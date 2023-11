Amenzi de peste 43.000 de lei, 8 certificate de înmatriculare și 12 permise reținute de polițiști în perioada 10-11 noiembrie...

Victoria Meascovscaia și Tudor Negrea, noii Miss și Mister Boboc ai Colegiului Național „David Prodan” Cugir

Vineri, 10 noiembrie 2023, Centrul Cultural „Valentin Uritescu” din Cugir a fost gazda ediției 2023 a Balului Bobocilor, eveniment organizat de Consiliul Școlar al Elevilor (împreună cu consilierul educativ Simona Rusan) de la Colegiul Național „David Prodan” Cugir.

Tema balulului, „HOLLYWOOD”, aleasă de organizatori, a oferit prilejul bobocilor care au intrat în concurs să reprezente anumite personaje și cupluri din lumea Hollywood-ului de la Margot Robbie și Ryan Gosling, până la Kylie Jenner și Travis Scott.

Juriul concursului a fost format din: Adrian Teban – primarul orașului Cugir; Diane Dobrean – director Centrul Cultural „Valentin Uritescu”; Alin Toderescu – directorul Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir; Simona Rusan – consilier educativ la Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir; Calin Mureșan – directorul Clubului Sportiv „Metalurgistul” Cugir; Maria Dodoc – coordonator al centrului de teatru Cugir; Marian Prodan – vicepreședinte al Consiliului Școlar al Elevilor Colegiului National „David Prodan” Cugir; Ionuț Iancu – directorul Liceului Tehnologic „I.D Lazărescu” Cugir.

Jurații au votat următorul clasament final: Miss și Mister Boboc: Victoria Meascovscaia – cl IX C și Tudor Negrea – cl IX A; Miss și Mister Popularitate: Alina Neag – cl IX C și Adrian Crăciun – cl IX A; Locul 2: Bianca Cruceru – cl IX A și Răzvan Ploia – cl. IX A; Locul 3: Aurelia Budereș – cl. IX C și David Pașca- cl IX A; Locul 4: Alina Neag – cl. IX C și Jonnatan Cosor – cl. IX A; Locul 5: Andreea Tomuș – cl. IX B și Adrian Crăciun – cl. IX A; Locul 6: Luiza Arimescu – cl. IX B și Paul Stoica – cl. IX C.

„Consiliul Elevilor Colegiului Național ,,David Prodan” îi felicită pe toţi participanţii prezenți la eveniment. Felicitări şi candidaților nostri la titlul de Miss și Mister Boboc, care au avut momente spectaculoase: dans, treatru, muzică. Între probe, bobocii care au fost jurizați, au realizat probe de: prezentare, karaoke, cultura generală, dans, iar pentru că la Hollywood ştim cum sunt vedele, ultima probă a bobocilor a fost declaraţia de divorţ.

Vreau să mulţumesc echipei mele fără de care acest eveniment nu ar fi avut loc.

De asemenea, adresezm ulţumiri speciale Primăiriei oraşului Cugir şi Centrului Cultural Cugir, sponsorilor, Photo Print pentru tot ajutorul material acordat, domnului Viorel Codrea pentru filmarea balului şi nu în cele din urmă, profesorilor care ne-au susţinut pe tot parcursul desfășurării evenimentului”, ne-a declarat Paula Ștefania Bărbânţă – Preşedinte al Consiliului Elevilor Colegiului Naţional „David Prodan” Cugir.