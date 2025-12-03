Rămâi conectat

ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

ANAF își face magazin online: Ce mărfuri vor fi vândute pe „OLX-ul” Fiscului și ce prețuri vor avea bunurile confiscate de autorități

„Fără fake-uri, țigări și băuturi” în marfa care va fi vândută pe magazinul online pe care ANAF îl va deschide. S-a intrat în linie dreaptă cu acest proiect care își propune să lanseze un site similar cu „OLX” pentru bunurile confiscate de autorități.

ANAF trece la nivelul următor și își digitalizează activitatea, ba, mai mult, deschide și un magazin online.

Adrian Nica, anunț despre magazinul FisculuiDe pe această platformă românii vor putea cumpăra bunurile confiscate de autorități. Toate produsele care până acum zăceau prin depozitele instituției urmează să fie scoase la vânzare, iar cei interesați vor avea posibilitatea să le cumpere accesând site-ul Fiscului.

Președintele ANAF, Adrian Nica, a anunțat declarat zilele trecute că se lucrează la o platformă digitală dedicată valorificării bunurilor confiscate, un proiect finanțat prin PNRR. I-a pus și un nume – „OLX-ul” ANAF-ului.

„Cu marfa pe care o confiscăm, avem acum un proiect în PNRR să proiectăm o platformă – îi spunem intern OLX-ul ANAF-ului – pentru că vrem să transparentizăm tot acest proces. Ne întâlnim cu ANPC și celelalte instituții de protecție a consumatorului pentru a verifica dacă marfa confiscată îndeplinește condițiile de a fi pusă în consum”.

În multe cazuri, bunurile provin din comerțul ilicit și nu respectă standardele de calitate.

Potrivit șefului ANAF, noua platformă va afișa toate bunurile confiscate care urmează să fie vândute, astfel încât orice cetățean să le poată cumpăra transparent – „Vom transparentiza absolut tot în această zonă a vânzării bunurilor”.

