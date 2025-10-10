Rămâi conectat

Curier Județean

Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

în

De

Amenzi în valoare de peste 10.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule

Polițiștii din Ocna Mureș au sancționat cu amenzi de peste 11.000 de lei șoferii după ce au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică, pe data de 9 octombrie.

Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii din Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.

În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane și 48 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.  

Au fost constatate 32 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.287 de lei.  

A fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare. 

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 16 ore

în

9 octombrie 2025

De

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției dosarelor pentru activitatea de voluntariat în cadrul instituției începând cu data de 10 octombrie 2025. Citește și: 21 de posturi scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce posturi sunt vacante Activitatea […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 18 ore

în

9 octombrie 2025

De

Biserică în incinta unei unități militare din Sebeș: A fost pusă piatra de temelie Joi, 9 octombrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscop al Alba Iuliei, a fost prezent la Centrul de Logistică Medicală și Depozit Sanitar Nord Sebeș. Înconjurat de un sobor de clerici, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu a oficiat slujba punerii pietrei de temelie a […]

Citește mai mult

Curier Județean

Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiștii din Blaj după ce s-a urcat BĂUT la volan. Oamenii legii au descoperit o alcoolemie alarmantă

Bogdan Ilea

Publicat

acum 20 de ore

în

9 octombrie 2025

De

Bărbat din Șona, REȚINUT de polițiști! Polițiștii au descoperit o alcoolemie alarmantă, cu mult peste limita legală Un bărbat, de 39 de ani, din localitatea Șona, a fost reținut de oamenii legii după ce a fost prins la volanul sub influența băuturilor alcoolice. Mai exact, în data de 9 octombrie 2025, în jurul orei 10.40, […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 13 minute

VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a spus că nu ar mai pleca: ,,Nu ieșim de aici”

VIDEO | Premierul Ungariei s-a distrat pe cinste în centrul Clujului! Viktor Orbán a cântat alături de lăutari și a...
Actualitateacum 17 minute

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h. Zonele vizate

11 octombrie 2025 | COD GALBEN de VÂNT PUTERNIC în Alba și alte județe din țară: Rafale de 90…120 km/h....

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 38 de minute

Șofer din Vințu de Jos, beat criță la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o alcoolemie alarmantă

Șofer din Vințu de Jos, „mort de beat”  la volan, prins și reținut de polițiști. Testul etilotest a arătat o...
Ştirea zileiacum 13 ore

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția de noi piese

Luni, Premierul Ilie Bolojan, vizită în județul Alba, la Star Assembly Sebeș: Compania extinde capacitatea de producție și lansează producția...

Curier Județean

Curier Județeanacum 28 de minute

Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule

Amenzi în valoare de peste 10.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48...
Curier Județeanacum 16 ore

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia: Selecție de dosare. CONDIȚII

Cum poți deveni VOLUNTAR la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia anunță începerea selecției...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum o oră

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni au cerut prețuri DECENTE”

Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: ,,Apa sau energia sunt mai ieftine în mijlocul deșertului decât în Alba. 15.000 de oameni...
Politică Administrațieacum 2 ore

Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare: 5 soluții la provocările digitale existente

Consiliul Județean Alba și administrațiile din Gârbova, Întregalde, Câlnic, Lupșa și Baia de Arieș, umăr la umăr pentru digitalizare Proiectul...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 4 ore

10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar fi împlinit astăzi 58 de ani

10 octombrie: Se năștea la Alba Iulia Laura Stoica, una dintre cele mai bune voci ale rockului românesc. Artista ar...
Opinii - Comentariiacum 5 ore

10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani

10 octombrie | Ziua mondială a sănătății mintale: În România, prelevanța bolilor mintale s-a dublat în ultimii ani Ziua Mondială...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea