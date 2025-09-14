ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.
Citește și: LOCURI de MUNCĂ în județul Alba, la data de 9 septembrie 2025: 540 de posturi sunt disponibile în Alba Iulia, Aiud, Blaj, Câmpeni, Cugir, Ocna Mureș și Sebeș
*Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia organizează în perioada 08.09.2025 – 06.10.2025 concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual secretar IA perioadă nedeterminată.
Structura în cadrul căreia se află postul: Administrativ.
Perioada și durată timpului de lucru: nedeterminată, 40 ore pe săptămână.
Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.09.2025 – 25.09.2025 (în intervalul orar 09,00 – 15,00) la secretariatul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, persoană de contact Boescu Nicoleta, telefon 0746497152.
CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:
Pentru ocuparea funcţiei de SECRETAR I S trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:
1. Studii universitare de licență;
2. Vechime in muncă in profilul studiilor de minim 6 ani si 6 luni;
3. Disponibilitate la timp de lucru prelungit
4. Cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Powerpoint, Internet explorer, poșta electronică, baze de date)
CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS
Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, după următorul calendar:
Depunerea dosarelor de înscriere – 08.09.2025 – 25.09.2025 in intervalul orar 9,00-15,00
Selecție dosare: 26.09.2025.
Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 26.09.2025., ora 11,00
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 26.09.2025, între orele 11,00 -15,00;
Afișarea rezultatelor la contestații: 26.09.2025, ora 15,30;
Proba scrisă – 29.09.2025, ora 10,00
Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă – 29.09.2025, până la orele 15,00;
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă 30.09.2025 între orele 9,00 -12,00;
Afișarea rezultatelor la contestații: 30.09.2025, ora 15,30;
Proba practică – 01.10.2025, orele 11,00
Afișarea punctajelor obținute la proba practică – 01.10.2025, până la orele 15,00;
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele de la proba practică 02.10.2025, între orele 09,00 -12,00;
Afișarea rezultatelor finale la proba practică: 02.10.2025, orele 15,30
Proba de Interviu – 03.10.2025, orele 11,00
Afișarea punctajelor obținute la interviu – 03.10.2025 până la orele 15,00;
Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului 06.10.2025, între orele 09,00 -12,00;
Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale – 06.10.2025, ora 15.00.
Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.
După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respective interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia.
*Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 normă de bucătar.
Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:
a) studii : generale sau medii
b) vechime în muncă: cel puțin 10 ani
c) calificare/curs pentru postul de bucătar
d) curs de igienă efectuat, valabil
e) să cunoască și să poată identifica produsele alimentare, precum și combinația dintre acestea.
f) să aibă deprinderi practice specifice activității de bucătar
g) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine
h) cunoașterea limbii maghiare reprezintă avantaj
i) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end
2. PROBELE DE CONCURS:
• Probă scrisă
• Interviu
CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:
• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, în perioada 10.09.2025- 23.09.2025, între orele 9.00- 12.00
• Selecția dosarelor se face în data de 23.09.2025 ora 15.00
• Depunere contestații selecție dosare: 24.09.2025 până la ora 13.00
• Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor după contestații în data de 25.09.2025.
• Concursul se va organiza la sediul Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, astfel:
– Proba scrisă 29.09.2025, ora 9:00 29.09.2025
– Interviu 30.09.2025, ora 9:00 30.09.2025
• Depunerea contestatiilor:
– proba scrisă: în data de 29.09.2025 între orele 15-16;
• Rezultatele finale se afişează în data 01.10.2025.
*Școala Gimnazială Drașov, județul Alba sediul în Alba Iulia, Str. Principală Nr. 98, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual:
1. Nivelul postului: execuţie
2. Denumirea postului: îngrijitor
3. Numărul de posturi: 1 posturi normă întreagă
Condiţii specifice de participare la concurs:
a) studii medii;
b) vârsta minimă 18 ani;
c) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie
CALENDARUL CONCURSULUI:
1. Depunerea dosarelor de către candidaţi (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov ) 8 septembrie – 19 septembrie 2025, între orele 10:00 – 12:00;
2. Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 22 septembrie 2025
3. Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 23 septembrie 2025, între orele. 10:00 – 14:00;
4. Soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 23 septembrie 2025, până în ora 16:00;
5. Proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 10:00 (candidaţii trebuie să se prezinte cu C.I cu 15 minute înainte de ora stabilită);
6. Afişarea rezultatelor privind proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 15:00;
7. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov) – 24 septembrie 2025 ora 15:00-16:00;
8. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 25 septembrie 2025 ora 15:00.
