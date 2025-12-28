ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 28 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

Îngrijitor PRIMARIA COMUNEI BUCIUM

Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs pentru postul de ingrijitor sunt urmatoarele:

– absolvent invatamant liceal (certificate sau diploma de bacalaureat);

– vechime in munca: minim 5 ani;

– certificat de calificare -infirmiera

– vechime in specialitate:nu se solicita;

– disponibilitate program flexibil

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI -POST INGRIJITOR:

Nr.crt. Activități Data si ora

1 Publicare anunț 24.12.2025

2 Depunere dosare candidați 19.01.2026

3 Selecție dosare 19.01.2026

4 Afișare rezultate selecție dosare 19.01.2026 ora 15:00

5 Depunere contestații privind rezultatele selecției dosarelor 20.01.2026,ora 16:00

6 Solutionare și afișarea rezultatului contestațiilor 21.01.2026,ora 16:00

7 Susținere probă scrisă 26.01.2026, ora 12:00

8 Afișare rezultat probă scrisă 26.01.2026,ora 16:00

9 Depunere contestații privind rezultatele probei scrise 27.01.2026, ora 16:00

10 Soluționare şi afișarea rezultatului contestațiilor 28.01.2026,ora 14:00

11 Susținere probă interviu 30.01.2026,ora 12:00

12 Afișare rezultat probă interviu 30.01.2026, ora 16:00

13 Depunere contestații privind rezultatele probei interviu 02.02.2026 ,ora 16:00

14 Soluționare si afișarea rezultatului contestațiilor 03.02.2026,ora 16:00

15 Afișare rezultat final 04.02.2026,ora 16:00

Kinetoterapeut(S), grad profesional principal Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. art. VII alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 cu modificările și completările ulterioare, pentru DAS Cugir, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Direcției de Asistență Socială, Serviciul Public de Asistenţă Socială, Beneficii Sociale, Servicii Sociale – Compartimentul Centrul Social Multifuncțional pentru Persoane cu Nevoi Speciale Vinerea din subordinea Consiliului local al orașului Cugir, a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de: Kinetoterapeut(S), grad profesional principal – 1 post.”

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: Kinetoterapeut(S), grad profesional principal

STUDII ADMISE:

– Studii de specialitate: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul de licență kinetoterapie/balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

– examen de grad principal în specialitatea kinetoterapie/ balneofiziokinetoterapie şi recuperare;

– autorizație de liberă practică eliberată de Colegiul Fizioterapeuților din România;

– să deţină avizul anual al autorizație de liberă practică eliberat de Colegiul Fizioterapeuților din România;

– vechime în specialitatea studiilor – minim 4 ani.

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

Afișare anunț concurs 23/12/2025

Depunere dosare înscriere 23/12/2025 – 13/01/2026

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 13/01/2026, ora 13:30

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 14/01/2026 , ora 13.30

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 15/01/2026, ORA 13,30

Proba scrisă 26/01/2026 ora 10:00

Afișare rezultate proba scrisă 27/01/2026, ora 10,00

Depunere contestații proba scrisă 28/01/2026 ora 10,00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 29/01/2026, ora 10:00

Proba interviu 30/01/2026, ora 11:00

Afișare rezultate proba de interviu 30/01/2026, ora 13.30

Depunere contestații pentru proba interviu 02/02/2026, ora 13.30

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 03/02/2026, ora 1100.

Afișare rezultate finale 03/02/2026.

Registrator medical, infirmieră Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia

Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractual vacante de execuție, în conformitate cu prevederile HGR nr.1336/2022 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice:

• 1 post contractual vacant registrator medical, M – Secția psihiatrie acuți

• 1 post contractual vacant infirmieră, G – Secția psihiatrie acuți.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

Registrator medical

• studii: diplomă de bacalaureat;

• cunoștințe generale de utilizare a calculatorului, redactarea unor documente în WORD/EXCELL;

• minim 6 luni vechime în activitate.

Infirmieră

• studii:minim școală generală;

• curs de infirmiere absolvit, organizat de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din Romania sau Curs de infirmiere organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sănătăţii- Direcţia generală resurse umane si certificare;

• 6 luni vechime în activitate.

Concursul pentru ocuparea posturilor de mai sus, se va desfășura după următorul calendar:

• Data transmiterii spre publicare a anunțului de concurs:18.12.2025

• Data publicării anunțului de concurs:22.12.2025

• Depunerea dosarelor de înscriere la concurs la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, B-dul Revoluției 1989, nr.23, Serviciul resurse umane și relații cu publicul, în perioada: 22.12.2025-12.01.2026, între orele 8-12;

• Selecția dosarelor de concurs:13.01.2026-14.01.2026;

• Afișarea rezultatelor selecției dosarelor (admis/respins):15.01.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere:16.01.2026;

• Afișarea rezultatelor contestațiilor privind rezultatelor selecției dosarelor de înscriere:19.01.2026;

• Desfășurarea probei scrise:21.01.2026;

• Afișarea rezultatelor la proba scrisă:22.01.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba scrisă:23.01.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba scrisă:26.01.2026;

• Desfășurarea probei practice (registrator medical):27.01.2026;

• Afișarea rezultatelor la proba practică:28.01.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la proba practică:29.01.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor privind proba practică:30.01.2026;

• Desfășurarea interviului:02.02.2026;

• Afișarea rezultatelor la interviu:03.02.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:04.02.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:05.02.2026;

• Afișarea rezultatului final al concursului:06.02.2026.

