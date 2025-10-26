Amenzi de 4.000 de lei pentru românii care nu sunt racordați la canalizare și nu respectă legea: ,,Acest lucru este STRICT INTERZIS”

Amenzi de 4.000 de lei pentru românii care nu sunt racordați la canalizare și nu respectă legea. Garda de Mediu: ,,Acest lucru este STRICT INTERZIS”

Românii care aleg să deverseze apele uzate menajere în rigolele stradale și care nu sunt racordați la sistemul de canalizare riscă amenzi semnificative.

Garda de Mediu atrage atenția asupra riscurilor pe care asemenea practici le pot avea atât asupra sănătății publice, cât și asupra mediului înconjurător.

Recent, comisarii instituției din județul Bacău au descoperit un caz de încălcare a legislației și au aplicat amenda maximă prevăzută de lege pentru astfel de situații.

„Atenție, posesori de fose septice! Săptămâna aceasta, în urma unui control în județul Bacău, o persoană fizică a fost sancționată cu o amendă de 4.000 de lei! Motivul? Comisarii Gărzii de Mediu au constatat că persoana respectivă deversa apele uzate menajere (de la bucătărie, cadă și mașina de spălat) direct în rigola stradală. Gospodăria nu deținea o fosă betonată sau un alt sistem adecvat pentru colectarea apelor uzate, încălcând astfel prevederile Legii 241/2006. Acest lucru este STRICT INTERZIS și reprezintă un pericol pentru sănătatea publică și pentru mediu!”, se arată în mesajul transmis de comisarii instituției Bacău.

Potrivit Gărzii Naționale de Mediu, până pe 30 octombrie 2025 se desfășoară la nivel național o amplă acțiune de control pentru „verificarea conformării sistemelor individuale adecvate (SIA)”, conform Hotărârii de Guvern nr. 714/2022.

Cetățenii care nu sunt conectați la canalizare trebuie să îndeplinească mai multe obligații:

să dețină un sistem individual adecvat, precum o fosă septică etanșă sau o ministație de epurare;

să fie înscriși în registrul de evidență ținut de primăria locală;

să aibă un contract cu o firmă de vidanjare autorizată;

să nu deverseze apele uzate pe sol, în șanțuri, în ape de suprafață sau în rigole stradale.

