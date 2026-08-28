Actualitate

Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, anunțate de meteorologi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, anunțate de meteorologi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată

ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 31 august – 27 septembrie 2026, iar meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, inclusiv perioade de căldură neobișnuită. În același timp, sunt așteptate și intervale cu ploi torențiale în anumite zone ale țării.

Vremea în săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul teritoriului, în timp ce în restul țării, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, posibil ușor deficitar în regiunile vestice.

Vremea în săptămâna 7-13 septembrie 2026

Mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.

Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului și apropiat de cel normal pentru această săptămână în restul țării.

Vremea în săptămâna 14-20 septembrie 2026

Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în toată țara. Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Vremea în săptămâna 21-27 septembrie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa peste cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Actualitate

Actualitate

Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Băncile străine văd România mai rău decât junk”

Bogdan Ilea

Publicat

acum 28 de minute

în

28 august 2026

De

Avertismentul transmis de economistul Radu Georgescu: ,,Actualul Guvern a declanșat o avalanșă de creșteri de taxe. Băncile străine văd România mai rău decât junk” Economistul Radu Georgescu critică măsurile fiscale adoptate de Guvern, printr-o postare pe o rețea de socializare, în ultimul an și susține că majorarea taxelor nu a dus la rezultatele economice promise. […]

Citește mai mult

Actualitate

Amenzi de peste 3,5 milioane de lei aplicate de ANPC: Firme din sectorul alimentar, nealimentar și stații de carburanți, sancționate. Neregulile descoperite

Bogdan Ilea

Publicat

acum 58 de minute

în

28 august 2026

De

Amenzi de peste 3,5 milioane de lei aplicate de ANPC: Firme din sectorul alimentar, nealimentar și stații de carburanți, sancționate. Neregulile descoperite Mai mulți agenți economici din sectorul alimentar și nealimentar, din domeniul alimentației publice, dar și stații de carburanți au fost sancționați cu amenzi de peste 3,5 milioane de lei în această săptămână, informează […]

Citește mai mult

Actualitate

Doliu în presa românească: Jurnalista Brîndușa Armanca a murit la 72 de ani

Bogdan Ilea

Publicat

acum 4 ore

în

28 august 2026

De

Doliu în presa românească: Jurnalista Brîndușa Armanca a murit la 72 de ani Jurnalista Brîndușa Armanca, recent devenită Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara, a murit, vineri, 28 august 2026, la vârsta de 72 de ani. ,,Timișoara pierde un jurnalist de mare clasă” „A plecat dintre noi Brîndușa Armanca, una dintre vocile puternice, lucide și […]

Citește mai mult