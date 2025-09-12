Amenzi în valoare de 7.215 lei aplicate în Vințu de Jos: Polițiștii au verificat 65 de persoane și 53 de autovehicule pentru menținerea ordinii și siguranței publice

Polițiștii din Vințu de Jos au desfășurat, pe 11 septembrie 2025, o acțiune pentru menținerea ordinii și siguranței publice și pentru combaterea infracționalității. În cadrul verificărilor, au fost controlate 65 de persoane și 53 de autovehicule, iar 69 de abateri contravenționale au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.215 lei.

La data de 11 septembrie 2025, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, împreună cu polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și cei ai Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au organizat o acțiune, pe raza localității Vințu de Jos, care a avut drept scop menținerea climatului de ordine și siguranță publică și combaterea infracționalității judiciare.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 65 de verificări de persoane, au fost verificate 53 de autovehicule și au fost constatate 69 de abateri de natură contravențională, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 7.215 lei, potrivit IPJ Alba.

