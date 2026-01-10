Andrei Rațiu, fotbalistul din Alba, nominalizat pentru echipa anului în EA FC 26 | Din Aiud, în elita mondială, alături de jucători imenși de pe mapamond, o onoare pentru internaționalul român

Andrei Rațiu, fotbalistul originar din Alba, se regăsește între nominalizările pentru EA FC 26. Internaționalul român a fost desemnat recent cel mai bun jucător din 2025 în tradiționala anchetă a Gazetei Sporturilor.

Andrei Rațiu se află printre cei 80 de jucători din care poți alege echipa anului în jocul EA FC 26.

Andrei Rațiu are onoarea de a se afla în premieră pentru România printre jucătorii nominalizați pentru Echipa Lumii FC 26, în cel mai cunoscut simulator de fotbal. Cei de la EA Sports au dat startul la votarea celor mai buni dintre cei buni, iar internaționalul tricolor se regăsește pe lista nominalizaților, alături de nume mari ale fotbalului mondial. Team Of The Year” (TOTY) este denumirea utilizată în jocul EA FC 26 pentru cea mai bună echipă, formată din jucătorii care s-au remarcat și, desigur, au fost votați de iubitorii jocului. Etapa de votare a început pe 7 ianuarie și va dura până luni, 12 ianuarie.

La capitolul defensiv sunt nominalizați 20 de jucători, din care vor fi aleși patru. Românul este într-o companie selectă, alături de Virgil van Dijk, Dumfries, Marquinhos sau Jules Kounde. Fiind cunoscut apetitul românilor pentru susținerea conaționalilor în mediul online, dar și aprecierea de care Rațiu se bucură în Europa, sunt mari șanse ca tricolorul să prindă Team of the Year FC 26.

Lista nominalizaților la Team of the Year FC 26

Portari: Alisson, Courtois, Raya, Donnarumma, Neuer, Oblak, Svilar

Fundași: Bastoni, Dumfries, Gabriel, Guehi, Huijsen, Kounde, Cucurella, Llorente, Marquinhos, Mittelstadt, Nuno Mendes, Pacho, Rațiu, Raum, Rrahmani, Saliba, Schlotterbeck, Tah, van de Ven, van Dijk

Mijlocași: Akliouche, Al Dawsari, Barella, Bellingham, Bruno Guimaraes, Caicedo, Frenkie de Jong, Luis Diaz, Doan, Evander, Gravenberch, Grimaldo, Hojbjerg, Joao Neves, Kimich, Yamal, Mahrez, McTominay, Musiala, Nico Paz, Nico Williams, Nmecha, Olise, Orsolini, Palmer, Pedri, Raphinha, Rice, Salah, Stiller, Tolisso, Valverde, Vitinha, Yildiz, Anguissa

Atacanți: Julian Alvarez, Antony, Ayoze, Barcola, Benzema, Ronaldo, Dembele, Doue, Dreyer, Emegha, Guirassy, Gyokeres, Haaland, Kane, Kean, Kvaratskhelia, Lewandowski, Lukaku, Lautaro Martinez, Mateta, Mbappe, Mbeumo, Messi, Pulisic, Schick, Son, Vinicius.

„Andrei Rațiu, fotbalist originar din Aiud, județul Alba, a atins un nivel la care ajung extrem de puțini jucători din lume. Nominalizarea sa la TOTY în EA Sports FC 26 îl plasează într-un cerc exclusiv, alături de cei mai buni fotbaliști ai planetei, pe postul său. Această recunoaștere vine după ani de muncă, sacrificii și evoluții constante în fotbalul mare, în La Liga, unul dintre cele mai puternice campionate din lume, dar și la echipa națională a României, unde a devenit un jucător de bază. Să fii votat la nivel global, într-o competiție în care milioane de fani își exprimă opțiunea, înseamnă că performanțele tale nu mai sunt doar observate, ci respectate. Înseamnă că numele tău este rostit alături de staruri consacrate ale fotbalului mondial. Pentru Aiud, aceasta nu este doar o știre sportivă. Este o bornă istorică. Un oraș mic care a dat un jucător ajuns la nivel de referință internațională. De la Aiud, direct în elita mondială. Aceasta este dimensiunea reală a realizării. Felicitări Andrei si mult succes in continuare!”, au transmis apropiați ai jucătorului.

