Andrei Rațiu, titular în marele meci Turcia-România. Nicolae Stanciu, rezervă: Live text
Marele meci Turcia – România, semifinala play-off-ului pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal, se dispută joi, 26 martie 2026, de la 19.00 (ora României).
Doar unul dintre cei doi fotbaliști din Alba convocați de selecționerul Mircea Lucescu va fi titular.
Este vorba de Andrei Rațiu. Nicolae Stanciu va fi rezervă.
Primul 11 al României va arăta astfel: I. Radu – Rațiu, Drăgușin, Burcă, Bancu – R. Marin, V. Dragomir – Man, I. Hagi, Mihăilă – Bîrligea
6.00 este cota României la casele de pariuri pentru o victorie cu Turcia.
Meciul este transmis în direct la Prima TV și Radio România Actualități.
Un live text va fi disponibil aici.
Organizatorii meciului Turcia – România, din preliminariile Cupei Mondiale, au anunţat că în stadion se vor afla cu siguranţă peste 3.000 de suporteri români.
În cazul victoriei, „tricolorii” vor juca apoi finala play-off-ului, în deplasare, în Slovacia sau Kosovo, marţi, 31 martie, cu începere de la ora 21:45.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
