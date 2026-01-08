Andreas Mihaiu, primul transfer al CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”
Andreas Mihaiu, primul transfer al liderului CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”
Andreas Mihaiu, jucătorul de 27 de ani crescut de Dinamo, ultima dată în Liga 2 la CSM Slatina, este primul transfer al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia în această iarnă!
Citește și: CSM Unirea Alba Iulia vizează transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad)
Fotbalistul care evoluează în banda dreaptă, ca mijlocaș lateral sau extremă, are experiență semnificativă în eșaloanele superioare, acumulând peste 130 de partide în Liga 1 și Liga 2 și 9 reușite. La Slatina, în actuala stagiune, a strâns 14 partide și 4 pase decisive (în Liga 2), plus alte 3 prezențe și un gol în Cupa României. Fostul jucător de la Dinamo din perioada 2019-2022, a ajuns în septembrie 2024 la CSM Slatina, echipa din orașul natal, după ce s-a despărțit de Gloria Buzău, mai bifând în carieră echipe precum Chindia Târgoviște și Voința Turnu Măgurele, fiind considerat, la un moment dat, o mare speranță a „câinilor roșii”.
Mihaiu a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, un contract valabil până în vara acestui an, obiectivul fiind promovarea în Liga 2. A mai fost coechipier cu Blănaru și Borcea, la CSM Slatina și Dinamo, urmând să se prezinte la reunirea din 12 ianuarie, sub comanda lui Dragoș Militaru.
foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Sport
CSM Unirea Alba Iulia vizează transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad)
CSM Unirea Alba Iulia vizează în această iarnă transferuri din Arad: I. Sas (Viitorul), Berar și Tolcea (UTA Arad), jucători under CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, vizează transferuri din Arad, Ianis Sas (Viitorul Arad), respectiv David Berar și Andrei Tolcea (UTA Arad Under 17). Citește și: CSM Unirea Alba Iulia, cel […]
CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, după 17 etape ale sezonului regular din Liga 3
CSM Unirea Alba Iulia, cel mai bun atac și a treia echipă din eșalonul terț în privința defensivei, la finele anului 2025, după 17 etape disputate sezonului regular din Liga 3 După o perioadă foarte îndelungată, CSM Unirea Alba Iulia iernează pe prima poziție în ierarhia Seriei 7 din Liga 3. De altfel este chiar […]
Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor | Campioana României, debut în Franța, în 2026
Volero Le Cannet – Volei Alba Blaj, în grupele Ligii Campionilor, joi, 8 ianuarie | Campioana României, debut în Franța, în 2026 Start incendiar de an pentru Volei Alba Blaj, campioana României la volei feminin, joi, 8 ianuarie, de la ora 21.00, în Franța, contând pentru etapa a treia a grupelor Ligii Campionilor. Citește și: Volei Alba […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date
Ghiseul.ro a picat iar: Nu pot fi plătite impozite, taxe sau amenzi. ANAF și primăriile nu pot încărca date Mai...
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt puternic. Temperaturile scad până la minus 15 grade
8-10 ianuarie 2026 | COD PORTOCALIU și GALBEN în Alba și alte zone din țară: GER, ninsori, polei și vânt...
Știrea Zilei
FOTO | Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba
Accident MORTAL pe DN 1: Un bărbat a DECEDAT în afara localității Miercurea Sibiului, la limita cu județul Alba Un...
VIDEO | Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să decidă dacă rămâne în arest preventiv
Femeia din Sibiu acuzată că și-a ucis mama pentru avere, adusă la Curtea de Apel Alba Iulia. Instanța urmează să...
Curier Județean
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie de 0,75 mg/l
Șofer din Alba, prins băut la volan, pe o stradă din Orăștie: Bărbatul de 54 de ani avea o alcoolemie...
ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor și zeci de intervenții din cauza fenomenelor meteorologice
ISU Alba: Aproape 300 de misiuni gestionate de pompieri în prima săptămână din 2026. Sute de cazuri de prim ajutor...
Politică Administrație
FOTO | Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile pentru a degaja căile de acces din fața acestora, precum și acoperișurile
Primăria Alba Iulia, apel la spiritul civic și la obligația proprietarilor de imobile de a degaja căile de acces din...
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4 milioane de lei
Subunitatea nouă de pompieri în comuna Jidvei, cu un pas mai aproape de realizare. Ce cuprinde proiectul de aproape 4...
Opinii Comentarii
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni
8 ianuarie: S-a născut Iuliu Maniu, artizan al Marii Uniri și unul din cei mai importanți oameni politici transilvăneni Iuliu...
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa, nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor care ne conduc. 36 de ani de hoție, de nesimțire, de grobianism
Profesorul universitar Irimie Popa, după ce în satul Mușca, comuna Lupșa nu este curent de 4 zile: Rezultatul acțiunilor celor...