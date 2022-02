AMENZI de până la 10.000 de lei pentru nerespectarea regulilor pentru cei care merg cu câinii la plaja: Proiectul, adoptat de Parlament

A plătit cu viaţa facturile uriaşe: Ce valoare avea factura primită de pensionarul care s-a sinucis pentru că nu se mai descurca

Apasat de datoriile pe care le avea si de facturile mari pe care le primise, un barbat de 67 de ani a fost gasit spanzurat in apartamentul in care locuia cu chirie in Lugoj.

Pensionarul şi-a pus capăt zilelor din cauza unei facturi de 700 de lei la curent electric. O sumă mult prea mare pentru posibilităţile sale. Omul trăia cu chirie, avea rate la bancă şi poprire pe conturi. Ca să şi achite datoriile a vândut tot ce a avut prin casă.

Călina Ivăniș, vecină: Doamne, de unde să plătim atâta, de unde?

Bărbatul de 67 de ani locuia de aproape 4 ani, în Lugoj, într-o casă cu chirie. După o viaţă în care a lucrat la fabrica de textile din oraş avea o pensie de 1.600 de lei.

Chiria, ratele la bancă dar şi facturile la gaze şi curent electric l-au copleşit. Cu o zi în urmă s-ar fi plâns vecinilor că nu mai face faţă greutăţilor şi nu mai poate trăi cu câteva sute de lei pe lună.

Călina Ivăniș, vecină: El nu a mai rămas cu bani de mâncare săracul. 700 i-a venit curentul, plus 100 de euro chiria.

Cel care l-a găsit a fost chiar proprietarul casei, îngrijorat că nu mai raspunde la telefon.

Sercoci Gheorghe, proprietarul casei: Chirie nu a plătit deloc, nici curentul nu l-a plătit că nu a avut. Tot i-am mai dat eu împrumut lui bani.

Apropiaţii sunt convinși că facturile uriaşe l-au determinat să recurgă la gestul extrem. Vecinii povestesc că bărbatul şi-ar fi vândut lemnele de foc şi un topor pentru a acoperi o parte din cheltuieli.

Vecin-reporter: Asistenta a găsit pe masă un plic pe care era scris pe verso NU AM BANI SĂ PLĂTESC.

Şi în plic avea facturile?

Facturile care erau din data de 23.06.2021 de la o bancă.

Poliţia a deschis o anchetă în acest caz.

În urmă cu o lună, un alt bărbat din comuna Turburea, Gorj, care trăia din ajutorul social de 120 de lei pe lună, a încercat să se sinucidă după ce a primit o factură de 800 de lei la curent electric. Din fericire, în cazul lui, rănile au fost superficiale și nu i-au pus viața în pericol. Pentru a evita o tragedie, primarul din comună a promis că îi plăti utilităţile pentru a-l ajuta să treacă iarna.

