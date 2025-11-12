Rămâi conectat

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră

Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc greșit luminile de ceață. Detaliul din Codul Rutier pe care mulți îl ignoră

În sezonul rece, de la ceață și ninsoare umedă până la ploi torențiale, mulți șoferi pornesc luminile de ceață „ca să vadă mai bine”. Doar că scopul lor principal nu este să lumineze drumul, ci să te facă mai vizibil pentru ceilalți participanți la trafic.

Folosite în afara condițiilor pentru care au fost create, aceste lumini pot atrage amenzi consistente și puncte de penalizare. În realitate, diferența dintre condusul corect și deranjarea traficului ține doar de un comutator.

Pe scurt, stopul de ceață spate este obligatoriu la toate mașinile, în timp ce proiectoarele față sunt opționale. Comanda lor este separată de cea a farurilor, tocmai pentru a fi folosite doar atunci când este necesar. Dacă le lași aprinse fără motiv, riști să orbești șoferii din spate sau din sens opus — o contravenție clar sancționată de lege.

Când se folosesc corect luminile de ceață

Acestea se aprind doar când vizibilitatea este puternic redusă: ceață densă, ninsoare abundentă sau ploaie torențială. În astfel de condiții, fasciculul concentrat face ca mașina ta să fie observată de la distanță mai mare. Nu vei lumina drumul mai bine, dar vei ajuta ceilalți șoferi să te vadă corect. Scopul nu este să „tai” ceața, ci să fii vizibil în siguranță.

