Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, anunțate de meteorologi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi vremea în România până în 28 septembrie 2026: Temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, anunțate de meteorologi. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
ANM a publicat prognoza meteo pentru perioada 31 august – 27 septembrie 2026, iar meteorologii anunță temperaturi peste valorile normale pentru începutul toamnei, inclusiv perioade de căldură neobișnuită. În același timp, sunt așteptate și intervale cu ploi torențiale în anumite zone ale țării.
Vremea în săptămâna 31 august – 6 septembrie 2026
Temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale pentru acest interval în regiunile vestice și sud-vestice, dar local și în centrul teritoriului, în timp ce în restul țării, regimul termic se va situa în jurul mediilor multianuale.
Regimul pluviometric va fi excedentar în nord-estul și local în centrul țării, iar în restul teritoriului va fi apropiat de cel normal pentru această perioadă, posibil ușor deficitar în regiunile vestice.
Vremea în săptămâna 7-13 septembrie 2026
Mediile valorilor termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa în jurul mediilor multianuale.
Regimul pluviometric va fi deficitar în vestul, sud-vestul și centrul teritoriului și apropiat de cel normal pentru această săptămână în restul țării.
Vremea în săptămâna 14-20 septembrie 2026
Temperatura medie a aerului va fi mai ridicată decât normalul climatologic al acestei perioade în toată țara. Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.
Vremea în săptămâna 21-27 septembrie 2026
Mediile valorilor termice se vor situa peste cele normale pentru acest interval în toate regiunile. Regimul pluviometric se va situa în jurul normelor specifice pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.
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