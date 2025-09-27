Andrei Rațiu poate prinde transferul carierei! Jucătorul din Alba, dorit de o echipă importantă din Italia

Andrei Rațiu poate ajunge în Italia! Jucătorul din Alba, dorit de o fostă campioană

Deși nu traversează cea mai bună formă comparativ cu sezonul trecut, Andrei Rațiu este foarte aproape de a obține cel mai important transfer al carierei sale.

În vară, jucătorul originar din Alba și-a dorit să plece de la Rayo Vallecano, însă mutarea a fost blocată după ce clubul madrilen i-a achiziționat definitiv drepturile federative.

Acum, presa din Italia scrie că Rațiu ar putea schimba echipa în mercato-ul de iarnă, Napoli fiind interesată de serviciile sale. Potrivit publicației Area Napoli, antrenorul formației italiene apreciază în special calitățile sale ofensive, potrivit spotmedia.ro.

Jurnaliștii susțin că transferul s-ar putea realiza pentru suma de 12 milioane de euro.

De-a lungul timpului, Rațiu a intrat și în atenția unor cluburi importante din Europa.

Printre acestea se regăsesc Barcelona, Atletico Madrid, Manchester City, Liverpool, Bayer Leverkusen, Tottenham și AS Roma.

