Andrei Rațiu, interviu emoționant după ce a câștigat premiul cel mai bun fotbalist român în 2025 în ancheta GSP: ,,Mă simt aici un jucător important într-un campionat de top”
Andre Rațiu, fotbalistul originar din județul Alba, a vorbit în exclusivitate, într-un interviu pentru GSP, despre parcursul remarcabil pe care l-a avut în 2025. În urma evoluțiilor solide, jucătorul lui Rayo a ajuns să fie al doilea cel mai scump fotbalist din România.
Desemnat fotbalistul anului în Ancheta Gazetei, Rațiu intră pe o listă selectă, alături de Hagi, Gh. Popescu, Dobrin, Mutu sau Chivu. În centrul de pregătire al lui Rayo din estul Madridului, fundașul de 27 de ani spune relaxat povestea lui 2025, vorbește deschis despre viața de familie care l-a ajutat să ajungă în top și face autoportretul unui băiat timid care-i pune în dificultate cu stilul său atipic pe granzii din La Liga.
Rațiu, fotbalistul anului în Ancheta GSP
– Andrei, felicitări, în primul rând, pentru titlul de fotbalistul anului 2025 în Ancheta Gazetei! Ai avut 12 luni foarte bune, reflectate, iată!, în voturile care te-au plasat în frunte. Cum a fost pentru tine această perioadă?
– E o onoare să primesc acest premiu, care înseamnă încununarea unei munci de ani de zile, nu doar cea din 2025. Cred că mi-au ieșit multe lucruri bune, chiar și cu naționala în anumite momente, dar, sigur, trebuie să mai facem câțiva pași înainte. Am acumulat minute în picioare, am devenit mai matur, am căpătat experiență. Simt că am crescut sub toate aspectele.
– Ce ți-a ieșit cel mai bine? Elementul defensiv, ofensiv, tactic, partea mentală?
– Un mix din fiecare. Dar, evident, m-am bazat mult pe partea defensivă. Am încercat însă să găsesc spații potrivite și pe faza de atac pentru a fi acolo în cât mai multe momente. Și mental am fost mai puternic, așa că, da!, a rezultat un an complet.
– Pe faza ofensivă ai reușit într-adevăr multe momente remarcabile, cu driblinguri, finalizări, goluri. Ce anume ți-a permis să ai acest impact pregnant în atac?
– La club dispun de mai multă libertate de mișcare. Pot să intru și spre interior, într-un rol de număr 8, chiar dacă eram fundaș lateral. M-au ajutat exact această versatilitate și libertate de a ajunge în ultima treime, unde să fac ce știu mai bine.
– Sunt convins însă că ești la curent cu criticile din România, care spun că ai însă o mare problemă defensivă tocmai din cauza acestui apetit ofensiv. Te recunoști în această abordare?
– Nu sunt deloc de acord! Dacă vă uitați la cifrele din ultimul an, veți vedea, de exemplu, că mă număr printre jucătorii care câștigă cele mai multe dueluri, așa că nu înțeleg aceste observații. Sigur, sunt fundaș, joc împotriva unor adversari de top la nivel mondial, pot fi depășit, nu? Dar n-am neglijat niciodată responsabilitatea defensivă. Caut mereu să mă repun pe poziție, să-mi fac treaba în apărare. Din România vin însă tot felul de comentarii de la persoane care cred că au și alte beneficii.
– La ce te referi? Te-ai simțit nedreptățit? Le consideri niște exagerări?
– Nu vreau să intru în detalii, pentru că sunt lucruri cărora nici nu le dau mare importanță. E vorba doar despre câteva persoane, nu o majoritate!, așa că nu mă interesează.
– Ai semnat recent o prelungire de contract cu Rayo până în 2030. Ce a fost decisiv finalmente, în contextul în care s-a discutat foarte mult despre un potențial transfer mare în altă parte?
– Aș evoca două motive. În primul rând, e foarte comod pentru familie că am rămas la Madrid. Apoi, a fost vorba despre grupul extraordinar de la Rayo. Am intrat în Conference League pentru a doua oară în istorie, mă simt aici un jucător important într-un campionat de top.
– S-au vehiculat multe nume de cluburi pentru transfer, în frunte cu Real Madrid și Barcelona. Ne spui, te rog, cum au stat lucrurile concret pe acest subiect?
– A existat o ofertă mare de la Wolfsburg din Germania. Din păcate, Rayo deținea atunci doar 50 la sută coproprietate, iar decizia a fost să nu se accepte acea propunere. Și a mai venit încă o ofertă de la Wolverhampton, chiar mai mare, aproape de nivelul clauzei mele, o variantă respinsă, de asemenea. Atunci chiar n-am înțeles de ce nu s-a concretizat.
– Te simțeai atras de Anglia în contextul respectiv?
– Da, pentru că era un vis să joc în Premier League. Vedeam transferul ca pe un pas înainte în carieră. Nu înseamnă că am dat înapoi continuând cu Rayo. Evoluez, totuși, în al doilea cel mai puternic campionat din lume, sunt fericit, familia – la fel și asta e cel mai important, de fapt.
Interviul exclusiv acordat de Rațiu pentru GSP se poate găsi aici.
