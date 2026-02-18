Actualitate

Andrei Caramitru, despre reforma administrației publice locale: „Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria"

Analistul economic Andrei Caramitru avertizează că decidenții trebuie să ia măsuri rapide pentru stoparea risipirii banului public din cauza primarilor din localități aproape inexistente pe hartă, în contextul în care România a intrat oficial în recesiune, iar inflația a atins niveluri record.

Cu alte cuvinte, susține economistul renumit pentru stilul său tranșant, dar și controversat, Guvernul Bolojan nu mai poate amâna reforma administrației publice locale.

Andrei Caramitru atrage atenția, cu cifre exacte, că schema de subvenții de la bugetul de stat este mult umflată de localități minuscule, care totuși primesc bani, crescând deficitul bugetar.

Polonia și Bulgaria funcționează cu mult mai puțini primari

În comentariul său, acesta dă exemplu unor primării din Polonia sau Bulgaria, care funcționează cu o schemă redusă de personal.

”Cea mai șocanta hartă a României !

Ce vedeți e așa:

– în galben comune care pe hârtie sunt sub 5000 de rezidenți (dar peste 1500).
– in roșu comunele sub 1500 rezidenți “pe hârtie”, deci care conform legilor și codului administrativ NU ar trebui să existe . Sunt 466 astfel de “comune”
– în albastru sunt “orașe” care au sub 5000 de locuitori (adică conform legii ar trebui să fie comune). Dar au cheltuieli și număr de bugetari cât un oraș ! Jaf ! Sunt 37 de astfel de “orașe”

Este absolut șocant, aberant. Avem de 3 ori mai mulți primari per capita decât Polonia, de 5 ori mai mulți decât Bulgaria da ?????

COMASARE !!!!!!!!!!!! NU SE MAI POATE AȘA CEVA !!!!!

Ps: cifrele vin din platforma transparenta.eu. Și realitatea e mult mai rea – cifrele din recensământ sunt ultra umflate în rural de primarii de acolo”, arată Caramitru Jr. în comentariul său.

