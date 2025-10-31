ANAF a luat în vizor angajații care nu fac performanță! Salariile ar urma să fie tăiate cu 10%

Slariile angajaților ANAF care nu fac performanță ar urma să fie scăzute cu 10%. România se confurntă cu probleme mari atunci când vorbim despre partea de colectare a TVA, iar instituția a trecut recent printr-un scandal din cauza unor declarații.

Adrian Nica a declarat că alte țări au cerut asistență pentru a îmbunătăți calculul deficitului de TVA: „Aşteptăm publicarea pe 2023. Am văzut că ţările vecine, cum ar fi Bulgaria, au solicitat asistenţă de specialitate pentru a avea o formulă corectă de calcul a acestor diferenţe, când vorbim de gap-ul de TVA în mod special”, a spus Nica, precizând ca la noi ultima raportare este din 2022.

Angajații care vor obține o evaluare slabă în privința îndeplinirii criteriilor de performanță, criterii ce vor fi stabilite în funcție de specificul activității, ar putea fi sancționați cu o reducere salarială de 10%. În schimb, cei care îndeplinesc aceste criterii ar urma să primească un bonus de 10%, potrivit Profit.ro.

Conducerea ANAF analizează în prezent această măsură și urmează să decidă dacă diminuarea salariilor va fi aplicată tuturor angajaților sau doar anumitor structuri, precum inspecția fiscală, executarea silită ori Antifrauda.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI