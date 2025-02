Andrei Caramitru, despre ”tragedia dacică”: „Suntem o țară dezvoltată economic acum, dar cu dorința disperată de a da foc la absolut tot, de a ne reîntoarce în glod și în foame”

În ultimii zece ani România a avut parte de progrese economice, însă, în opinia economistului Andrei Caramitru, societatea s-a degradat și scrie despre „tragedia dadică”. Într-o postare pe pagina de Facebook, acesta afirmă că deși în România PIB-ul și salariile s-au dublat, țara a intrat în Schengen și în programul VisaWaiver, tensiunile sociale și blocajele din instituții frânează dezvoltarea reală a acesteia.

„Tragedia ultimilor 10 ani e așa :

– economic – salariile și PIB-ul s-au dublat. Ceva aproape nemaivăzut în istoria economică a țărilor de pe glob. Am depășit pib/capita al Poloniei în 2024. Emigrația s-a oprit – vin înapoi mai mulți din diaspora decât pleacă, an de an. Facem autostrăzi pe repede înainte. Am intrat în Schengen, avem vize pentru sua. Nu ar fi crezut nimeni acum 10 ani ca vom reuși așa ceva. E aproape incredibil

– DAR – și aici vine tragedia – societatea nu a avansat ci s-a degradat fundamental. academia îl refuză pe cel mai mare scriitor român în viață – Cartarescu – pe motiv ca nu e ceaușist georgist. Muzeul revoluției de la Timișoara – blocat. Muzeul anti-comunismului – blocat. Raportul de condamnare al comunismului – scos de pe site-urile statului. Reforme reale – zero – avem in schimb Vicol si alți monștri. Legionarii, comunistoizii, securiștii vechi – au un Mesia și fac liste de eliminare a “dușmanilor poporului” care nu îi preaslavesc. Jumătate din populație vrea sânge cat mai mult și zbiară ca era mai bine înainte.

Suntem o țară dezvoltată economic acum dar cu dorința disperată de a da foc la absolut tot, de a ne reîntoarce în glod și în foame. Era mai bine înainte maică. Cu război lângă. Cu toate sistemele de protecție internațională făcute praf.

Și aici e tragedia și condamnarea epocii de 10 ani prin care am trecut. Și nu e vina numai a lui kwi și a “sistemului”. Nu nu – e și vina bulei. Care da – bravo – l-a dat jos pe Dragnea – dar a căzut în propriul elitism, nebunie și talibanism useristo-nicusorist – ceva inacceptabil pentru ceilalți – și justificarea perfectă pentru restauratie și distrugere.

Tragedie greacă, sau mă rog, dacică”, a scris Andrei Caramitru pe pagina de Facebook.

