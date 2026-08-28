Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Băncile străine văd România mai rău decât junk”

Economistul Radu Georgescu critică măsurile fiscale adoptate de Guvern, printr-o postare pe o rețea de socializare, în ultimul an și susține că majorarea taxelor nu a dus la rezultatele economice promise.

Acesta afirmă că România ajunge să plătească dobânzi mai mari, în timp ce deficitul de cont curent și cel comercial au crescut, iar investițiile străine s-au redus semnificativ.

Textul integral scris de economistul Radu Georgescu:

Anul trecut, pe 1 august 2025, actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Ni s-a explicat că este o operațiune economică specială. Ca să evităm ca România să cadă în junk. Ca să nu plătim dobânzi mari. A trecut un an. Să ne uităm la rezultate.

Surpriza numărul unu: Astăzi, 28 august 2026, România plătește dobânzi mai mari decât Serbia!! Serbia este considerată țară junk. Am pus graficul de azi din Bloomberg. Astăzi, băncile străine văd România mai rău decât junk. Partea bună este că, în România, probabil nu se uită nimeni pe graficele de la Bloomberg.

Surpriza numărul doi:

Ieri, 27 august, dobânzile în dolari plătite de România au fost cele mai mari din Europa. Și dintre țările emergente de pe planeta Pământ.

Surpriza numărul trei:

Acum un an ni s-a spus că măsurile vor duce la scăderea deficitului de cont curent și a celui comercial.

După un an, ambele au crescut. Pe românește: Guvernul a crescut taxele. A prăbușit consumul. A băgat economia în recesiune. Și tot ies mai mulți bani din țară decât intră.

Surpriza numărul 4:

În 2026, investițiile străine în România s-au prăbușit cu 82% comparat cu 2025.

Concluzii:

Am făcut contabilitate la ASE cu domnii profesori Feleagă și Ristea. Repere ale contabilității românești. Dacă la examen aș fi prezentat măsurile economice luate în România în ultimul an, sigur aș fi picat. Partea bună: învățăm cu toții economie live. Inclusiv Guvernul. Partea proastă: Guvernul învață economie pe banii și nervii noștri.

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