Amenzi în valoare de peste 11.000 de lei aplicate în Ocna Mureș: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 48 de autovehicule
Polițiștii din Ocna Mureș au sancționat cu amenzi de peste 11.000 de lei șoferii după ce au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică, pe data de 9 octombrie.
Potrivit IPJ Alba, la data de 9 octombrie 2025, în intervalul orar 18.00 – 21.00, polițiștii din Ocna Mureș au organizat o acțiune care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică.
În cadrul activității desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane și 48 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.
Au fost constatate 32 de abateri de natură contravențională, la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 11.287 de lei.
A fost reținut un permis de conducere și a fost retras un certificat de înmatriculare.