9. Proba practică – 26 septembrie 2025 ora 10:00;
10. Afişarea rezultatelor privind proba practică 26 septembrie 2025 ora 15:00.
11. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 26 septembrie 2025 ora 15:00-16:00.
12. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 26 septembrie 2025 ora 17:00;
13. Probă interviu 29 septembrie 2025 ora 10:00.
14. Afişarea rezultatelor finale ale concursului – 29 septembrie 2025 ora 14:00.
Candidatul declarat admis se va prezenta la post în data de 1 octombrie 2025.
Informații suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială Drașov, str. Principală, nr. 98 (baza sportivă) sau la tel. 0258764020 în intervalul orar 9:00 – 13:00.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri Sâmbătă, 13 septembrie 2025, la ora 20:00, a fost anunțată omologarea recordului stabilit în Cetatea Alba Carolina. Alba Iulia ajunge din nou în Cartea Recordurilor grație unui eveniment care a adunat un număr […]
VIDEO | Alba Iulia scrie ISTORIE din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un RECORD MONDIAL
Alba Iulia scrie istorie din nou: „Masa care unește” adună 10.000 de oameni pentru a stabili un record mondial Alba Iulia scrie din nou istorie, sâmbătă, 13 septembrie 2025. „Masa care unește” a strâns laolaltă în Cetatea Alba Carolina 10.000 de oameni pentru stabilirea unui nou record Guinness World Records. Citește și: VIDEO | Cum […]
VIDEO | Cum a prins viață „Masa care Unește” – povestea Alexei Vîlcan, sufletul inițiativei prin care Alba Iulia face din nou istorie
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Alexa Vîlcan povestește cum a luat naștere această inițiativă Înaintea evenimentului „Masa care Unește”, care va avea loc în Cetatea Alba Carolina, Albaiulianca Alexa Vîlcan, fondatoarea Bloom The World și inițiatoarea proiectului, a susținut o conferință de presă în această dimineață, împărtășind povestea și viziunea care stau […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Educației nu vede nicio problemă în creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai mult”
Ministrul Educației despre creșterea normei didactice: „Eu, ca profesor, aș prefera, din cele 40 de ore, să predau cât mai...
PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari? Ministru: „E o discuţie care se tot rostogoleşte în toate direcţiile în spaţiul public”
PENSII 2025 | Va crește vârsta de pensionare pentru militari? Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a afirmat, sâmbătă, 13 septembrie 2025,...
Știrea Zilei
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
VIDEO | Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala Marii Uniri
Alba Iulia este din nou în Cartea Recordurilor: „Masa care unește” – 10.000 de oameni au făcut istorie în Capitala...
Curier Județean
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți
VIDEO | „Masa care Unește” la Alba Iulia: Defilare specială a Gărzii Cetății printre cei 10.000 de participanți Sâmbătă, 13...
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural
Festivalul „Toamna Cugireană” nu va fi organizat în acest an: Administrația locală prioritizează patrimoniul cultural Administrația locală a orașului Cugir...
Politică Administrație
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă pentru Unitatea Administrativ-Teritorială Municipiul Aiud, actualizat
Primăria municipiului Aiud: Anunț public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu pentru Planul de Mobilitate Urbană Durabilă...
6-7 octombrie 2025 | Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile
Seniorii din municipiul Sebeș, sărbătoriți în cadru festiv: Cum se fac înscrierile De Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, seniorii din...
Opinii Comentarii
14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România
14 septembrie – Ziua Inginerului Român, o profesie cu tradiție veche în România Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului, Academia de...
14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual
14 septembrie: Ziua Muntelui. Data tradițională a încheierii pășunatului anual “Ziua Muntelui” este marcată la 14 septembrie, data tradițională a...