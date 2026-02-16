Andrei Rațiu, desemnat omul meciului după 3-0 cu Atletico Madrid. Nota primită de jucătorul originar din Alba

Titular și integralist în victoria obținută de Rayo Vallecano, scor 3-0, în fața lui Atletico Madrid, Andrei Rațiu (27 de ani) și-a trecut în cont o pasă decisivă.

Fundașul dreapta român a contribuit la deschiderea scorului în minutul 40, oferind assistul la primul gol al partidei. La final, Rațiu a fost desemnat omul meciului și a primit nota 7,7 din partea Flashscore pentru evoluția sa.

În acest sezon, internaționalul român a adunat un gol și două pase decisive în 28 de apariții pentru Rayo Vallecano, în toate competițiile.

Grație acestei victorii, formația madrilenă a urcat pe locul 17 în clasament, primul deasupra liniei retrogradării, acumulând 25 de puncte.

