post vacant informatician III, S – Compartiment Informatica , norma intreaga, durata nedeterminata

– Studii superioare de scurta durata:in profilul/domeniul Tehnologia informatiei/Informatica

– 6 luni vechime in specialitate;

– concurs pentru ocuparea postului;

*Scoala Gimnaziala Nr 2 Sebes,cu sediul în Sebes, str.Piata LIbertatii nr.1, jud.Alba , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/28.10.2022 și OUG.34/2023 după cum urmează:

Denumirea postului: PORTAR

Numărul posturilor: 1 post

Nivelul postului: EXECUȚIE

Compartiment: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 40 de ore pe săptămână

Perioada: NEDERMINATĂ

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 9.00-14.00 până la data de 12.12.2025, ora 12.

Date de contact: compartimentul secretariat al Scolii Gimnaziale Nr 2 Sebeș, tel: 0258 – 731922

Condiții specifice :

• studii: generale/medii;

• abilități de lucru în echipă

• abilități de relaționare-comunicare cu întregul personal al unității de învățământ;

• cunoștințe de legislație specifice locului de muncă;

• cunoștințe în domeniul Sănătății și Securității în Muncă și PSI;

*Scoala Gimnaziala Nr 2 Sebes,cu sediul în Sebes, str.Piata LIbertatii nr.1, jud.Alba , organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/08.11.2022 și OUG.34/2023 după cum urmează:

Denumirea postului: SPALATOREASA

Numărul posturilor: 1 post

Nivelul postului: EXECUȚIE

Compartiment: Compartimentul nedidactic

Durata timpului de lucru: 40 de ore pe săptămână

Perioada: NEDERMINATĂ

Înscrierile se pot face la secretariatul şcolii în fiecare zi de luni până vineri între orele 10.00-14.00 până la data de 21.12.2025, ora 12.

Date de contact: compartimentul secretariat al Scolii Gimnaziale Nr 2 Sebeș, tel: 0258 – 731922.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial

2. vechime în muncă – nu se solicită

3. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor

4. Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă

5. Disponibilitate la program flexibil

6. Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI.

7. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

*BIBLIOTECA JUDEȚEANĂ „LUCIAN BLAGA” ALBA – Concurs de recrutare pentru ocuparea unui post contractual vacant de contabil șef grad II, studii superioare de lungă durată, normă întreagă, perioadă nedeterminată la Biblioteca Judeţeană „Lucian Blaga” Alba.

Condiţii de participare:

– studii superioare de lungă durată, cu diplomă de licență sau echivalentă în Domeniul fundamental (DFI) – Ştiinţe sociale; Ramura de ştiinţă (RSI) – Științe economice;

– vechime în specialitatea economică pe studii superioare de lungă durată minim 7 (șapte) ani.

Dosarul pentru înscriere la concurs se depune până cel târziu în data de 08 decembrie 2025, ora 16:00, la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

Relaţii suplimentare se obțin la telefon 0258/811443 (interior 13), la compartimentul resurse umane al Bibliotecii Judeţene „Lucian Blaga” Alba

*LICEUL GERMAN SEBEȘ – Denumirea postului: SPĂLĂTOREASĂ, 1 NORMĂ, post vacant, post de execuție, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial

2. vechime în muncă – nu se solicită

3. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor

4. Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă

5. Disponibilitate la program flexibil

6. Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI.

7. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

*Spitalul Orasenesc Campeni, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post vacant muncitor necalificat I,- ajutor de bucatar, M – Bloc alimentar si dietetica, norma intreaga, durata nedeterminata;

-3 posturi vacante infirmiera , (M) – Sectia medicina interna; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant infirmiera, (M) – Sectia chirurgie generala; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacantabil infirmiera, (M) – Sectia pediatrie; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant infirmiera debutanta, (M) – Compartiment primire urgente; norma intreaga, durata nedeterminata

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Muncitor necalificat I,- ajutor de bucatar, (M )– Bloc alimentar si dietetica

-studii medii

-concurs pentru ocuparea postului

-fara vechime

Infirmiera , (M) – Sectia medicina interna; norma intreaga, durata nedeterminata

– studii medii;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– 6 luni vechime in activitate

– concurs pentru ocuparea postului

Infirmiera , (M) –Sectia chirurgie generala; norma intreaga, durata nedeterminata;

– studii medii;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– 6 luni vechime in activitate

– concurs pentru ocuparea postului

Infirmiera , (M) –Sectia pediatrie; norma intreaga, durata nedeterminata;

– studii medii;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– 6 luni vechime in activitate

– concurs pentru ocuparea postului

Infirmiera debutant, (M) – Compartiment primire urgente; norma intreaga, durata nedeterminata;

– studii medii;

– curs de infirmiere organizat de Ordinul Asistenților Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenților Medicali din România / curs de infirmiere organizat de furnizori autorizați de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecției Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătății – Direcția generală resurse umane şi certificare;

– fara vechime;

– concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 17.

