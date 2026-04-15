AMENZI de peste 80.000 de lei în urma controalelor făcute de DSVSA Alba în perioada Sărbătorilor Pascale 2026: A fost sancționat și transportul animalelor fără documente de mișcare

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Alba a organizat, în perioada Sărbătorilor Pascale 2026, o serie de acțiuni specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare și pentru protejarea drepturilor și intereselor consumatorilor.

Acțiunile s-au concentrat pe trei direcții majore: verificarea condițiilor igienico-sanitare în unitățile din domeniul alimentar, controale în trafic pentru prevenirea transporturilor ilegale de animale și produse de origine animală, precum și sacrificarea mieilor în condiții de siguranță alimentară.

Astfel, în perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale, au fost verificate 138 de unități înregistrate sau autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor.

Principalele nereguli depistate au fost:

•nerespectarea normelor sanitar-veterinare privind întreținerea spațiilor de prelucrare, depozitare și a echipamentelor de lucru;

• ambalarea și etichetarea necorespunzătoare a produselor alimentare;

• nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor alimentare;

• manipularea produselor alimentare cu încălcarea normelor de siguranță alimentară;

• încălcarea cerințelor generale de igienă aplicabile produselor alimentare.

În urma acestor verificări, au fost aplicate 21 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 79.200 de lei, precum și 9 avertismente. Totodată, au fost confiscate 9 kg de carne și produse din carne improprii pentru consum.

Au fost verificate toate categoriile de unități din domeniul alimentar, controalele fiind intensificate în Săptămâna Mare, inclusiv în sâmbăta dinaintea Paștelui.

O atenție deosebită a fost acordată monitorizării circulației și sacrificării mieilor, cu respectarea normelor privind bunăstarea animalelor și siguranța alimentară, precum și controlului transportului și comercializării produselor de origine animală (carne, ouă, lapte, pește etc.).

Pentru transportul animalelor fără documente de mișcare, au fost aplicate două sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 2.400 de lei.

La nivelul celor șase abatoare autorizate sanitar-veterinar și pentru siguranța alimentelor pentru sacrificarea mieilor au fost sacrificate 8.338 de capete de tineret ovin.

Reamintim că, la nivelul județului Alba, funcționează șase abatoare autorizate pentru sacrificarea mieilor: TransEuro SRL Ighiu, ACA Cugir, Luca Prod Carn SRL – Mirăslău, Montana Popa SRL – Blaj, Ovin Prest Carn SRL – Mesentea (comuna Galda de Jos) și SC Andrei Măcelaru SRL – Veseuș. Carnea obținută în aceste unități este destinată comercializării prin unități înregistrate sanitar-veterinar, precum magazine, supermarketuri, hipermarketuri și carmangerii.

La nivelul județului Alba a fost autorizat un singur centru temporar de sacrificare a mieilor, situat în municipiul Sebeș, la solicitarea primăriei și a crescătorilor de animale. Aici au fost sacrificați 190 de miei.

În perioada premergătoare Sărbătorilor Pascale nu a fost înregistrat niciun caz de toxiinfecție alimentară.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

