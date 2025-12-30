Amenzi pe bandă rulantă la Teiuș de sărbători: Trei persoane, amendate cu sute de lei pentru că nu au respectat legea
Amenzi pe bandă rulantă la Teiuș de sărbători: Trei persoane, amendate cu sute de lei pentru că nu au respectat legea
Administrația din Teiuș a anunțat că trei persoane au fost amendate cu sume usturătoare deoarece nu au respectat legile în perioada Crăciunului.
Mai exact, numitul C.L.A. din Teius, în vârstă de 30 de ani a primit o amendă de 1.000 de lei după ce ,,și-a satisfăcut necestiățile” într-un sens giratoriu. O persoană cu inițialele R.T, în vârstă de 44 de ani, s-a ales cu o amendă de 800 de lei și obligația de a curața imediat zona în care a sacrificat un porc, în timp ce R.B. a primit aceeași sumă amendă după o faptă asemănătoare.
Primăria din Teiuș a publicat un mesaj în care explică necesitatea respectării regulilor pentru a păstra un oraș civilizat. Mesajul publicat de Primăria Teiuș este următorul:
Citește și: Bărbat din Câmpeni, REȚINUT după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat după ce a încălcat ordinul de protecție
,,Sărbătorile de iarna înseamnă multă pace, respect, înțelegere pentru cei mai mulți dintre noi! Pentru cei certați cu bunul simt, cu legea, fără respect pentru cei din jur și pentru orasul în care trăiesc, polițiștii locali teiuseni le-au pregatit o surpriza cam neplăcută, dar binemeritata!
Acționând cu mijloacele specifice, Politia Locala teiuseana a reușit un palmares de Craciun, fiind la datorie ca întotdeauna! Astfel, in data de 19 decembrie a fost depistat numitul C.L.A. din Teius, în vârstă de 30 de ani, care în sensul giratoriu al orașului și-a satisfăcut necesitățile fiind ,,gratulat” cu o amendă de 1000 lei!
In data de 20 decembrie, numitul R.B. din Teius în vârstă de 28 ani care și-a sacrificat porcul de Ignat pe trotuarul din fata casei a fost ,,premiat ” cu 800 lei și obligația de a curata imediat zona!
Tot cu aceleași sancțiuni a fost ,,felicitat” numitul R.T. în vârstă de 44 ani din Teius, pentru porcul tăiat pe trotuarul public, din dorinta de a nu-si murdari propriile dale din curte!
Pentru un oraș curat și civilizat, pentru siguranța , avem nevoie, alături de sistemele moderne din exploatare, de sprijinul dumneavoastră, al majorității covârșitoare a cetățenilor din Teius și satele apartinatoare, folosind telefonul Poliției Locale 0726/128938 sau 0258/851101-Primaria Teiuș”, se arată în mesajul publicat de Primăria Teiuș.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
„Alba Iulia Transport Local SRL”, activă oficial la Registrul Comerțului. Câte autobuze și microbuze electrice va avea societatea când o să fie operațională
„Alba Iulia Transport Local SRL”, activă oficial la Registrul Comerțului. Câte autobuze și microbuze electrice va avea societatea când o să fie operațională „Alba Iulia Transport Local SRL” este oficial activă la Registrul Comerțului. Anunțul a fost făcut de primarul din Alba Iulia, care a precizat că ,,marchează un pas esențial în direcția pe care […]
Peste 170 de patrupezi, sterilizați în 2025 la Alba Iulia în cadrul Campaniei de sterilizare a câinilor cu stăpân. Animalele au fost microcipate și au primit carnete de sănătate
Peste 170 de patrupezi, sterilizați în 2025 la Alba Iulia în cadrul Campaniei de sterilizare a câinilor cu stăpân. Animalele au fost microcipate și au primit carnete de sănătate Peste 170 de patrupezi au fost sterilizați în 2025 la Alba Iulia în cadrul Campaniei de sterilizare a câinilor cu stăpân. Animalele au fost microcipate și […]
Bărbat din Câmpeni, REȚINUT după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat după ce a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Câmpeni, REȚINUT după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră. Este cercetat după ce a încălcat ordinul de protecție Un bărbat din Câmpeni a fost reținut de oamenii legii, pentru 24 de ore, după ce s-a apropiat de fosta sa parteneră și a încălcat ordinul de protecție, ieri, 29 decembrie, 2025. Potrivit IPJ […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în ianuarie 2026: Meteorologii ANM au anunțat ce temperaturi ne așteaptă în prima lună din anul viitor
Cum va fi VREMEA în ianuarie 2026: Meteorologii ANM au anunțat ce temperaturi ne așteaptă în prima lună din anul...
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în 1-2 ianuarie 2026 și 6-7 ianuarie 2026: Cum pot fi semnalate eventuale întreruperi
Programul Centrelor de Relații cu Utilizatorii DEER în 1-2 ianuarie 2026 și 6-7 ianuarie 2026: Cum pot fi semnalate eventuale...
Știrea Zilei
Bărbatul din Cugir, judecat pentru 11 infracțiuni de viol și agresiune sexuală, condamnat DEFINITIV la aproape 30 de ani de închisoare. Șase fete minore, printre care și fiica sa, victimele sale
Bărbatul din Cugir, judecat pentru 11 infracțiuni de viol și agresiune sexuală, condamnat DEFINITIV la aproape 30 de ani de...
FOTO | Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani: ,,Este simbolul bunătății, al bunului simț și al modestiei”
Bunica Druc Ileana, din Doștat, sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 100 de ani. Primarul Emilia-Livia Cîndea: ,,Este simbolul bunătății,...
Curier Județean
„Alba Iulia Transport Local SRL”, activă oficial la Registrul Comerțului. Câte autobuze și microbuze electrice va avea societatea când o să fie operațională
„Alba Iulia Transport Local SRL”, activă oficial la Registrul Comerțului. Câte autobuze și microbuze electrice va avea societatea când o...
Amenzi pe bandă rulantă la Teiuș de sărbători: Trei persoane, amendate cu sute de lei pentru că nu au respectat legea
Amenzi pe bandă rulantă la Teiuș de sărbători: Trei persoane, amendate cu sute de lei pentru că nu au respectat...
Politică Administrație
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând de anul viitor
E jale! Aproape 80% creștere la impozitele pe clădiri în Alba Iulia din 2026: Cât vor plăti locuitorii începând cu...
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea DJ 107 K-Întregalde-Bârlești. Proiecte pentru 2026
2025, un an EXCELENT pentru investițiile în infrastructura din Alba: Demararea lucrărilor pe Drumul Mănăstirilor, finalizarea Drumului Pianului și asfaltarea...
Opinii Comentarii
MESAJE DE ANUL NOU 2026. Idei de SMS-uri, urări şi felicitări pe care le puteţi trimite celor dragi de Revelion
Mesaje de Anul Nou 2026. Urari de Anul Nou 2025. Felicitari de Anul nou. Mesaje de Revelion 2025-2026. Texte cu...
Mesaje de Anul Nou pentru copii. URĂRI și FELICITĂRI pentru cei mici
Mesaje de Anul Nou 2026 pentru copii. URĂRI și FELICITĂRI de Anul Nou 2026 care pot fi transmise prin SMS...