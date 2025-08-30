Amenzi de peste 38.000 de lei și aproape 21 metri cubi de material lemnos confiscat de polițiștii din Alba. Acțiune de amploare pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic

Serviciul de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba a organizat la data de 29 august 2025, o acțiune cu efective mărite, pentru prevenirea și combaterea tăierilor ilegale de arbori, precum și a faptelor ilegale asociate din exploatarea, circulația, depozitarea, prelucrarea primară și comercializarea materialului lemnos.

În cadrul acțiunii, au fost efectuate 8 controale privind proveniența, depozitarea transportul și valorificarea de material lemnos, au fost verificate 38 de autovehicule, au fost aplicate 187 de sancțiuni, dintre care 138 la Legea 171/2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice și 49 la alte acte normative, în valoare totală de 38.435 de lei.

Totodată, a fost confiscată cantitatea de 20.91 metri cubi de material lemnos, în valoare de 6.332,94 de lei.

Astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru descurajarea activităților ilegale din domeniul silvic.

