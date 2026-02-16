Andrei Rațiu, desemnat omul meciului după 3-0 cu Atletico Madrid. Nota primită de jucătorul originar din Alba
Andrei Rațiu, desemnat omul meciului după 3-0 cu Atletico Madrid. Nota primită de jucătorul originar din Alba
Titular și integralist în victoria obținută de Rayo Vallecano, scor 3-0, în fața lui Atletico Madrid, Andrei Rațiu (27 de ani) și-a trecut în cont o pasă decisivă.
Fundașul dreapta român a contribuit la deschiderea scorului în minutul 40, oferind assistul la primul gol al partidei. La final, Rațiu a fost desemnat omul meciului și a primit nota 7,7 din partea Flashscore pentru evoluția sa.
În acest sezon, internaționalul român a adunat un gol și două pase decisive în 28 de apariții pentru Rayo Vallecano, în toate competițiile.
Grație acestei victorii, formația madrilenă a urcat pe locul 17 în clasament, primul deasupra liniei retrogradării, acumulând 25 de puncte.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarnă realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia
Mercato discret pentru divizionarele terțe din Alba | Bursa transferurilor din iarna lui 2026 realizate de CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CSU Alba Iulia CSM Unirea Alba Iulia, Metalurgistul Cugir, CIL Blaj și CS Universitar Alba Iulia, cele 4 divizionare terțe din Seria 7 a Ligii 3, mai au două săptămâni până […]
FOTO | Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj
Ocnamureșeanul Bela Bartha, 10 puncte pentru Trentino în campionatul de volei al Italiei: Luptă strânsă pentru intrarea în play-off cu avantaj Ocnamureșeanul Bela Bartha a revenit în teren la Itas Trentino, iar campioana Italiei a câștigat în cinci seturi în etapa a 20-a. A fost un meci greu, cu ultima clasată, care a durat două […]
CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana, 3 victorii nete la Focșani și maximum de puncte!
CSM Unirea Alba Iulia, dominație categorică în campionatul național de polo feminin! Campioana a repurtat 3 victorii nete la Focșani și are maximum de puncte! Campioana CSM Unirea Alba Iulia domină categoric Campionatul național de polo feminin! Echipa din Cetatea Marii Uniri a câștigat categoric toate cele 3 întâlniri susținute la Focșani și are maximum […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Radu Georgescu, comparație între Elveția și România: ,,99% dintre elvețieni habar nu au cum îl cheamă pe Prim Ministrul lor, nu au coloane oficiale, iar politicienii merg cu transportul în comun”
Radu Georgescu, comparație între Elveția și România: ,,99% dintre elvețieni habar nu au cum îl cheamă pe Prim Ministrul lor,...
Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor
Biletul de trimitere, eliminat pentru pacienții cronici: Schimbări pregătite de Guvern pentru a reduce drumurile inutile ale bolnavilor Biletul de...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
FOTO | Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate
Justiția din Alba, cu deficit de personal în 2025: 6 posturi de judecător vacante și 15 posturi neocupate Tribunalul Alba...
1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze...
Politică Administrație
FOTO | Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului”
Una dintre cele mai circulate străzi dintr-un oraș din Alba, „sub asediul” echipelor constructorului: „Se lucrează la calibrarea drumului” Lucrările...
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...