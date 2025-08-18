Amenzi URIAȘE pentru munca la negru date de ITM Alba: 13 persoane depistate fără forme legale de angajare. Alte nereguli
Inspectorii ITM Alba au dat amenzi de 286.000 de lei și 14 avertismente în urma controalelor la zeci de firme din județ. Inspectorii au depistat 13 persoane care lucrau la negru.
Prin Programul cadru de acţiuni al I.T.M. Alba pentru anul 2025, aprobat de către conducerea Inspecţiei Muncii, s-a stabilit că unul dintre obiectivele prioritare ale activităţii inspectoratului îl reprezintă combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care, în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.
La data prezentei, la nivelul ITM Alba se află în derulare Campania națională de informare și conștientizare a prevederilor Legii 367/2022 privind dialogul social , desfășurată în perioada 01.01.2025- 31.12.2025.
În perioada 12.08.25-18.08.25, se află în desfășurare Campania Națională pentru identificarea si combaterea muncii nedeclarate și pentru verificarea modului in care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă în domeniul construcțiilor.
Începând cu data de 01.04.2025 a intrat în vigoare HG.nr.295/27.03.2025 privind registrul general de evidentă al salariaților. Informațiile referitoare la modul de accesare/utilizare a REGES-ONLINE se regăsesc postate pe pagina de internet a Inspecției Muncii https://reges.inspectiamuncii.ro, respectiv pe pagina de internet a ITM Alba https://www.itmalba.ro .
Activitatea inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate și subdeclarate.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Alba, în perioada 11.08.2025-16.08.2025, în activitatea de control, sunt redate mai jos.
În domeniul relaţiilor de muncă:
Total unităţi controlate: 27
Număr de salariați ai angajatorilor controlați:284
Din care – femei :134
Număr deficienţe constatate:54
Nr.sanctiuni aplicate angajatorilor:8
– 7 Amenzi- 264000 lei – din care 5 amenzi în cuantum de 26013000 lei pentru muncă nedeclarată, 13 persoane;
– 1 Avertisment ;
Principalele deficienţe constatate în controale :
-nu se evidențiază corect timpul lucrat;
-primirea la muncă a persoanelor fără întocmirea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă;
-nu au fost eliberate la încetarea activității, adeverințele de vechime;
-contractele individuale de muncă cu timp parțial nu conțin clauze referitoare la repartizarea programului de lucru;
-nu au fost achitate salariile, la data stabilită în contractele individuale de muncă;
-neplata orelor suplimentare și neacordarea concediilor legale de odihnă anuale;
-neacordarea repausului săptămânal și a sporului aferent;
-nu se face dovada înmânării unui exemplar din contractul individual de muncă salariatului;
-dosarele personale sunt incomplete;
-nu a fost inițiată la nivelul unității negocierea colectivă;
-nu se păstrează la punctele de lucru ale societății, copii ale contractelor individuale de muncă;
În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
Nr. total unităţi controlate: 19
Număr deficienţe constatate: 40
Număr de măsuri dispuse : 40
Angajatori sancționați: 10
Nr. sancţiuni aplicate: 17
– 4 amenzi – 22000 lei
– 13 avertismente
Nr.evenimente in curs de cercetare:1
Nr.acțiuni informare/constientizare angajatori:1
Principalele deficienţe stabilite în controale:
-Lipsa fișelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare și/sau periodică a lucrătorilor.
-Lipsa evaluarii riscurilor de accidentare și îmbolnăvire profesională pentru activitățile desfășurate.
-Lipsa autorizării inițiale și a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR.
-Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor.
-Organizarea necorespunzătoare a activității la nivelul unităților, conform noilor reglementari din H.G. nr. 955/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securității și sănătății în muncă nr. 319/2006.
-Lipsa instrucțiunilor proprii de securitate a muncii pentru activitățile desfășurate.
-Desfășurarea activității fără efectuarea examenului medical la angajare și/sau periodic a lucrătorilor.
