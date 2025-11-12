Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră
În sezonul rece, de la ceață și ninsoare umedă până la ploi torențiale, mulți șoferi pornesc luminile de ceață „ca să vadă mai bine”. Doar că scopul lor principal nu este să lumineze drumul, ci să te facă mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.
Folosite în afara condițiilor pentru care au fost create, aceste lumini pot atrage amenzi consistente și puncte de penalizare. În realitate, diferența dintre condusul corect și deranjarea traficului ține doar de un comutator.
Pe scurt, stopul de ceață spate este obligatoriu la toate mașinile, în timp ce proiectoarele față sunt opționale. Comanda lor este separată de cea a farurilor, tocmai pentru a fi folosite doar atunci când este necesar. Dacă le lași aprinse fără motiv, riști să orbești șoferii din spate sau din sens opus — o contravenție clar sancționată de lege.
Când se folosesc corect luminile de ceață
Acestea se aprind doar când vizibilitatea este puternic redusă: ceață densă, ninsoare abundentă sau ploaie torențială. În astfel de condiții, fasciculul concentrat face ca mașina ta să fie observată de la distanță mai mare. Nu vei lumina drumul mai bine, dar vei ajuta ceilalți șoferi să te vadă corect. Scopul nu este să „tai” ceața, ci să fii vizibil în siguranță.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint Sâmbătă, 8 noiembrie, România a fost gazda Campionatelor Balcanice de Cros, o competiție prestigioasă destinată categoriilor U20, U23 și seniori. Evenimentul, organizat sub egida Federației Române de Atletism, s-a desfășurat la Băile Felix. Printre protagoniștii […]
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei
AJPIS ALBA: Pentru anul 2026, 97 de unități de asistență socială au solicitat subvenții de aproape 20 de milioane de lei Pentru anul 2026, 14 furnizori cu 97 de unități de asistență socială au depus cereri de finanțare, vizând sprijin pentru 2.247 de persoane și o sumă totală de aproape 20 de milioane de lei. […]
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025
DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate suplimentare pentru data de 18.11.2025 Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică suplimentară pentru data de 18.11.2025. Suplimentar pentru data de 18.11.2025 Nr.crt. ADRESA INTERVAL 1. BLANDIANA, RACATAU, Strada PRINCIPALA 18/11/2025 09:00 – 18/11/2025 17:00 2. CERU-BACAINTI, BOLOVANESTI, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare
ANAF verifică veniturile cântăreților de manele: Sume uriașe nedeclarate și anchete în desfășurare Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) desfășoară...
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări
Procedura pentru obținerea avizelor ISU va fi simplificată: Când vor intra în vigoare noile modificări Premierul Ilie Bolojan a anunțat...
Știrea Zilei
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul unei LEGENDE
12 noiembrie: Se năștea câştigătoarea primei note de 10 din istoria gimnasticii. Nadia Comăneci împlinește astăzi 64 de ani. Portretul...
Bianca Todorescu, din județul Alba, scrie istorie în powerlifting. Prima femeie româncă medaliată mondial la seniori
Prima femeie româncă medaliată la senioare la un Campionat Mondial de Powerlifting este din județul Alba Bianca Todorescu a devenit...
Curier Județean
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră
Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți...
FOTO | Atleții din Blaj, pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint
Atleții din Blaj au urcat pe podium la Campionatele Balcanice de Cros. Munca și pasiunea le-au adus medalia de argint...
Politică Administrație
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Valoarea achiziției, peste 1.000.000 de lei
Vești bune pentru transportul în comun din Baia de Arieș: Microbuz electric și stație de încărcare. Obiectivele investiției Primăria Baia...
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai mici în 2026”
Câți bugetari vor fi dați afară: Coaliția de guvernare a ajuns la un acord. „Cheltuielile de personal, cu 10% mai...
Opinii Comentarii
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG
12 noiembrie – triplă sărbătoare a Armatei Române: Ziua Cercetaşilor, Geodezilor militari și SMG Data de 12 noiembrie marchează o...
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi
În 11 noiembrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Mina, ocrotitorul celor păgubiţi Sfântul Mina este prăznuit de ortodocşi pe...