*LICEUL GERMAN SEBEȘ – Denumirea postului: PORTAR, 1 NORMĂ, post vacant, post de execuție, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial

2. vechime în muncă – nu se solicită

3. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor

4. Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă

5. Disponibilitate la program flexibil

6. Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI.

7. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

*LICEUL GERMAN SEBEȘ – Denumirea postului: MAGAZINER, 1 NORMĂ, post vacant, post de execuție, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: Studii liceale cu diplomă de bacalaureat

2. vechime în muncă – nu se solicită

3. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor

4. Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă

5. Disponibilitate la program flexibil

6. Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI.

7. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

*LICEUL GERMAN SEBEȘ – Denumirea postului: LENJEREASĂ, 1 NORMĂ, post vacant, post de execuție, contractual, pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Nivelul studiilor: studii nivel învățământ gimnazial

2. vechime în muncă – nu se solicită

3. Abilități de relaționare – comunicare cu întreg personalul din unitatea de învățământ și părinții copiilor

4. Abilități de muncă în echipă și fără abateri disciplinare și sancțiuni consemnate în cartea de muncă

5. Disponibilitate la program flexibil

6. Cunoștințe în domeniul Sănătății, Securității în muncă si PSI.

7. Cunoașterea și respectarea fișei postului.

Dosarele se depun în perioada 21.11.2025 – 12.12.2025, între orele 10.00–14.00, la Secretariatul Liceului German Sebeș.

*Spitalul Orasenesc Campeni, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment – Neonatologie,

norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Spitalizare de zi, norma intreaga,

durata nedeterminata

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet chirurgie generala; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet pediatrie; norma intreaga, durata nedeterminata

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Compartiment ortopedie si traumatologie, norma intreaga, durata nedeterminata ;

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet neurologie; norma intreaga,

durata nedeterminata

-1 post vacant asistent medical debutant, PL – Cabinet cardiologie, norma intreaga,

durata nedeterminata

Condiţiile specifice de participare la concurs:

•studii: diplomă de bacalaureat, diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G nr.797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare;

•fără vechime;

•certificat de membru OAMGMAMR;

•adeverinţă pentru participare la concurs, eliberată de către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali, urmând ca persoanele care vor ocupa posturile, să prezinte avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei;

•concurs pentru ocuparea postului

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul unitatii sau la telefon nr.0258-771717,int 17

Adresa: Loc. CÂMPENI, Jud. ALBA, Str. Horea, Nr.63

E-mail: [email protected]

*SERVICIUL PUBLIC GOSPODĂRIE COMUNALĂ BLAJ cu sediul în str. Păcii, nr. 1, Blaj, județul Alba, în temeiul H.G. nr. 1336/2022, cu modificările și completările ulterioare, organizează concurs pentru ocuparea funcției contractuală vacantă după cum urmează: denumirea postului: Referent I, pe perioadă nedeterminată, 8 ore/zi și 40 ore/saptamana.

Condiții specifice:

– nivelul studiilor: studii medii;

• vechime în muncă minim 4 ani;

• alte condiții specifice:- disponibilitate imediată;

• abilitaţi, calități și aptitudini necesare: seriozitate, corectitudine, hotărâre, adaptabilitate, autocontrol, rabdare.

Telefon: 0752242313; Email: [email protected]

Persoană de contact: Moldovan Simona, Referent Resurse Umane.

*Spitalul Municipal Blaj, județul Alba – 5 posturi vacante – îngrijitoare de curățenie – durată nedeterminată;

Conditii specifice pentru ocuparea postului de îngrijitoare:

– nivelul studiilor – studii generale/medii;

-vechime în specialitate necesară ocupării postului – nu se solicită;

Relaţii / informaţii suplimentare se pot obţine la sediul unităţii sau la telefon nr.0258710941, int.197, cat şi pe site-ul www.spitalblaj.ro – Secțiunea-Despre spital -Anunțuri – Carieră – Concursuri organizate.

