DEER simplifică programarea intervențiilor la contoare: consumatorii notificați prin furnizor pot programa online revizitarea locului de consum
DEER simplifică programarea intervențiilor la contoare: consumatorii notificați prin furnizor pot programa online revizitarea locului de consum
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) pune la dispoziția utilizatorilor/clienților finali, începând din luna august 2026, o soluție digitală pentru programarea online în vederea citirii, verificării sau înlocuirii contorului, atunci când reprezentanții operatorului de distribuție nu au avut acces la grupul de măsurare, într-o primă acțiune de vizitare a locului de consum.
Soluția digitală de programare online este destinată strict utilizatorilor/clienților finali care au fost notificați prin intermediul furnizorului de energie electrică, urmare a faptului că activitatea de citire/înlocuire în prealabil avizată nu a putut fi realizată.
După primirea notificării, utilizatorul/clientul final accesează pagina de Internet a DEER și, completând formularul existent, programează online citirea sau înlocuirea/verificarea contorului.
Aplicația de programare online are adresa: https://programari.distributie-energie.ro, putând fi accesată prin motoarele de căutare specifice Internet-ului, sau direct de pe pagina principală a site-ului DEER, www.distributie-energie.ro, printr-un click pe popup-ul sugestiv identificat în fereastra principală a site-ului DEER.
- Popup-ul aplicației de programare online (www. distributie-energie.ro – fereastra principală): https://programari.distributie-energie.ro/
IMPORTANT: POD-ul și seria contorului sunt date necesare în demersul programării; acestea sunt redate în factura de energie electrică, ori în cuprinsul notificării primite, cât și din clauzele contractuale privind furnizarea energiei electrice, inclusiv din certificatul de racordare al locului de consum.
POD (point of delivery) – cod unic de livrare a energiei electrice, alcătuit din 18 cifre, ce începe cu: 5940. În formularul de programare online de pe site-ul DEER, pentru fiecare județ în care se află locul de consum notificat pentru lipsă acces, este redat implicit POD-ul până la nivelul codificării județului, de aceea consumatorul va completa în continuare cifrele necesare, identificate din factură/notificare/contract de furnizare a energiei electrice.
Cum funcționează?
Citirea/înlocuirea contorului nu s-a realizat conform anunțurilor din luna planificată la citire/înlocuire
În perioada anunțată pentru citirea sau înlocuirea/verificarea contorului, reprezentanții DEER nu au avut acces la grupul de măsurare, atunci când acesta se află în incinta/pe proprietatea clientului final și nu au putut efectua activitatea pentru care a fost anunțată vizita – citirea/înlocuirea sau verificarea contorului.
Utilizatorul/clientul final primește notificarea privind lipsa accesului
Furnizorul de energie, cu care utilizatorul/clientul final are încheiat contractul de furnizare, informează că citirea sau înlocuirea/verificarea contorului nu a putut fi realizată și comunică posibilitatea programării unei noi vizite prin platforma de programări DEER.
Utilizatorul/clientul final accesează aplicația pe site-ul DEER
După primirea notificării, utilizatorul accesează https://programari.distributie-energie.ro și completează, simplu și rapid, o programare online pentru ca reprezentanții DEER să poată realiza citirea sau înlocuirea/verificarea contorului.
Este important de reținut că soluția de programare online este disponibilă exclusiv pentru locurile de consum notificate în prealabil privind imposibilitatea realizării citirii sau verificării/înlocuirii contorului, astfel cum acestea au fost anunțate de către DEER și/sau prin intermediul împuterniciților DEER.
De ce sunt importante aceste activități?
Citirea contorului permite înregistrarea datelor reale de consum, ce sunt prelucrate de către operatorul de distribuție și transmise furnizorului, fiind utilizate în procesul de facturare finală a consumului de energie electrică.
Când citesc sau înlocuiesc grupul de măsurare, reprezentanții DEER verifică indexul/indecșii înregistrați, seria contorului, integritatea și starea tehnică a grupului de măsurare. În situațiile în care este necesară înlocuirea contorului defect, intervenția permite menținerea în condiții corespunzătoare a livrării energiei electrice în punctul de delimitare a instalațiilor între OD și consumator.
Subliniem aspectul că datele corecte de măsurare sunt importante atât pentru o evidență clară a consumului, cât și în scopul indentificării eventualelor defecțiuni ale echipamentului de măsurare.
Detectarea din timp a eventualelor defecțiuni ale contorului este relevantă inclusiv și din perspectiva evitării unor situații potrivit cărora consumul trebuie recalculat, în condițiile prevăzute de legislația aplicabilă în materie.
Când contorul este amplasat pe proprietate privată și fără acces facil din domeniul public, utilizatorul/clientul final are obligația de a permite accesul reprezentanților operatorului de distribuție în vederea desfășurării operațiunilor necesare, conform prevederilor legale incidente sediului materiei, cât și ale celor contractuale.
Conform legii, citirea contoarelor reprezintă responsabilitatea operatorului de distribuție. În cele 18 județe de licență, DEER efectuează citirea contoarelor o dată la trei luni pentru utilizatorii casnici și o dată la șase luni pentru utilizatorii noncasnici, cât și înlocuirea contoarelor convenționale cu cele inteligente, inclusiv acțiuni conexe de verificare a grupurilor de măsurare, după un calendar de implementare.
Prin lansarea acestei soluții digitale de planificare online, DEER continuă procesul de digitalizare și simplificare al serviciilor oferite utilizatorilor/clienților finali.
Noua soluție le permite utilizatorilor/clienților finali să programeze online citirea sau înlocuirea contorului, atunci când accesul la grupul de măsurare nu a fost asigurat.
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