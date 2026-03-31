ANAF şi-a lansat plaftorma online eLicitațiiANAF prin care licitează bunurile sechestrate: Vinde mașini, ceasuri și alte bunuri la preț de nimic. Peste 1 milion de accesări în primele ore

ANAF a lansat oficial, pe 30 martie 2026, o nouă poartă digitală pentru cei care urmăresc licitațiile cu bunuri confiscate, sechestrate sau intrate în proprietatea privată a statului. Platforma eLicitatiiANAF aduce în online o procedură care până acum presupunea prezență fizică la sediile organelor fiscale, iar primele anunțuri publicate au atras rapid atenția prin valoarea și diversitatea produselor listate.

De la accesorii de lux și mașini spectaculoase până la terenuri și apartamente, noul portal promite să schimbe felul în care românii pot urmări și accesa astfel de vânzări. Primele exemple publicate arată clar direcția: eLicitatiiANAF nu înseamnă doar bunuri obișnuite, ci și active cu prețuri care urcă la sute de mii sau chiar milioane de lei.

Ce bunuri au apărut primele pe eLicitatiiANAF

Printre cele mai spectaculoase produse listate în primele ore de la lansare se află un Lamborghini Urus, cu un preț de pornire de peste 1,1 milioane de lei. Tot în categoria bunurilor de lux apare și un ceas Richard Mille, evaluat la peste 245.000 de lei, semn că platforma nu este rezervată doar vânzărilor clasice de bunuri recuperate de stat, ci poate deveni rapid și un punct de interes pentru cei care urmăresc obiecte exclusiviste.

Pe listă se regăsesc și accesorii premium, cum este o geantă Celine, cu un preț de aproape 22.000 de lei. Aceste exemple transformă platforma într-un spațiu care poate atrage nu doar investitori sau dezvoltatori imobiliari, ci și cumpărători interesați de produse de lux la licitație publică, într-un cadru oficial și transparent.

Oferta nu se oprește însă la bunuri mobile. Platforma include și proprietăți imobiliare, de la terenuri și apartamente până la case și spații comerciale. Unul dintre terenurile intravilane listate are o suprafață de peste 5.000 de metri pătrați și un preț de aproape 4 milioane de lei. În același timp, apar și variante mai accesibile, inclusiv un teren cu construcție, evaluat la peste 500.000 de lei.

Structura platformei arată că eLicitatiiANAF încearcă să adune într-un singur loc categorii foarte diferite de active. Bunurile mobile includ autovehicule, utilaje, echipamente industriale, obiecte din metale și materiale semiprețioase, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și produse de uz casnic. La capitolul imobile, sunt promovate terenuri, apartamente, spații comerciale și case-vile.

Cum funcționează platforma și ce trebuie să știi dacă vrei să licitezi

eLicitatiiANAF este împărțită în două secțiuni distincte: „publicitate bunuri” și „licitații în derulare”. Prima funcționează ca o vitrină digitală în care bunurile sunt promovate timp de 30 de zile. În această etapă, cei interesați pot consulta informațiile publicate și pot solicita programarea unei vizionări. Practic, este perioada în care publicul poate analiza oferta înainte ca bunul să intre efectiv în competiția de licitare.

După expirarea acestei perioade, bunurile sunt transferate automat în secțiunea de licitație online. Acolo începe etapa propriu-zisă de adjudecare, care poate dura 5, 7 sau 10 zile, în funcție de valoarea bunului scos la vânzare. În acest interval, participanții se înscriu, plătesc taxa de participare și depun ofertele.

Accesul la platformă pentru simpla consultare este deschis oricui, însă participarea la licitații este condiționată de existența unui cont în Spațiul Privat Virtual. Sistemul este gândit astfel încât participanții să poată reacționa în timp real: dacă apare o ofertă mai mare, ceilalți sunt notificați și pot reveni cu o nouă sumă. Pasul de licitare este stabilit între 5% și 15% din prețul inițial de pornire.

Un detaliu important este mecanismul de prelungire automată. Dacă în ultimele 15 minute ale licitației este depusă o ofertă nouă, sistemul adaugă timp suplimentar, pentru a permite continuarea competiției. La final, câștigător este declarat participantul care a făcut cea mai mare ofertă.

Plata poate fi făcută online cu cardul, prin decontare bancară sau prin mandat poștal, în condițiile stabilite de platformă. Pentru bunurile sechestrate există și posibilitatea achitării în rate. Sumele depuse de participanții care nu câștigă ori în cazul licitațiilor anulate trebuie returnate în cel mult cinci zile. În spatele acestor vânzări se află bunuri provenite din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale, dar și active intrate în patrimoniul statului în urma unor măsuri dispuse în materie penală sau a unor hotărâri judecătorești.

