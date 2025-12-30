Amenzi pe bandă rulantă la Teiuș de sărbători: Trei persoane, amendate cu sute de lei pentru că nu au respectat legea

Administrația din Teiuș a anunțat că trei persoane au fost amendate cu sume usturătoare deoarece nu au respectat legile în perioada Crăciunului.

Mai exact, numitul C.L.A. din Teius, în vârstă de 30 de ani a primit o amendă de 1.000 de lei după ce ,,și-a satisfăcut necestiățile” într-un sens giratoriu. O persoană cu inițialele R.T, în vârstă de 44 de ani, s-a ales cu o amendă de 800 de lei și obligația de a curața imediat zona în care a sacrificat un porc, în timp ce R.B. a primit aceeași sumă amendă după o faptă asemănătoare.

Primăria din Teiuș a publicat un mesaj în care explică necesitatea respectării regulilor pentru a păstra un oraș civilizat. Mesajul publicat de Primăria Teiuș este următorul:

,,Sărbătorile de iarna înseamnă multă pace, respect, înțelegere pentru cei mai mulți dintre noi! Pentru cei certați cu bunul simt, cu legea, fără respect pentru cei din jur și pentru orasul în care trăiesc, polițiștii locali teiuseni le-au pregatit o surpriza cam neplăcută, dar binemeritata!

Acționând cu mijloacele specifice, Politia Locala teiuseana a reușit un palmares de Craciun, fiind la datorie ca întotdeauna! Astfel, in data de 19 decembrie a fost depistat numitul C.L.A. din Teius, în vârstă de 30 de ani, care în sensul giratoriu al orașului și-a satisfăcut necesitățile fiind ,,gratulat” cu o amendă de 1000 lei!

In data de 20 decembrie, numitul R.B. din Teius în vârstă de 28 ani care și-a sacrificat porcul de Ignat pe trotuarul din fata casei a fost ,,premiat ” cu 800 lei și obligația de a curata imediat zona!

Tot cu aceleași sancțiuni a fost ,,felicitat” numitul R.T. în vârstă de 44 ani din Teius, pentru porcul tăiat pe trotuarul public, din dorinta de a nu-si murdari propriile dale din curte!

Pentru un oraș curat și civilizat, pentru siguranța , avem nevoie, alături de sistemele moderne din exploatare, de sprijinul dumneavoastră, al majorității covârșitoare a cetățenilor din Teius și satele apartinatoare, folosind telefonul Poliției Locale 0726/128938 sau 0258/851101-Primaria Teiuș”, se arată în mesajul publicat de Primăria Teiuș.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI