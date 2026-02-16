Sport

Andrei Rațiu, desemnat omul meciului după 3-0 cu Atletico Madrid. Nota primită de jucătorul originar din Alba

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Andrei Rațiu, desemnat omul meciului după 3-0 cu Atletico Madrid. Nota primită de jucătorul originar din Alba

Titular și integralist în victoria obținută de Rayo Vallecano, scor 3-0, în fața lui Atletico Madrid, Andrei Rațiu (27 de ani) și-a trecut în cont o pasă decisivă.

Fundașul dreapta român a contribuit la deschiderea scorului în minutul 40, oferind assistul la primul gol al partidei. La final, Rațiu a fost desemnat omul meciului și a primit nota 7,7 din partea Flashscore pentru evoluția sa.

În acest sezon, internaționalul român a adunat un gol și două pase decisive în 28 de apariții pentru Rayo Vallecano, în toate competițiile.

Grație acestei victorii, formația madrilenă a urcat pe locul 17 în clasament, primul deasupra liniei retrogradării, acumulând 25 de puncte.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Sport

Sport

Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia

Dan HENEGAR

Publicat

acum 4 ore

în

16 februarie 2026

De

Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarna lui 2026 realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, cele 4 divizionare terțe din Seria 7 a Ligii 3, mai au două săptămâni până […]

Citește mai mult

Sport

FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 5 ore

în

16 februarie 2026

De

Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj Ocnamureșeanul Bela Bartha a revenit în teren la Itas Trentino, iar campioana Italiei a câștigat în cinci seturi în etapa a 20-a. A fost un meci greu, cu ultima clasată, care a durat două […]

Citește mai mult

Sport

CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana, 3 victorii nete la Focșani și maximum de puncte!

Dan HENEGAR

Publicat

acum 6 ore

în

16 februarie 2026

De

CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana a repurtat 3 victorii nete la Focșani și are maximum de puncte! Campioana CSM Unirea Alba Iulia domină categoric Campionatul național de polo feminin! Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat categoric toate cele 3 întâlniri susținute la Focșani și are maximum […]

Citește mai mult