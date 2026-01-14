Sistemul E-sigur, amânat în România. De când vor fi funcționale camerele radar și cum se calculează viteza

România va beneficia de o rețea extinsă de camere radar atât pe drumurile naționale, cât și pe autostrăzi, care vor fi capabile să măsoare inclusiv viteza medie a șoferilor între două puncte, însă implementarea completă a sistemului e-Sigur se amână.

Deși inițial trebuia să fie operațional în 2026, surse din Ministerul Transporturilor și reprezentanți ai CNAIR indică termene realiste abia pentru 2027–2028.

Sistemul e-Sigur este un proiect național gestionat de Ministerul Afacerilor Interne, prin Poliția Rutieră, și are ca scop monitorizarea automată a traficului cu ajutorul camerelor video, radarelor și inteligenței artificiale. Rețeaua de camere radar pe drumurile naționale și autostrăzi va detecta automat depășirile de viteză, lipsa ITP-ului sau a asigurării RCA, iar abaterile vor fi transmise către Poliție pentru sancționare.

Deși proiectul era prevăzut pentru finanțare prin PNRR, procedurile de achiziție și implementare sunt încă în derulare.

Implementare

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) este responsabilă de achiziția și montarea echipamentelor. Potrivit purtătorului de cuvânt al CNAIR, Alin Șerbănescu, există două contracte aflate în derulare:

– unul pentru realizarea sistemului software care va gestiona datele,

– altul pentru montarea a aproximativ 50 de camere video-radar pe autostrăzile mai vechi (A1, A2, A3).

Pe autostrăzile noi, precum A7, A0 sau A10, sunt deja instalate peste 100 de camere, însă acestea nu sunt încă activate. În paralel, CNAIR pregătește o licitație separată pentru achiziția a 400 de camere destinate drumurilor naționale.

Când vor deveni funcționale

Conform estimărilor CNAIR, dacă licitațiile sunt finalizate în 2026, sistemul ar putea deveni complet operațional în vara lui 2027.

Totuși, unii avertizează că acest termen este optimist și că, realist, implementarea completă ar putea avea loc abia în 2028, din cauza duratei procedurilor de achiziție, montajului și integrării cu serverele Poliției.

Unde vor fi montate

Cele 400 de camere radar de pe drumurile naționale vor fi amplasate în 136 de puncte, pe aproximativ 1100 km de traseu. Cele mai vizate șosele sunt:

DN1 – 28 puncte

DN6 – 24 puncte

DN2 – 22 puncte

DN17 – 18 puncte

DN7 – 17 puncte

DN67 – 14 puncte

DN11 – 13 puncte

Restul punctelor vor fi stabilite în funcție de condițiile din teren.

Secțiune Știri sub articolul principal

