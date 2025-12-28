Andrei Caramitru, despre dezastrul din turism: Nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate, asta e realitatea. Care sunt motivele

Andrei Caramitru explică, într-o analiză, de ce turismul românesc traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani și de ce pensiunile și hotelurile rămân goale, în ciuda investițiilor făcute.

El vorbește despre eșecul turismului românesc într-o piață globală extrem de competitivă, dominată de platforme precum Booking sau Airbnb și de transportul low-cost. El susține că problema nu ține de lipsa turiștilor ci de efectele artificiale ale voucherelor de vacanță și investițiile făcute fără competență, până la incapacitatea de organizare.

Textul scris de Andrei Caramitru, publicat pe o rețea de socializare, este următorul:

Dezastrul din turism – explicat simplu. Dacă tot urla proprietarii de pensiuni ca e gol la ei

Turismul – in epoca booking, Airbnb si wizzair – e o chestie hiper competitivă la nivel global. Ești în competiție cu o infinitate de opțiuni. Și e un business foarte greu cu rata de faliment mare. Ca să ai succes – trebuie să oferi ceva extraordinar de bun calitativ, o EXPERIENȚĂ grozavă. Atât în interiorul resort-ului / cazării cât și în jur (obiective de vizitat, activități). Și să te specializezi – una e vacanță pentru familii alta e pentru cei care vor sport alta e city-break alta e turism rural etc.

La noi e un dezastru total. Din 4 motive : voucherele de vacanță, investitori idioti, incapacitate de a ne organiza, autorități locale cretine. Le luăm pe fiecare în parte.

Voucherele de vacanță au creat o imensă categorie “B” de locații. Beneficiarii voucherelor nu le puteau folosi decât aici (categoria A, aia de calitate, era deja plină). Un fel de overflow. Dăm minim , putem prețuri mari, banii vin de la stat prin vouchere. EVIDENT – când schema asta care nu mai există în nici un alt loc s-a oprit – s-a oprit filmul. Nimeni nu ar da banii ăia dacă sunt ai lui pe așa “experiență”. Patronii urlă. Să urle zic.

Investitori / patroni idioti. În primul rând – e o mega specializare să faci turism, repet e unul din cele mai grele business-uri posibile. Dacă ești interlop cu 2 neuroni, vărul primarului sau amanta de senator – vei face rahatul praf complet e absolut evident asta! Și acuma vine al nu știu câtelea val de falimente. Oricum – regula de aur în turismul internațional e așa : de abia al 3lea proprietar face bani (primul construiește și dă faliment, al doilea cumpără la preț redus și tot nu face bani, de abia al 3lea care ia hotelul pe mai nimic face bani). Excepțiile sunt cei hiper specializați, atât.

Incapacitate de a ne organiza. Păi în Austria – asociația de sat s-a organizat a luat credite și a construit stațiunea de ski sus pe munte – și au fiecare o cotă parte s-au organizat pur privat. La noi e absolut imposibil. Nu sunt în stare nici măcar să propună un plan comun ceva primăriei, să se gândească la fonduri europene la ORICE. Fiecare se ocupă de tarlaua lui ca iobagii pe vremuri. Și evident ca nu merge. Ah – și în plus mai fac și toți evaziune fiscală deci de unde bani pentru obiective turistice și infrastructura comună.

Autoritățile locale – păi sunt complet cretine. Ideea e așa : primarul analfabet primește proiecte pe Anghel Saligny de la baron de unde fură cat poate. Ia șpagă de la prietenii cărora le-a dat autorizații pentru cabane și crâșme. Și după stau toți împreună în crâșmele astea goale și își beau mințile fac “combinații”. Asta e nivelul.

Ce trebuie făcut ? Cooperative de turism și management hiper profesionist obligatoriu. Dacă nu – concesionari pe dimensiuni mari pentru marii operatori / lanțuri de hoteluri etc (ca în Bulgaria). Plus mega evenimente să atragi oameni mulți de o dată (gen Untold, dar trebuie de 100x mai multe pe toate nișele de interes). orice altceva nu merge.

Pe scurt – nu avem capacitatea, IQ-ul, nimic pentru a face turism de calitate. Asta e realitatea și cine nu acceptă nu are decât. Nu putem nici măcar ține pe români să stea în vacanțe în ce locuri avem – cum să credem ca putem aduce și străini. E iluzoriu total.

