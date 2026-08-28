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Amenzi de peste 3,5 milioane de lei aplicate de ANPC: Firme din sectorul alimentar, nealimentar și stații de carburanți, sancționate. Neregulile descoperite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

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Amenzi de peste 3,5 milioane de lei aplicate de ANPC: Firme din sectorul alimentar, nealimentar și stații de carburanți, sancționate. Neregulile descoperite

Mai mulți agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, din domeniul alimentației publice, dar și stații de carburanți au fost sancționați cu amenzi de peste 3,5 milioane de lei în această săptămână, informează Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC).

În urma controalelor desfășurate în perioada 24 – 28 august, au fost aplicate 792 de amenzi contravenționale, ce au depășit în cuantum 3,5 milioane de lei, dar și 566 de avertismente, scrie Agerpres.

De asemenea, valoarea totală a produselor verificate a depășit 11 milioane de lei, fiind dispuse, în același timp, oprirea definitivă de la comercializare a produselor neconforme (de peste 110.000 de lei), oprirea temporară de la comercializare a unor produse (valoare de peste 340.000 de lei) și oprirea prestării serviciilor până la remedierea deficiențelor pentru 23 de operatori economici.

Principalele neconformități constatate au fost: 

  • diferențe între prețul afișat pe eticheta de raft și cel înscris pe bonul fiscal;
  • carne și produse din carne cu acumulări de lichid sangvinolent în ambalaj; produse alimentare cu data-limită de consum depășită; 
  • recipienți sub presiune cu grad avansat de coroziune (butelii); 
  • ambalaje deteriorate, care pot afecta integritatea și conformitatea produselor; 
  • deficiențe de informare privind perioadele promoționale;
  • întreținerea necorespunzătoare a blocului alimentar, cu acumulări grosiere de impurități, depuneri de grăsime și reziduuri alimentare;
  • nerespectarea condițiilor și temperaturilor de depozitare pentru produsele comercializate; 
  • agregate frigorifice cu elemente de etanșare depreciate, componente lipsă și depuneri grosiere de gheață și impurități.

În plus, s-a constatat utilizarea echipamentelor/ustensilelor cu grad ridicat de uzură, prezentând acumulări de rugină, resturi alimentare și depuneri grosiere de arsură, produse de origine vegetală depreciate calitativ, prezentând depuneri de mucegai, urme de lovire și strivire, produse alimentare și nealimentare fără elemente de identificare și caracterizare, necesare unei informări corecte, complete și precise și prezența acumulărilor de gheață în ambalajul produselor congelate. 

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