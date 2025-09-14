ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 SEPTEMBRIE 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 7 septembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

*Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia organizează în perioada 08.09.2025 – 06.10.2025 concurs pentru ocuparea postului vacant de personal contractual secretar IA perioadă nedeterminată.

Structura în cadrul căreia se află postul: Administrativ.

Perioada și durată timpului de lucru: nedeterminată, 40 ore pe săptămână.

Concursul se va organiza în conformitate cu prevederile H.G. nr.1336 din 28.10.2022, pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune în perioada 08.09.2025 – 25.09.2025 (în intervalul orar 09,00 – 15,00) la secretariatul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia din Alba Iulia, str. T. Vladimirescu, nr. 39, persoană de contact Boescu Nicoleta, telefon 0746497152.

CONDIŢII SPECIFICE DE PARTICIPARE LA CONCURS:

Pentru ocuparea funcţiei de SECRETAR I S trebuie îndeplinite următoarele condiții minimale:

1. Studii universitare de licență;

2. Vechime in muncă in profilul studiilor de minim 6 ani si 6 luni;

3. Disponibilitate la timp de lucru prelungit

4. Cunoștințe foarte bune de utilizare și operare PC ( Excel, Word, Powerpoint, Internet explorer, poșta electronică, baze de date)

CALENDAR DESFĂȘURARE CONCURS

Organizarea şi desfăşurarea concursului are loc la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia, după următorul calendar:

Depunerea dosarelor de înscriere – 08.09.2025 – 25.09.2025 in intervalul orar 9,00-15,00

Selecție dosare: 26.09.2025.

Afișarea rezultatelor selecției de dosare: 26.09.2025., ora 11,00

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele selecției dosarelor: 26.09.2025, între orele 11,00 -15,00;

Afișarea rezultatelor la contestații: 26.09.2025, ora 15,30;

Proba scrisă – 29.09.2025, ora 10,00

Afișarea punctajelor obținute la proba scrisă – 29.09.2025, până la orele 15,00;

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele probelor scrisă 30.09.2025 între orele 9,00 -12,00;

Afișarea rezultatelor la contestații: 30.09.2025, ora 15,30;

Proba practică – 01.10.2025, orele 11,00

Afișarea punctajelor obținute la proba practică – 01.10.2025, până la orele 15,00;

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele de la proba practică 02.10.2025, între orele 09,00 -12,00;

Afișarea rezultatelor finale la proba practică: 02.10.2025, orele 15,30

Proba de Interviu – 03.10.2025, orele 11,00

Afișarea punctajelor obținute la interviu – 03.10.2025 până la orele 15,00;

Depunerea contestațiilor cu privire la rezultatele interviului 06.10.2025, între orele 09,00 -12,00;

Afișarea rezultatelor la contestații și ale rezultatelor finale – 06.10.2025, ora 15.00.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face în termen de maxim o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afişarea rezultatelor obţinute la selecţia dosarelor, proba scrisă, respective interviu, candidaţii nemulţumiţi pot depune contestaţie în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor, respectiv de la data afişării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancţiunea decăderii din acest drept.Comunicarea rezultatelor se face prin afişare la sediul Centrului Școlar de Educație Incluzivă Alba Iulia.

*Liceul Teologic Romano-Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, cu sediul în loc. Alba Iulia, str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a 1 normă de bucătar.

Condiţiile specifice de participare la concurs sunt:

a) studii : generale sau medii

b) vechime în muncă: cel puțin 10 ani

c) calificare/curs pentru postul de bucătar

d) curs de igienă efectuat, valabil

e) să cunoască și să poată identifica produsele alimentare, precum și combinația dintre acestea.

f) să aibă deprinderi practice specifice activității de bucătar

g) abilități, calități și aptitudini necesare: persoană serioasă, stabilă emoțional, responsabilitate și corectitudine

h) cunoașterea limbii maghiare reprezintă avantaj

i) disponibilitate pentru desfăşurarea unor activităţi în week-end

2. PROBELE DE CONCURS:

• Probă scrisă

• Interviu

CALENDARUL DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI:

• Depunerea dosarelor de concurs se face la secretariatul comisiei de concurs de la Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, str. Păcii, nr. 4, jud. Alba, în perioada 10.09.2025- 23.09.2025, între orele 9.00- 12.00

• Selecția dosarelor se face în data de 23.09.2025 ora 15.00

• Depunere contestații selecție dosare: 24.09.2025 până la ora 13.00

• Afişarea rezultatului selecţiei dosarelor după contestații în data de 25.09.2025.

• Concursul se va organiza la sediul Liceul Teologic Romano – Catolic „Gróf Majláth Gusztáv Károly” Alba Iulia, astfel:

– Proba scrisă 29.09.2025, ora 9:00 29.09.2025

– Interviu 30.09.2025, ora 9:00 30.09.2025

• Depunerea contestatiilor:

– proba scrisă: în data de 29.09.2025 între orele 15-16;

• Rezultatele finale se afişează în data 01.10.2025.

*Școala Gimnazială Drașov, județul Alba sediul în Alba Iulia, Str. Principală Nr. 98, județul Alba, organizează concurs, pentru ocuparea următorului post contractual:

1. Nivelul postului: execuţie

2. Denumirea postului: îngrijitor

3. Numărul de posturi: 1 posturi normă întreagă

Condiţii specifice de participare la concurs:

a) studii medii;

b) vârsta minimă 18 ani;

c) disponibilitatea de a lucra sâmbăta și duminica în caz de nevoie

CALENDARUL CONCURSULUI:

1. Depunerea dosarelor de către candidaţi (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov ) 8 septembrie – 19 septembrie 2025, între orele 10:00 – 12:00;

2. Selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor – 22 septembrie 2025

3. Depunerea contestaţiilor privind selecţia dosarelor (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 23 septembrie 2025, între orele. 10:00 – 14:00;

4. Soluţionarea contestaţiilor privind selecţia dosarelor şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 23 septembrie 2025, până în ora 16:00;

5. Proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 10:00 (candidaţii trebuie să se prezinte cu C.I cu 15 minute înainte de ora stabilită);

6. Afişarea rezultatelor privind proba scrisă – 24 septembrie 2025 ora 15:00;

7. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov, str. Principală, nr. 98, baza sportivă Drașov) – 24 septembrie 2025 ora 15:00-16:00;

8. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei scrise şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 25 septembrie 2025 ora 15:00.

9. Proba practică – 26 septembrie 2025 ora 10:00;

10. Afişarea rezultatelor privind proba practică 26 septembrie 2025 ora 15:00.

11. Depunerea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice (la sediul Școlii Gimnaziale Drașov) – 26 septembrie 2025 ora 15:00-16:00.

12. Soluţionarea contestaţiilor cu privire la rezultatul probei practice şi afişarea rezultatelor la contestaţii – 26 septembrie 2025 ora 17:00;

13. Probă interviu 29 septembrie 2025 ora 10:00.

14. Afişarea rezultatelor finale ale concursului – 29 septembrie 2025 ora 14:00.

Candidatul declarat admis se va prezenta la post în data de 1 octombrie 2025.

Informații suplimentare se pot obține de la Școala Gimnazială Drașov, str. Principală, nr. 98 (baza sportivă) sau la tel. 0258764020 în intervalul orar 9:00 – 13:00.