Menționăm faptul că pentru funcția de infirmieră proba interviu, se va desfășura după următorul calendar:

• Desfășurarea interviului:28.01.2026;

• Afișarea rezultatelor la interviu:29.01.2026;

• Depunerea contestațiilor privind rezultatele la interviu:30.01.2026;

• Afișarea rezultatelor privind soluționarea contestațiilor la interviu:02.02.2026;

• Afișarea rezultatului final al concursului:03.02.2026.

Înscrierile se fac în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv până la data de 12.01.2026 ora 12:00.

Asistent social, grad principal Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba

Primăria oraşului Abrud, judeţul Alba, organizează concurs în baza HG nr.1336/2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice si a art. VII al. (2-3) din OUG nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene în vederea ocupării pe perioadă nedetermintă, a unui post unic de executie, de natură contractuală, vacant, in conformitate cu durata timpului de lucru de 8 ore/zi, de asistent social, grad principal – pozitia 7 in statul de functii in cadrul Compartimentului Centru de Recuperare a Victimelor Violentei Domestice Abrud al Directiei de Asistență Socială Abrud.

(1) Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar care va conține următoarele documente:

a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 din HG 1336/2022;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului;

f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;

i) curriculum vitae, model comun european.

Condiţii generale de participare la concurs:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Condiţii specifice de participare la concurs:

– Studii de specialitate: studii universitare de licență absolvite cu diplomă , respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul asistență socială.

– Perfecționări (specializări) :Avizul de exercitare a profesiei de asistent social- Treapta de competență profesională – Asistent social principal;

– Vechime în profesie necesare ocupării postului: minim 7 ani;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează: selecţia dosarelor de înscriere, proba scrisa şi interviul şi va avea loc la sediul Primariei orasului Abrud, str. Piaţa Eroilor, nr. 1, jud. Alba.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Dosarele se vor depune până la data de 12.01.2026, ora 16,00, la sediul Primariei orasului Abrud – Mera Rodica – secretar comisie de concurs, telefon 0258780519. Rezultatul selectării dosarelor de concurs va fi publicat şi afişat conform art.36 din HG nr.1336/2022. Contestaţiile privind rezultatul selectării dosarelor de concurs se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.

Proba scrisa va avea loc în data de 20.01.2026 ora 11,00 la sediul Primariei orasului Abrud. Rezultatul probei scrise va fi publicat în data de 20.01.2026 ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatele la proba scrise se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului probei. Răspunsul contestaţiilor la proba scrisa va fi publicat şi afişat pana cel tarziu la data de 22.01.2026 ora 16,00.

Proba de interviu va avea loc în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise la sediul Primariei orasului Abrud. Rezultatul de la proba de interviu va fi publicat şi afişat în ziua sustineri acestuia pana la ora 16,00. Contestaţiile privind rezultatul de la proba de interviu se pot depune în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului de la proba de interviu. Răspunsul la contestaţii va fi afişat în cel mult o zi lucratoare de la data depuneri acestora, ora 16,00. Contestaţiile se pot depune la sediul la sediul Primariei orasului Abrud.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului şi la contestaţiile depuse se face prin afişare la sediul la sediul Primariei orasului Abrud.

Rezultatul final al concursului va fi publicat şi afişat pana la data de 28.01.2026 ora 16.00.

Referent debutant studii superioare Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia

Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea unei funcții contractual vacante în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1336/ 28.10.2022, respectând prevederile OUG 156/2024, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUI: referent debutant studii superioare

NUMĂRUL POSTURILOR: 1 post vacant

NIVELUL POSTULUI: funcție de execuție

COMPARTIMENT/STRUCTURĂ: Cultural – Artistic

DURATA TIMPULUI DE LUCRU: 8 ore pe zi; 40 de ore pe săptămână

PERIOADA: nedeterminată

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei contractuale stabilite pe baza atribuțiilor corespunzătoare postului sunt:

– studii: – superioare, absolvite cu diplomă de licență;

– experiență în voluntariat, în lucru cu tinerii și în domeniul cultural artistic, dovedită;

– abilități de tehnician audio și luminist;

– disponibilitate de a lucra peste program și în echipă, cu ocazia diverselor acțiuni cultural-artistice desfășurate;

-vechimea în muncă: nu se solicită

-vechime în domeniul studiilor: nu se solicită

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

1. Publicarea anunțului 22.12.2025

2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, cu sediul în Alba Iulia, Str. Ardealului nr. 1, jud. Alba, până la data de: 13.01.2026, ora 15.00

3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 15.01.2026, ora 10.00

4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.01.2026, ora 10.00

5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 19.01.2026, ora 10.00

6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 20.01.2026, ora 10.00

7. Susţinerea probei scrise 26.01.2026, ora 10.00

8. Afişarea rezultatului probei scrise 26.01.2026, ora 15.00

9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 27.01.2026, ora 10.00

10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 27.01.2026, ora 15.00

11. Susţinerea interviului 28.01.2026, ora 10.00

12. Comunicarea rezultatelor după susţinerea interviului 28.01.2026, ora 15.00

13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatul interviului 29.01.2026, ora 10.00

14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.01.2026, ora 15.00

15. Afişarea rezultatului final al concursului 29.01.2026, ora 15.30

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI