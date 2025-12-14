ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 14 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS

Mai multe instituţii publice din Alba anunță posturi vacante la data de 14 decembrie 2025 și organizează concursuri în următoarea perioadă. Pentru ocuparea posturilor, candidaţii trebuie să îndeplinească anumite condiţii, privind studii sau vechime în muncă sau alte cerinţe.

inginer gradul I DIRECȚIA SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR ALBA angajează – Post contractual pe perioadă determinată din cadrul Serviciului Laborator Sanitar-Veterinar și pentru Siguranța Alimentelor – profil anatomopatologie, executant necropsii si receptie probe, gestionare deseuri pentru realizarea obiectivelor LSVSA:

Inginer, gradul I – 1 post, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată de maxim 3 ani, al cărui temei legal pentru angajare îl reprezintă O.G. nr. 42/2004, cu modificările și completările ulterioare

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

Studii de specialitate: Studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, Domeniul fundamental: științe zootehnice specializare: zootehnie – vechime în specialitatea studiilor necesară ocupării postului – minimum 4 ani;

Nivelul postului: de executie

Cunoştinţe de operare/programare pe calculator: – nivel baza Microsoft office;

Limbi străine: –

Abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare: capacitatea de a rezolva eficient problemele, capacitatea de organizare a muncii proprii şi de gestionare a timpului, capacitatea de asumare a responsabilităţilor, capacitatea de analiză şi sinteză, capacitate de planificare, capacitatea de a lucra în echipă, capacitatea de a comunica verbal şi în scris, capacitatea de a gândi sistemic, flexibilitate, adaptabilitate la schimbări.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână

Concursul va avea loc la sediul Direcţiei Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Alba din Str. Lalelelor, nr. 7A, în data de 12.01.2026, ora 10,00. Proba interviu se va susține în termen de 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise. Data și ora susținerii interviului se va afișa odată cu rezultatele la proba scrisă.

Referent IA Serviciul Public de Administrarea Patrimoniului Sebeș, județul Alba 1 post – Referent IA

Condițiile specifice de ocupare a funcției contractuale temporar vacante de Referent IA pe care trebuie să le îndeplinească candidatul:

– să fie absolvent de studii medii – cu diplomă de bacalaureat;

– vechime in munca de minim 5 ani

Calendarul concursului

Afișare anunț concurs 12/12/2025

Depunere dosare înscriere 12/12/2025 – 19/12/2025

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 22/12/2025, ora 15:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 23/12/2025 , ora 15 :00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 24/12/2025, ora 10:00

Proba scrisa 08/01/2026 ora 10:00

Afișare rezultate proba scrisă 08/01/2026, ora 15:00

Depunere contestații proba scrisă 09/01/2026 ora 15:00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 12/01/2026, ora 10:00

Proba interviu 13/01/2026, ora 10:00

Afișare rezultate proba de interviu 13/01/2026, ora 15:00

Depunere contestații pentru proba interviu 14/01/2026, ora 15:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 15/01/2026, ora 10:00

Afișare rezultate finale 16/01/2026, ora 10:00

SPĂLĂTOR VASE MARI Liceul Tehnologic Sebeș, județul Alba

SPĂLĂTOR VASE MARI, post vacant, pe perioadă nedeterminată, la structura BUCATARIA DIN CADRUL GRADINIȚEI

Numărul de posturi: 1

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate:minim 8 clase;

2. Vechime : nu se solicita.

Calendarul de desfăşurare a concursului

Data publicarii si afisarii anuntului de concurs este: 12/12/2025

– termenul de depunere a dosarelor, 30/12/2025 ora 12:00, la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: 31/12/2025 , ora 10:00, la sediul instituţiei;

– afisare rezultate la selectia dosarelor: 31/12/2025 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– termen de contestare la selectia dosarelor: 05/01/2026 , ora 12:00, la sediul institutiei.

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor privind selectia dosarelor:05/01/2026 , ora 13:00, la sediul institutiei.

Proba scrisă:

– proba scrisă în data de 13/01/2026 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă în data de 13/01/2026 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba scrisă în data de 14/01/2026 ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei scrise în data de 14/01/2026 , ora 15:30, la sediul instituției;

Proba practică:

– proba practică în data de 15/01/2026 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică în data de 15/01/2026 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba practică în data de 16/01/2026 ,ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei practice în data de 16/01/2026 , ora 15:00, la sediul instituției;

Proba interviu:

– proba interviu în data de 19/01/2026 , ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba interviu în data de 19/01/2026 , ora 14:00, la sediul institutiei.

– termenul de depunere a contestatiilor la proba interviu în data de 20/01/2026 , ora 14:00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor la soluţionarea contestaţiilor probei interviu în data de 20/01/2026 , ora 15:00, la sediul instituției;

Afişarea rezultatelor finale în data de 20/01/2026 , ora 15:30, la sediul instituției.

consilier juridic, grad II Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba

Primăria oraşului Cugir, judeţul Alba, organizează în baza HG nr.1336/2022 și prevederile art. art. VII alin. (3) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative pentru DAS Cugir, la sediul său din str.I.L.Caragiale nr.1, concurs pentru ocuparea în cadrul Compartimentului Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței în familie din cadrul Direcției de Asistență Socială a orașului Cugir din subordinea Consiliului local al orașului Cugir a funcției de execuție vacante unice de natură contractuală – perioadă nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, de : consilier juridic, grad II – 1 post .”

I. Condiţii generale pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant pe care candidații trebuie să îndeplinească conform Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cerinţelor specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

II. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării postului UNIC de: consilier juridic, grad II

STUDII ADMISE:

– studii superioare juridice de lungă durată (4 ani de studii), absolvite cu licență; sau echivalent studii Bologna, ciclurile I și II, absolvite cu diplomă de licență și de master

– experiență profesională în domeniul de specialitate de minim 1 an.

III. Concursul se va desfăşura conform calendarului următor :

Afișare anunț concurs 09/12/2025

Depunere dosare înscriere 09/12/2025 – 22/12/2025

Selecția dosarelor și afișarea rezultatelor selecției 23/12/2025, ora 12:00

Depunere contestații la proba de selecție a dosarelor 24/12/2025 , ora 12,00

Soluționare contestații și afișare rezultate contestații 29/12/2025, ORA 12,00

Proba scrisă 08/01/2026 ora 11:00

Afișare rezultate proba scrisă 09/01/2026, ora 10,00

Depunere contestații proba scrisă 12/01/2026 ora 10,00

Soluționare contestații proba scrisă și afișare rezultate contestații 13/01/2026, ora 10:00

Proba interviu 14/01/2026, ora 11:00

Afișare rezultate proba de interviu 14/01/2026, ora 16,00

Depunere contestații pentru proba interviu 15/01/2026, ora 16:00

Soluționare contestații proba interviu și afișare rezultate contestații 16/01/2026, ora 13.30.

Afișare rezultate finale 19/01/2026.

ECONOMIST DEBUTANT Spitalul Municipal Sebeș, județul Alba

1 POST VACANT ECONOMIST DEBUTANT LA COMPARTIMETUL ACHIZIȚII

Condițiile specifice de ocupare a posturilor stabilite cu respectarea Ordinului nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea şi promovarea în funcţii, grade şi trepte profesionale a personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar sunt urmatoarele:

Pentru economist debutant:

-studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență-științe economice (prezentarea diplomei de Bacalaureat este obligatorie)

-vechime în specialitatea studiilor – fără vechime

-cunoștințe operare PC (word, excel, navigare internet)

-cunoștințe temeinice privind legislația în domeniu

-absolvire curs achiziții publice acreditat

-utilizare platformă SICAP

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 23.12.2025 Ora 13:00

Data selecției dosarelor 29.12.2025

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor 29.12.2025 Ora 12:00

Data limita depunere contestatii la rezultatul selectiei dosarelor 30.12.2025 Ora 12:00

Data afisării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor 31.12.2025 Ora 12:00

Data probei scrise 13.01.2025 Ora 09:00

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 14.01.2025 Ora 12:00

Data limita depunere contestații privind rezultatul probei scrise 15.01.2025 Ora 12:00

Data afișării rezultatelor contestatiilor referitoare la proba scrisa 16.01.2025 Ora 10:00

Data interviului 19.01.2025 Ora 10:00

Data afișării rezultatelor la proba interviu 19.01.2025 Ora 13:00

Data limita depunere contestații privind rezultatul interviului 20.01.2025 Ora 13:00

Data afisarii rezultatelor contestațiilor referitoare la proba interviu 21.01.2025 Ora 13:00

Data afișării rezultatelor finale 21.01.2025 Ora 14:00

2 POSTURI ASISTENTE DEBUTANTE TEMPORAR VACANTE, 1 POST INFIRMIERA DEBUTANTA TEMPORAR VACANT Spitalul Orășenesc Câmpeni, județul Alba1 post temporar vacant asistent medical debutant (PL),- Sectia medicina interna norma intreaga, durata determinata; (pana la revenirea titularei pe post din concediu ingrijire copil)

1 post temporar vacant asistent medical debutant (PL),- Sectia pediatrie norma intreaga, durata determinata; (pana la revenirea titularei pe post din concediu ingrijire copil)

1 post vacant infirmiera debutanta (M) – Compartiment obstetrica ginecologie; norma intreaga, durata determinate ;(pana la revenirea titularei pe post din concediu ingrijire copil)

Concursul pentru ocuparea posturilor temporar vacante va avea loc la sediul Spitalului Orasenesc Campeni, str. Horea, nr. 63, jud. Alba conform calendarelor prevazute in prezentul anunt pentru fiecare functie contractuala in parte si consta, in 3 etape succesive, dupa cum urmeaza:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă;

d) interviul.

Data selectiei dosarelor ( maxim 1 zile lucratoare de la expirarea termenului de depunere) 16.12.2025 09:00

Afisare rezultate selectie la sediul spitalului si pe site-ul www.spitalulcampeni.ro. (in termen de 1 zi lucratoare de la selectare) 17.12.2025 12:00

Data limita de depunere a eventualelor contestatii la selectia dosarelor ( in termen de cel mult o zi lucratoare de la afisarea selectiei dosarelor) 18.12.2025 12:00

Data limita de solutionare a eventualelor contestatii la selectia dosarelor ( in termen de maxim o zi lucratoare de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor) 19.12.2025 12:00

Medic specialist psihiatru Spitalul Municipal Blaj, județul Alba

– 1 (un) post de medic specialist în specialitatea psihiatrie, normă întreagă, 7 ore/zi, 35 ore/săptămană, perioadă nedeterminată în cadrul Cabinetului de psihiatrie din Ambulatoriu integrat.

Conditii specifice prevazute în fișa postului:

Studii de specialitate: – diploma de licență, certificat de medic specialist în specialitatea psihiatrie;

Cerinte specifice: Certificat de membru al Colegiului Medicilor, Aviz de liberă practică, certificat profesional curent emis de Colegiul Medicilor.

Tematica si bibliografia

Tematica de concurs este cea pentru examenul de medic specialist în specialitatea psihiatrie și este publicată pe site-ul spitalului www.spitalblaj.ro și la avizier.

Depunerea dosarelor

Dosarele de concurs pentru înscrieri se depun la sediul unitatii, la Compartimentul RUNOS conform calendarului de concurs.

Relatii suplimentare se pot obtine de la Compartimentul R.U.N.O.S. din cadrul Spitalului Municipal Blaj, tel 0258710941, interior 197, e-mail [email protected].

Calendar estimativ pentru desfășurarea concursului pentru ocuparea postului de medic specialist psihiatrie:

Dată publicare anunț pe site-ul spitalului și site-ul [email protected] 05.12.2025

Data limită de depunere a dosarelor de concurs 15.01.2026 Ora 15,00

Data selecției dosarelor 19.01.2026

Data afișării rezultatelor selecției dosarelor și a punctajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și știintifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D), prevazută în anexa nr. 3 la ordin; 19.01.2026

Data limită de depunere contestații la rezultatul selecției dosarelor 19.01.2026

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la selecția dosarelor

Data probei scrise 20.01.2026

Data afișării rezultatelor la proba scrisă 22.01.2026

Data limită de depunere contestații privind rezultatul probei scrise 26.01.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba scrisă 26.01.2026

Data probei clinice/practice 27.01.2026

Data afișării rezultatelor la proba clinică/practică 29.01.2026

Data limită de depunere contestatii privind rezultatul probei clinice/practice 30.01.2026 Ora 09,00

Data afișării rezultatelor contestațiilor referitoare la proba clinică/practică 30.01.2026

Data afișării rezultatelor finale 02.02.2026

Asistent medical generalist Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Condiţiile specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: Diploma studii postliceale sanitare si diploma de bacalaureat

2. Perfecționări (specializări): Asistent medical generalist pl

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): avansat

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime: minim 3 ani in specialitate.

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):17.12.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :18.12.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data pentru depunere contestatii selectie dosare: 19.12.2025,ora 14,00,la sediul institutiei:

– raspuns contestatii selectie dosare: 22.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba scrisă în data de 24.12.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 24.12.2025, ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba scrisa: 29.12.2025,ora 14,00

– raspuns contestatii proba scrisa:30.12.2025, ora 14,00

– proba practică în data de 31.12.2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 31.12.2025 ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba practica: 05.01.2026,ora 14,00

– raspuns contestatii proba practica: 08.01.2026,ora 14,00

– proba interviu în data de 09.01.2026 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.01.2026 ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba interviu: 13.01.2026,ora 14,00

– raspuns contestatii proba interviu: 14.01.2026,ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 14.01.2026, ora 14,00

Infirmier debutant Spitalul Orășenesc Cugir, județul Alba

Condiţii specifice de participare la concurs:

1. Studii de specialitate**: GENERALE

2. Perfecționări (specializări): nu

3. Cunoștințe de operare/programare pe calculator (necesitate și nivel): nu

4. Limbi străine (necesitate și nivel) cunoscute: nu

5. Abilități, calități și aptitudini necesare: Rezistenta fizica, empatie, adaptare la stres, rabdare, lucida.

6. Cerințe specifice*** (conform art. 542 alin. (1) si (2) din O.U.G. 57/2019): …………

7. Competența managerială**** (cunoștințe de management, calități și aptitudini manageriale): ……………..

8. Vechime Nu se solicita

Calendarul de desfăşurare a concursului, respectiv data limită şi ora până la care se pot depune dosarele de concurs:

– termenul de depunere a dosarelor (10 zile lucrătoare de la afişare):17.12.2025, ora 14,00 la sediul instituţiei;

– selecţia dosarelor: :18.12.2025, ora 14,00, la sediul instituţiei;

– data pentru depunere contestatii selectie dosare: 19.12.2025,ora 14,00,la sediul institutiei:

– raspuns contestatii selectie dosare: 22.12.2025, ora 14,00, la sediul institutiei:

– proba scrisă în data de 24.12.2025, ora 10.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba scrisă: 24.12.2025, ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba scrisa: 29.12.2025,ora 14,00

– raspuns contestatii proba scrisa:30.12.2025, ora 14,00

– proba practică în data de 31.12.2025, ora 11.00, la sediul instituției;

– afişarea rezultatelor de la proba practică: 31.12.2025 ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba practica: 05.01.2026,ora 14,00

– raspuns contestatii proba practica: 08.01.2026,ora 14,00

– proba interviu în data de 09.01.2026 , ora 12.00, la sediul instituției.

– afişarea rezultatelor de la proba de interviu: 12.01.2026 ora 14,00

– data pentru depunere contestatii proba interviu: 13.01.2026,ora 14,00

– raspuns contestatii proba interviu: 14.01.2026,ora 14,00

– afişarea rezultatelor finale: 14.01.2026, ora 14,00

Șofer microbuz școlar Comuna Sălciua, județul Alba

Primăria Comunei Sălciua organizează concurs de recrutare în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă 8 ore/ zi, a funcției contractuale de execuție vacante de șofer microbuz școlar, Compartiment Gospodărire comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Sălciua.

Dosarul de concurs: Conform art. 35 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a. formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 2 la H.G. nr. 1336/2022;

b. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c. copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d. copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică (permis de conducere categoria D sau D1; atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane; card tahograf; aviz psihologic eliberat de un cabinet medical autorizat de către Ministerul Transporturilor);

e. copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (modelul orientativ al adeverinței menționate este prevăzut în anexa nr. 3 la H.G. nr. 1336/2022);

f. certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;

h. curriculum vitae, model comun european.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condițiile legii.

Certificatul de cazier judiciar poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului certificatului de cazier judiciar, anterior datei de susținere a probei scrise.

