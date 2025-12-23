ANAF începe recuperarea a 46,7 milioane de lei de la Gabriel Resources, prin Roșia Montană Gold Corporation

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a demarat procedurile de recuperare a unei creanțe bugetare în valoare de aproape 47 de milioane de lei de la compania Gabriel Resources Limited, prin executarea silită a acțiunilor deținute de aceasta la Roșia Montană Gold Corporation.

Agenția Naționalǎ de Administrare Fiscalǎ (ANAF) a demarat acțiunile de recuperare o creanțelor bugetare, în cuantum de 46.779.769 de lei, de la Gabriel Resources Limited.

În vederea recuperării acestor creanțe au fost demarate măsurile de executare silită prevăzute de legislația în vigoare, constând în executarea silită a acțiunilor deținute de Gabriel Resources Limited la SC Roșia Montană Gold Corporation SA.

Pentru menținerea valorii acțiunilor deținute și pentru conservarea patrimoniului SC Roșia Montană Gold Corporation SA, ANAF va manifesta un rol activ. În acest sens, în situația în care vor fi identificate transferuri de bunuri, se va proceda la verificarea oportunității și legalității acestor tranzacții.

ANAF reafirmă faptul că apărarea tuturor intereselor statului român şi asigurarea unui mediu economic loial şi echitabil reprezintă o prioritate, se arată într-un comunicat de presă.

