Analistul economic Adrian Negrescu: „Evoluția datoriei publice este îngrijorătoare”

Evoluția datoriei publice a României este îngrijorătoare, afirmă analistul economic Adrian Negrescu. Acesta a făcut o analiză a datelor privind evoluția economiei în 2024, publicate joi, 10 aprilie 2025, de Institutul Național de Statistică (INS).

„Datoria publică a României a atins, la finele lunii februarie (n.a. 2025), nivelul record de 208 miliarde de euro, mai mult decât dublu față de 2019.

Evoluția datoriei este una îngrijorătoare din prisma modului în care au fost cheltuiți banii și a dobânzii plătite de statul roman.

Am ajuns, din păcate, să ne împrumutăm cu 50 mld.euro pe an, astfel că nu este exclus că în orizontul următorilor 5 ani să ajungem cu datoria publică la peste 300 mld.euro.

Am spus-o de fiecare dată – problema nu este faptul că ne împrumutăm, ci la ce dobânzi și mai ales ce facem cu banii (una e să îi cheltui pe salarii și pensii și alta pe investiții pentru viitor, care să creeze plus valoare, nu pe stadioane, săli de sport (nunți, botezuri, cumetrii), aducțiuni de gaze în localități părăsite în care nimeni nu își mai dorește asta etc.).

Dacă e să judecam după noile date privind evoluția economiei în 2024, anunțate ieri (n.a. joi, 10 aprilie 2025) de INS, investițiile au fost mai mici decât cele din 2023, iar trendul continua după primele 3 luni din 2025”, detaliază analistul economic Adrian Negrescu.