Copiile de pe actele prevăzute la lit. b)-e), precum și copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap prevăzut se prezintă însoțite de documentele originale, care se certifică cu mențiunea „conform cu originalul” de către secretarul comisiei de concurs.

Conditii de participare la concurs:

Condiții generale: Conform art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește condițiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

a. are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b. cunoaște limba română, scris și vorbit;

c. are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

d. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e. îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g. nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;

h. nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

Conditii specifice (confom fișei postului):

– studii medii/gimnaziale;

– posedă permis de conducere categoria D sau D1;

– posedă atestat profesional, valabil pentru transportul rutier de persoane;

– posedă card tahograf valid;

– Aviz psihologic și aviz medical pentru conducător auto persoane, eliberat de un cabinet medical autorizat de Ministerul Transporturilor.

Tipul probelor de concurs, locul, data si ora desfăsurării acestora:

Concursul de recrutare constă în 3 probe succesive, după cum urmează:

a. selecția dosarelor de înscriere;

b. proba scrisă, care constă în redactarea unei lucrări și/sau în rezolvarea unor teste-grilă;

c. interviul, în cadrul căruia se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților.

Concursul se va desfășura la sediul Primăriei Comunei Sălciua din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, județul Alba.

Pentru prima probă a concursului (proba scrisă) candidații vor fi prezenți la camera: Sala de ședințe în data 29.12.2025, ora 09:45, pentru apelul nominal, respectiv verificarea identității, care se va face pe baza cărții de identitate, cărții electronice de identitate, cărții de identitate provizorie sau a buletinului de identitate, aflate în termen de valabilitate.

După începerea comunicării subiectelor este interzis accesul candidaților care au întârziat.

În încăperea în care are loc concursul, pe toată perioada derulării acestuia, inclusiv a formalităților prealabile și a celor ulterioare finalizării probei, candidaților le este interzisă deținerea sau folosirea vreunei surse de consultare sau a telefoanelor mobile ori a altor mijloace de comunicare la distanță. Nerespectarea acestor dispoziții atrage eliminarea candidatului din proba de concurs.

Calendarul de desfăsurare a concursului,

Data-limită și ora până la care se pot depune dosarele de concurs: dosarele de concurs se depun în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 04.12.2025 — 18.12.2025 inclusiv, la sediul Primăriei Comunei Sălciua din Comuna Sălciua, sat Sălciua de Jos, nr. 62, jud. Alba, birou secretar general, conform următorului program: luni-vineri între orele 8.00 – 16.00, la secretarul general al Comunei Sălciua, tel. 0258788740.

Datele de desfășurare a probelor de concurs:

– selecția dosarelor de înscriere: 22.12.2025;

– rezultatele selecției dosarelor se afișează: în data de 22.12.2025,

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul selecției dosarelor: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 23.12.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor selecției și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început.

– termenul de verificare al contestațiilor și de afișare a rezultatelor contestațiilor cu privire selecția dosarelor: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind selecția dosarelor, respectiv cel târziu în data de 24.12.2025, cu afișare imediată;

– proba scrisă, se va desfășura în data de 29.12.2025, ora 10:00;

– notarea probei scrise și afișarea rezultatelor obținute de candidați la proba scrisă: 29.12.2025, ora 15.00.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul probei scrise: 1 zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor privind proba scrisă, respectiv cel târziu până în data de 30.12.2025. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei scrise și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la proba scrisă: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind proba scrisă, cu afișare imediată, cel mai târziu 31.12.2025.

– interviul, se va desfășura în condițiile prevăzute la art. 41 alin. 5 și 6 din H.G.nr. 1.336/2022.

– Data și ora susținerii se afișează odată cu rezultatele la proba scrisă.

– termenul de depunere a contestațiilor cu privire la rezultatul interviului: 1 zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor privind interviul. Termenul de o zi lucrătoare începe de la data și ora afișării rezultatelor probei interviu și se încheie în ziua lucrătoare următoare la aceeași oră la care a început;

– termen de analiză contestații și de afișare a rezultatelor contestațiilor depuse la interviu: 1 zi lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor privind interviul, cu afișare imediată;

– afișare rezultat final al concursului, cel târziu 07.01.2026.

