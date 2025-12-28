Andrei Caramitru, despre dezastrul din turism: Nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate, asta e realitatea. Care sunt motivele
Andrei Caramitru, despre dezastrul din turism: Nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate, asta e realitatea. Care sunt motivele
Andrei Caramitru explică, într-o analiză, de ce turismul românesc traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani și de ce pensiunile și hotelurile rămân goale, în ciuda investițiilor făcute.
El vorbește despre eșecul turismului românesc într-o piață globală extrem de competitivă, dominată de platforme precum Booking sau Airbnb și de transportul low-cost. El susține că problema nu ține de lipsa turiștilor ci de efectele artificiale ale voucherelor de vacanță și investițiile făcute fără competență, până la incapacitatea de organizare.
Dezastrul din turism – explicat simplu. Dacă tot urla proprietarii de pensiuni ca e gol la ei
Turismul – in epoca booking, Airbnb si wizzair – e o chestie hiper competitivă la nivel global. Ești în competiție cu o infinitate de opțiuni. Și e un business foarte greu cu rata de faliment mare. Ca să ai succes – trebuie să oferi ceva extraordinar de bun calitativ, o EXPERIENȚĂ grozavă. Atât în interiorul resort-ului / cazării cât și în jur (obiective de vizitat, activități). Și să te specializezi – una e vacanță pentru familii alta e pentru cei care vor sport alta e city-break alta e turism rural etc.
La noi e un dezastru total. Din 4 motive : voucherele de vacanță, investitori idioti, incapacitate de a ne organiza, autorități locale cretine. Le luăm pe fiecare în parte.
Voucherele de vacanță au creat o imensă categorie “B” de locații. Beneficiarii voucherelor nu le puteau folosi decât aici (categoria A, aia de calitate, era deja plină). Un fel de overflow. Dăm minim , putem prețuri mari, banii vin de la stat prin vouchere. EVIDENT – când schema asta care nu mai există în nici un alt loc s-a oprit – s-a oprit filmul. Nimeni nu ar da banii ăia dacă sunt ai lui pe așa “experiență”. Patronii urlă. Să urle zic.
Investitori / patroni idioti. În primul rând – e o mega specializare să faci turism, repet e unul din cele mai grele business-uri posibile. Dacă ești interlop cu 2 neuroni, vărul primarului sau amanta de senator – vei face rahatul praf complet e absolut evident asta! Și acuma vine al nu știu câtelea val de falimente. Oricum – regula de aur în turismul internațional e așa : de abia al 3lea proprietar face bani (primul construiește și dă faliment, al doilea cumpără la preț redus și tot nu face bani, de abia al 3lea care ia hotelul pe mai nimic face bani). Excepțiile sunt cei hiper specializați, atât.
Incapacitate de a ne organiza. Păi în Austria – asociația de sat s-a organizat a luat credite și a construit stațiunea de ski sus pe munte – și au fiecare o cotă parte s-au organizat pur privat. La noi e absolut imposibil. Nu sunt în stare nici măcar să propună un plan comun ceva primăriei, să se gândească la fonduri europene la ORICE. Fiecare se ocupă de tarlaua lui ca iobagii pe vremuri. Și evident ca nu merge. Ah – și în plus mai fac și toți evaziune fiscală deci de unde bani pentru obiective turistice și infrastructura comună.
Autoritățile locale – păi sunt complet cretine. Ideea e așa : primarul analfabet primește proiecte pe Anghel Saligny de la baron de unde fură cat poate. Ia șpagă de la prietenii cărora le-a dat autorizații pentru cabane și crâșme. Și după stau toți împreună în crâșmele astea goale și își beau mințile fac “combinații”. Asta e nivelul.
Ce trebuie făcut ? Cooperative de turism și management hiper profesionist obligatoriu. Dacă nu – concesionari pe dimensiuni mari pentru marii operatori / lanțuri de hoteluri etc (ca în Bulgaria). Plus mega evenimente să atragi oameni mulți de o dată (gen Untold, dar trebuie de 100x mai multe pe toate nișele de interes). orice altceva nu merge.
Pe scurt – nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate. Asta e realitatea și cine nu acceptă nu are decât. Nu putem nici măcar ține pe români să stea în vacanțe în ce locuri avem – cum să credem ca putem aduce și străini. E iluzoriu total.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut
Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut Active în valoare de 194,9 miliarde lei, la finalul lunii noiembrie 2025, în creștere cu 31% față de nivelul înregistrat la aceeași dată din 2024 au fondurile de pensii private obligatorii, potrivit Autorității de Supraveghere […]
Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul
Șoferii de mașini hibride, cu mult mai expuși la riscul de deces decât cei care conduc autoturisme pe benzină. Motivul Cele mai recente date arată că șoferii de mașini hibride au de trei ori mai multe șanse să moară în accidente comparativ cu cei care conduc autoturisme pe benzină. Potrivit datelor Departamentului pentru Transport, citate […]
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință
CCR a amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine, o nouă ședință Judecătorii Curții Constituționale au amânat, din nou, decizia privind pensiile speciale ale magistraților. Mâine ar urma să aibă loc o nouă ședință privind această temă. Judecătorii Curții Constituționale s-au întrunit astăzi, duminică, 28 decembrie, pentru a stabili dacă legea care […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Pensii 2025 | Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut
Fondurile de pensii private, active de 194,9 miliarde de lei, în noiembrie. Creștere de peste 30% față de anul trecut...
Andrei Caramitru, despre dezastrul din turism: Nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate, asta e realitatea. Care sunt motivele
Andrei Caramitru, despre dezastrul din turism: Nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate, asta e realitatea....
Știrea Zilei
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital...
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile de înscriere la CONCURS
ANGAJĂRI la STAT 2025: Posturi vacante în instituții din Alba, la data de 28 decembrie 2025. Calendarul examenelor și condițiile...
Curier Județean
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și plăcuțele cu numărul provizoriu de înmatriculare aparțineau altui autovehicul
Tânăr de 21 de ani, din Alba Iulia, cercetat de polițiști: A condus fără să dețină permis de conducere și...
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanul unui ATV
ACCIDENT rutier în Arieșeni: Tânăr de 22 de ani, transportat la spital după ce a părăsit partea carosabilă la volanului...
Politică Administrație
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ 29% a cheltuielilor pentru bunuri și servicii ale Camerei Deputaților!
Austeritate pentru căței, nu și pentru dulăi: deputații PNL și PSD de Alba au votat, în bloc, majorarea cu aproximativ...
VIDEO | Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență
Centura ocolitoare a orașului Zlatna, la prima reabilitare amplă în 4 decenii de existență Lucrările de reabilitare a centurii ocolitoare...
Opinii Comentarii
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia
În 28 decembrie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinţii 20.000 de Mucenici arşi în Nicomidia. Împăratul Maximian, pe când se...
Mesaje de Sfântul Ștefan 2025. URĂRI și FELICITĂRI prin SMS de Sf Ștefan
Mesaje de SFANTUL STEFAN 2025. URARI și FELICITARI care pot fi transmise prin SMS de Sf Ștefan În data de...