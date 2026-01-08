Andreas Mihaiu, primul transfer al CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”

Andreas Mihaiu, primul transfer al liderului CSM Unirea Alba Iulia! Mijlocașul crescut de Dinamo atacă promovarea în Liga 2, sub comanda lui Militaru, în „alb-negru”

Andreas Mihaiu, jucătorul de 27 de ani crescut de Dinamo, ultima dată în Liga 2 la CSM Slatina, este primul transfer al divizionarei terțe CSM Unirea Alba Iulia în această iarnă!

Fotbalistul care evoluează în banda dreaptă, ca mijlocaș lateral sau extremă, are experiență semnificativă în eșaloanele superioare, acumulând peste 130 de partide în Liga 1 și Liga 2 și 9 reușite. La Slatina, în actuala stagiune, a strâns 14 partide și 4 pase decisive (în Liga 2), plus alte 3 prezențe și un gol în Cupa României. Fostul jucător de la Dinamo din perioada 2019-2022, a ajuns în septembrie 2024 la CSM Slatina, echipa din orașul natal, după ce s-a despărțit de Gloria Buzău, mai bifând în carieră echipe precum Chindia Târgoviște și Voința Turnu Măgurele, fiind considerat, la un moment dat, o mare speranță a „câinilor roșii”.

Mihaiu a semnat cu CSM Unirea Alba Iulia, liderul Seriei 7 din Liga 3, un contract valabil până în vara acestui an, obiectivul fiind promovarea în Liga 2. A mai fost coechipier cu Blănaru și Borcea, la CSM Slatina și Dinamo, urmând să se prezinte la reunirea din 12 ianuarie, sub comanda lui Dragoș Militaru.

foto, informații: CSM Unirea Alba Iulia

